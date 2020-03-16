Почему не стоит требовать теста при первых симптомах простуды и насколько оправдан жесткий карантин: рассказывает врач-инфекционист Федор Лапий

Украина день за днем ужесточает карантин в связи с коронавирусом. Все началось с безобидного перевода школ на дистанционку, закрытия развлекательных зон в ТЦ и кинотеатров. Затем власти сообщили о прекращении авиасообщения с другими странами. А сегодня президент Зеленский призвал остановить метро в Киеве и запретить любые пассажирские перевозки между городами.

Не перебор ли это - для страны, в которой официально зарегистрированы только пять случаев (после публикации интервью количество случаев увеличилось до семи, в Киеве заболевание подтвердили у двух женщин) коронавируса? И стоит ли добиваться проведения теста на коронавирус при первых симптомах? Эти вопросы LIGA.net задала известному инфекционисту, доценту кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии имени Шупика - Федору Лапию.

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- Насколько оправдано ужесточение карантинных мер в Украине, вплоть до закрытия границ и метро? Это не перебор?

- Я не думаю, что тут присутствует политический элемент, как это было в 2014 году, когда постоянно "минировали" метро во время Майдана, или в 2009 году, когда перед президентской гонкой пришел пандемический вирус гриппа. Хотя я и не симпатик Зеленского и его политической силы, но эти меры, считаю, абсолютно оправданы. Наша задача - с учетом возможностей нашей системы здравоохранения по максимуму отсрочить количество больных и избежать одномоментного распространения вируса, как это было в Италии. Просто у нас люди сначала видят зраду в том, что метро работает и там много людей, которые дышат друг другу в лицо, а потом видят зраду в том, что их услышали и метро закрывается. Сейчас важно разграничить контакты и держать дистанцию к другим людям больше метра. Метро в час пик - не лучший барьер для инфекции.

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- По данным МОЗ, Украина закупила тест-систему для выявления нового коронавируса, которой хватит для обследования 960 человек. В Киеве их распределили по семи клиникам. Этого количества, на ваш взгляд, достаточно?

- Тут вопрос в том, насколько они вообще нужны и для чего. Швеция сообщила, что отказывается от диагностики, поскольку это не имеет значения для ведения пациента. Цитируя шведов, "мы знаем, что коронавирус есть в Швеции, и мы должны на каждый случай реагировать так, будто это потенциально коронавирусная инфекция". Специфических лекарств от коронавируса нет. Большинство пациентов, которые имеют легкое течение заболевания, нуждаются только в самоизоляции, как при гриппе. Заболел - сиди дома. Возможно, есть смысл делать такие тесты в клиниках в отделениях интенсивной терапии. Чтобы говорить: да, у нас есть такие, вот подтверждение.

- То есть в тестировании украинцев поголовно, при малейших симптомах вирусных заболеваний - нет смысла?

- Говорить об универсальном использовании тестов, что я захотел, пошел и сделал - смысла в этом действительно нет. Есть метод ПЦР, который требует квалифицированного персонала, аппаратуры и грамотной оценки, иначе существует риск получить псевдопозитивный вариант. Есть экспресс-тесты на определение иммуноглобулина М и G, тут мы должны определить иммунный ответ на вирус. А ответ происходит с задержкой. То есть этот тест для тех, кто только инфицировался и находится в начале болезни, не является информативным.

Эти экспресс-тесты было бы целесообразно использовать для научного подхода с эпидемиологической точки зрения. Когда делается случайная выборка, по принципу экзитпола на выборах, людей из разных возрастных групп за определенный период, и результаты тестов позволяют определить, что условно 15-20-30% украинцев уже встретились с коронавирусом.

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Еще раз подчеркиваю, тесты могут давать и псевдорезультаты. И, честно говоря, у меня есть опасение по поводу их подделки. Даже могу рассказать, как это может быть. Выкупают тесты на беременность, меняют маркировку и выдают за тесты на коронавирус. Мне кажется, мошенники уже сейчас начинают такое делать, так что тут я не подсказываю идею, скорее предостерегаю.

- Если тесты и делать, то лучше в тех клиниках, в которые они поступили от МОЗ?

- Да, в которые завезены тесты от имени Украины. Это не означает, что тесты дают 100-процентную гарантию правильного ответа, но тем не менее мы знаем, что они поставлены от государства. Те образцы, которые отбираются в Украине, избирательно еще проходят проверку в референтных лабораториях. То есть национальная лаборатория Центра общественного здоровья МОЗ отправляет их для контрольного тестирования за границу, в Лондон, чтобы убедиться, что результат в Украине правдивый.

- В Британии ожидают, что в течение года до 80% населения будут инфицированы COVID-19. Эти данные можно перенести на Украину?

- Абсолютно. И не только на Украину, на любую другую страну. Для этого есть определенные эпидемиологические основания. Есть такое понятие, как индекс репродукции или коэффициент репродукции, когда считается, что население имеет абсолютное восприятие инфекции: для какого количества людей один зараженный может стать источников инфекции. Например, у кори этот индекс составляет от 12 до 18. То есть ты станешь источником инфекции для 12-18 лиц, каждый из них станет источником инфекции для 12-18 лиц, и так дальше по цепочке. На основании этого делаются расчеты по коллективному иммунитету: чтобы корь была под контролем, должно быть 92-95% населения с иммунитетом от кори. И мы этого процентного покрытия пытаемся достичь путем вакцинации.

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Если говорить о коронавирусе, то индекс репродукции - 2. Один человек становится источником инфекции для двух других. Когда у 80% населения появится иммунитет, ему будет очень тяжело передаваться от человека к человеку, а вспышка пойдет на спад. Но давайте будем откровенны. Да, мы можем достичь быстрой иммунной прослойки благодаря тому, что не будем противостоять вспышке - никаких карантинов. Вопрос - какой ценой? Если летальность достигает 20% у людей пожилого возраста, то готовы ли мы принести в жертву, извините за такое грубое слово, этих людей? Я не разделяю мнения, что мы должны во имя коллективного иммунитета приносить столько жертв: когда, имея в наличии один аппарат искусственной вентиляции легких и трех пациентов, которые в нем нуждаются, вы сможете обеспечить вентиляцию только одного, а другим отказать. Речь как раз о том, что снижение нагрузки позволит более рационально использовать ресурсы. Тут можно с симпатией или антипатией относиться к представителям власти, но все же эти меры оправдывают себя, чтобы мы не оказались в глубоком кризисе.

- Пять людей в Украине, зараженных коронавирусом - вы верите этой цифре? Или, поскольку мы не тестируем всех, то и не знаем?

- Я верю в то, что пять человек в Украине имеют подтвержденный коронавирус. И не думаю, что кто-то пытается специально скрыть от нас информацию. Но, конечно, коронавирус есть и вне диагностики. И он распространяется. Этой информации на данном этапе достаточно.

- В Украине уже появились случаи рекламы мифических препаратов от коронавируса. Почему нельзя верить такой рекламе?

- Мошенники пытаются заработать на панике. Еще раз обращаю внимание: пока нет лекарств, которые действовали бы на коронавирус в организме. Когда начинают заявлять, что исследовали лекарственное средство, и оно убивает вирус вне организма... Ну послушайте, вы используете 60%-ные спиртосодержащие растворы для обработки рук или моете их водой с мылом. Но вы же не дышите мылом или спиртом, не заливаете их в легкие? Потому что при этом будут повреждены дыхательные пути. Это вопрос не столько к обычным украинцам как потребителям этой фейковой продукции, сколько к коллегам: или имейте совесть, или не мелите чушь. Или - или.

Украинцы, не скупайте в аптеках лекарственные средства, они неэффективны. Чиновники и бизнесмены, помогите украинской медицине и украинским больницам с аппаратами искусственной вентиляции легких. Не можете помочь с аппаратами - помогите средствами для обработки рук, это очень эффективно. Помогите купить маски или приобрести респиратор. Вам это зачтется.

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