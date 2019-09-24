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24.09.2019, 21:09

13 лет несвободы: есть ли шанс у Януковича вернуться в Украину

13 лет несвободы: есть ли шанс у Януковича вернуться в Украину
юрист, общественный деятель

Защита Януковича "работает" над возвращением осужденного на 13 лет заключения и беглого в РФ экс-президента Украины. Кто и что его здесь ждет? (укр.)

24 вересня 2019 року експрезидент України Віктор Янукович знову потрапив в українські новини.

По-перше суд Європейського союзу скасував дію санкцій, які Рада Європи запровадила проти нього у 2018 році. А по-друге один з адвокатів "легітимного" заявив про наміри біглого президента повернутись до України. І перша справа, звісно, викликає обурення, проте не є такою вже й критичною, адже санкції на 2019-2020 роки діяти продовжують. Хоча це скасування санкцій може потягти за собою і наступні подібні прецеденти.

Але історія з ймовірним "поверненням" змушує добряче подумати. Формально Януковичу нічого не перешкоджає приїхати в Україну. Але… на 13 років ув’язнення. Бо саме на такий строк він засуджений за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

І зараз цей вирок набув законної сили, так що варіантів у Януковича два: або він хоче добровільно сісти у в’язницю, або розраховує, що суд скасує вирок та виправдає його.

Перший варіант - навряд чи можливий. Тому відповідь на запитання "чи поверненться до нас Янукович?" залежить від того, чи Київський апеляційний суд виправдає експрезидента.

Зважаючи на корумпованість нашої судової системи та повернення до України "судового смотрящого" Януковича - Андрія Портнова, сценарій цей не такий вже й фантастичний.

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Але, як би там не було, давайте не забувати, що ростовський утікач не є фігурою самостійною, а цілком залежить від російської влади. І саме як гібридну зброю проти нас можуть використати Януковича. Адже ймовірний приїзд його до України викличе неабиякий резонанс та дуже масові протести.

Як би там не було, для національної безпеки України було б краще, якби "легітимний" або сидів у в’язниці, або до скону перебував на території агресора.

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Теги: виктор янукович, санкции против Януковича
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