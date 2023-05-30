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Атаки на Киев подорвали авторитет России на мировом рынке оружия

Цей матеріал також доступний українською
Атаки на Киев подорвали авторитет России на мировом рынке оружия

Советник Министра обороны Украины
30.05.2023, 21:55

Провальные результаты обстрелов Киева наверняка очень порадовали людей еще в одном городе. В Пекине.

Оружие – это инструмент (гео)политического влияния. Не менее эффективный чем деньги.

Меньше российского оружия – меньше российского влияния.

Недаром СССР засевал своим оружием страны соцлагеря и "неприсоединившихся" для укрепления "дружбы и сотрудничества". Азия, Африка, Южная и Латинская Америка являлись (и остались) полем интенсивной конкуренции производителей оружия.

Россия пыталась максимально сохранить этот инструментарий, обеспечивая модернизацию, сервис и боеприпасы для техники советского производства, постепенно разбавляя ее российской.

Поскольку случаев наглядного столкновения высокотехнологичного (пост)советского оружия с западным было не так много, сохранялась определенная недосказанность относительно эффективности. Потому что выставки и обучение – это одно, а война все очень четко выявляет.

Украинская армия наглядно показала: российские аналоги не выдерживают конкуренции.

Россия, как поставщик широкой линейки инструментов, подорвала свой авторитет. Это не технический и не экономический – это прежде всего политический провал. Она де-факто выбывает из высшей лиги и становится рядом с парой десятков других стран.

Остатки высокотехнологичного (то есть дорогого) российского оружия даже после окончания войны будут продаваться на сужающемся рынке.

А в нише сравнительно несложных, неприхотливых и недорогих вооружений, которые являются основным инструментом в диалоге с небогатыми странами, будет конкуренция с Китаем.

Это не значит, что Россия уже завтра провалится в этой сфере. Россияне тоже учатся на войне, как и мы. Российский РЭБ/РЭР, дроны и баражирующие боеприпасы, бронетехника – все равно также тестируются в бою, как и с нашей стороны.

Интерес к этой продукции со стороны третьих стран будет. Но товарища Лаврова будут принимать не так радушно. Плюс санкции, из-за которых возможны форс-мажоры. Плюс вопрос, сможет ли Москва гарантировать поставки, когда ей самой нужно.

Обеспечивать лояльность или нейтралитет союзников будет сложнее и дороже.

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обстрел киеварынок оружия
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