Атаки на Киев подорвали авторитет России на мировом рынке оружия

Оружие – это инструмент (гео)политического влияния. Не менее эффективный чем деньги.

Меньше российского оружия – меньше российского влияния.

Недаром СССР засевал своим оружием страны соцлагеря и "неприсоединившихся" для укрепления "дружбы и сотрудничества". Азия, Африка, Южная и Латинская Америка являлись (и остались) полем интенсивной конкуренции производителей оружия.

Россия пыталась максимально сохранить этот инструментарий, обеспечивая модернизацию, сервис и боеприпасы для техники советского производства, постепенно разбавляя ее российской.

Поскольку случаев наглядного столкновения высокотехнологичного (пост)советского оружия с западным было не так много, сохранялась определенная недосказанность относительно эффективности. Потому что выставки и обучение – это одно, а война все очень четко выявляет.

Украинская армия наглядно показала: российские аналоги не выдерживают конкуренции.

Россия, как поставщик широкой линейки инструментов, подорвала свой авторитет. Это не технический и не экономический – это прежде всего политический провал. Она де-факто выбывает из высшей лиги и становится рядом с парой десятков других стран.

Остатки высокотехнологичного (то есть дорогого) российского оружия даже после окончания войны будут продаваться на сужающемся рынке.

А в нише сравнительно несложных, неприхотливых и недорогих вооружений, которые являются основным инструментом в диалоге с небогатыми странами, будет конкуренция с Китаем.

Это не значит, что Россия уже завтра провалится в этой сфере. Россияне тоже учатся на войне, как и мы. Российский РЭБ/РЭР, дроны и баражирующие боеприпасы, бронетехника – все равно также тестируются в бою, как и с нашей стороны.

Интерес к этой продукции со стороны третьих стран будет. Но товарища Лаврова будут принимать не так радушно. Плюс санкции, из-за которых возможны форс-мажоры. Плюс вопрос, сможет ли Москва гарантировать поставки, когда ей самой нужно.

Обеспечивать лояльность или нейтралитет союзников будет сложнее и дороже.

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