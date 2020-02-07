Атлеты - не артисты. Министр Бородянский, вы серьезно?

Как не перейти на мат после такого? Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сказал феерическую чушь: "Надо различать выступления спортсменов за рубежом, в том числе и в Российской Федерации, и выступления артистов. Для того чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора".

Переведу с чиновничьего языка на человеческий.

Если прийти домой к Бородянскому, дать ему в морду, отобрать у него кухню и гостинную, затем сжечь его машину, то будет абсолютно нормальным, чтобы тот, кто сделал все выше перечисленное, пригласил потом министра на круглый стол по вопросу социальной проблематики в современной поэзии.

А Бородянский пойдет и будет обсуждать эту проблематику с тем, кто такое с ним сделал. Ведь это надо для того, чтобы поэзия развивалась и достигала новых высот. Да?