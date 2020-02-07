Атлеты - не артисты. Министр Бородянский, вы серьезно?

Как не перейти на мат после такого? Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сказал феерическую чушь: "Надо различать выступления спортсменов за рубежом, в том числе и в Российской Федерации, и выступления артистов. Для того чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора".
Переведу с чиновничьего языка на человеческий.
Если прийти домой к Бородянскому, дать ему в морду, отобрать у него кухню и гостинную, затем сжечь его машину, то будет абсолютно нормальным, чтобы тот, кто сделал все выше перечисленное, пригласил потом министра на круглый стол по вопросу социальной проблематики в современной поэзии.
А Бородянский пойдет и будет обсуждать эту проблематику с тем, кто такое с ним сделал. Ведь это надо для того, чтобы поэзия развивалась и достигала новых высот. Да?
Я так понимаю, что ребята на передовой кладут свои жизни и защищают нас от российского оружия именно для того, чтобы Бородянский мог такое ляпнуть, а любители идеи #какаяразница могли бы ездить в Россию при поддержке руководства страны, у которой аннексировали одну часть территории, оккупировали другую часть территории, разрушили часть ее инфраструктуры и убили огромное количество ее граждан?
Где ж таких набрали? Вижу, что весь этот #моносброд не прекращает дноуглубительные работы.
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