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07.02.2020, 15:02

Атлеты - не артисты. Министр Бородянский, вы серьезно?

Атлеты - не артисты. Министр Бородянский, вы серьезно?
общественно-политический деятель

Попробуем перевести слова главы Минкульта об обязанности украинских спортсменов выступать на территории россии на человеческий язык?

Как не перейти на мат после такого? Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сказал феерическую чушь: "Надо различать выступления спортсменов за рубежом, в том числе и в Российской Федерации, и выступления артистов. Для того чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора".

Переведу с чиновничьего языка на человеческий.

Если прийти домой к Бородянскому, дать ему в морду, отобрать у него кухню и гостинную, затем сжечь его машину, то будет абсолютно нормальным, чтобы тот, кто сделал все выше перечисленное, пригласил потом министра на круглый стол по вопросу социальной проблематики в современной поэзии.

А Бородянский пойдет и будет обсуждать эту проблематику с тем, кто такое с ним сделал. Ведь это надо для того, чтобы поэзия развивалась и достигала новых высот. Да?

Я так понимаю, что ребята на передовой кладут свои жизни и защищают нас от российского оружия именно для того, чтобы Бородянский мог такое ляпнуть, а любители идеи #какаяразница могли бы ездить в Россию при поддержке руководства страны, у которой аннексировали одну часть территории, оккупировали другую часть территории, разрушили часть ее инфраструктуры и убили огромное количество ее граждан?

Где ж таких набрали? Вижу, что весь этот #моносброд не прекращает дноуглубительные работы.

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Теги: спортсмены, Владимир Бородянский, украинский спорт, соревнования в России
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