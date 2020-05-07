Беларуси выгодно праздновать 9 мая. Лукашенко все просчитал

В Беларуси пройдет парад 9 мая. Президент страны Александр Лукашенко ни в какую не согласен с отменой празднования Дня Победы.

На первый взгляд, такая инициатива кажется "пиром во время чумы". Организация массовых акций сегодня идет в разрез с рекомендациями Всемирной организацией здравоохранения, да и с настойчивыми советами Российской Федерации, которая из даты 9 мая делает один из столпов своей политической идеологии.

Сюда же стоит добавить еще один пикантный факт - в Беларуси традиционной датой для военного парада стал день 3 июля.

А в "День Победы" организовывают праздник, шествие ветеранов, другие мероприятия. Но не парад.

К тому же, в 2020 году в Минске на "Парад Победы" не приглашают ветеранов. Более того, им, как и большинству пенсионеров, рекомендуют оставаться дома. Парадокс.

Однако, если посмотреть с другой стороны, отмотать назад события в политике хотя бы на год, все становится на свои места.

Для начала вспомним историю с российским "интеграционным давлением" и колебаниями, какую электоральную кампанию проводить в 2019 году - президентскую или парламентскую.

Россия и ее потенциальная игра была одним из решающих факторов в принятии решения. Лукашенко не верит Кремлю, опасаясь попыток забрать у него власть.

Окружение президента РФ Владимира Путина не верит Лукашенко и не против сделать рокировку, да не на кого.

Поэтому и пытаются последние годы активно играть на гуманитарном, информационном поле - есть надежды создать социальную базу для возникновения пророссийской политической силы.

Конец 2019-начало 2020-го стали периодом чрезвычайного охлаждения отношений Минска и Москвы.

Нефтяная война поставила точку - Беларусь не только не приостановила поиски альтернативных поставщиков, но и намерена создать инфраструктуру, способную поставлять нефть по маршруту север-юг - то есть без России вообще. Естественно, это повод для реакции.

Но у РФ есть и внутренние процессы - помним идею "народного голосования" по конституции, фактически перезапуск системы государственной власти в России с выходом на кульминацию - празднование того самого 9 мая. Но не срослось.

Виной тут стал не вирус - Россия могла бы спокойно его "не замечать".

Проблема в уменьшении спроса на нефть, войне с ОПЕК и, как следствие, обвала доходов Кремля.

В таком случае уход на карантин - выгодна штука, поскольку можно списать "на вирус" большую часть проблем.

Но общественное мнение уже подогрето. Этим и пытается воспользоваться Лукашенко.

Демонстративное проведение парада на 9 мая заранее нейтрализует значительную часть тезисов вроде "Лукашенко предал Россию", "Беларусь разворачивается на Запад" и тому подобных. Выгодно.

Но это лишь часть логики. Остальные пласты, в том числе игру власти с беларуской оппозицией, корректировкой даты проведения выборов раскрыты в видео.