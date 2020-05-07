Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.05.2020, 10:28

Беларуси выгодно праздновать 9 мая. Лукашенко все просчитал

Беларуси выгодно праздновать 9 мая. Лукашенко все просчитал
эксперт UIF (Ukrainian Institute for the Future)

Демонстративное проведение парада заранее нейтрализует значительную часть тезисов вроде "Лукашенко предал Россию", "Беларусь разворачивается на запад"

В Беларуси пройдет парад 9 мая. Президент страны Александр Лукашенко ни в какую не согласен с отменой празднования Дня Победы. 

На первый взгляд, такая инициатива кажется "пиром во время чумы". Организация массовых акций сегодня идет в разрез с рекомендациями Всемирной организацией здравоохранения, да и с настойчивыми советами Российской Федерации, которая из даты 9 мая делает один из столпов своей политической идеологии. 

Сюда же стоит добавить еще один пикантный факт - в Беларуси традиционной датой для военного парада стал день 3 июля. 

А в "День Победы" организовывают праздник, шествие ветеранов, другие мероприятия. Но не парад. 

К тому же, в 2020 году в Минске на "Парад Победы" не приглашают ветеранов. Более того, им, как и большинству пенсионеров, рекомендуют оставаться дома. Парадокс.

Однако, если посмотреть с другой стороны, отмотать назад события в политике хотя бы на год, все становится на свои места. 

Для начала вспомним историю с российским "интеграционным давлением" и колебаниями, какую электоральную кампанию проводить в 2019 году - президентскую или парламентскую. 

Россия и ее потенциальная игра была одним из решающих факторов в принятии решения. Лукашенко не верит Кремлю, опасаясь попыток забрать у него власть. 

Окружение президента РФ Владимира Путина не верит Лукашенко и не против сделать рокировку, да не на кого.

Поэтому и пытаются последние годы активно играть на гуманитарном, информационном поле - есть надежды создать социальную базу для возникновения пророссийской политической силы.

Конец 2019-начало 2020-го стали периодом чрезвычайного охлаждения отношений Минска и Москвы.

Нефтяная война поставила точку - Беларусь не только не приостановила поиски альтернативных поставщиков, но и намерена создать инфраструктуру, способную поставлять нефть по маршруту север-юг - то есть без России вообще. Естественно, это повод для реакции.

Но у РФ есть и внутренние процессы - помним идею "народного голосования" по конституции, фактически перезапуск системы государственной власти в России с выходом на кульминацию - празднование того самого 9 мая. Но не срослось. 

Виной тут стал не вирус - Россия могла бы спокойно его "не замечать". 

Проблема в уменьшении спроса на нефть, войне с ОПЕК и, как следствие, обвала доходов Кремля. 

В таком случае уход на карантин - выгодна штука, поскольку можно списать "на вирус" большую часть проблем. 

Но общественное мнение уже подогрето. Этим и пытается воспользоваться Лукашенко. 

Демонстративное проведение парада на 9 мая заранее нейтрализует значительную часть тезисов вроде "Лукашенко предал Россию", "Беларусь разворачивается на Запад" и тому подобных. Выгодно. 

Но это лишь часть логики. Остальные пласты, в том числе игру власти с беларуской оппозицией, корректировкой даты проведения выборов раскрыты в видео.

Еще по теме
Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: беларусь, 9 мая, парад 9 мая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Топ 20 медицинских инноваций за 20 лет
Технологии Топ 20 медицинских инноваций за 20 лет
Технологии
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 