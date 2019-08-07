Большая маленькая ложь в команде Зеленского

Журналистский цех с разгромным счетом проиграл Офису президента в кейсе с фейковым увольнением его главы Андрея Богдана. Спустя пять дней общественное мнение на стороне команды президента Владимира Зеленского, читатели СМИ обвиняют журналистов в непрофессионализме, требуя нового качества и соблюдения стандартов. Журналистский цех выпускает беззубые заявления, которые обсуждают и осуждают не реальную проблему, а бессмысленное заявление Богдана "о СМИ как посредниках". Но главный итог этой истории - власть выяснила, что ей можно безнаказанно и цинично манипулировать и врать. Ни журналисты, ни общество не выставят ей счет.

История со сливом и раскруткой фейковой новости неплохо описана здесь и здесь.

В двух словах: в четверг, 1 августа, несколько СМИ получили "эксклюзив" от сотрудника Офиса президента. Первым новость со ссылкой на источник в Офисе президента опубликовало, пожалуй, наиболее авторитетное информагентство страны - Интерфакс-Украина. Журналисты других СМИ ринулись искать подтверждение, на журналистском сленге - отмывать новость. Обратились к самым релевантным, в данном случае, источникам: самому Богдану и его заму Кириллу Тимошенко, который отвечает за работу со СМИ. Первый не комментировал ситуацию, второй разослал всем, постучавшимся к нему журналистам, обрезанное фото якобы заявления на увольнение Богдана (без дополнительных комментариев).

(почему "шутка" Богдана - не совсем смешная, читайте в материале "Шутка" Богдана - смешно, весело, задорно? На самом деле нет)

После этого, СМИ дружно, с разной степенью уверенности и оговорок, написали, что Богдан таки подал заявление на увольнение. (О том, что Тимошенко был источником фейка, писала главред Зеркала Недели Юлия Мостовая, а мне это подтвердили два получателя писем счастья).

Глава Офиса Андрей Богдан выждал более 14 часов, прежде чем дал официальный комментарий, который… еще больше все запутал. Мол, заявление писал, но все писали, и было это давно. Но не подписывал его и пока никуда не собирается. СМИ без помпы выпустили извинения-уточнения.

Фейсбук-эксперты ополчились на СМИ, соревнуясь в остроумии, - "первоклассник, увидев такое заявление, понял бы, что это фейк", "почему журналистов не смутило отсутствие подписи и странная формулировка" (было написано "звільнити за бажанням, з моменту (пропущенное слово) бажання").

Журналисты Liga.net не получали фото якобы заявления Богдана, но мне легко понять коллег, которые сочли это исчерпывающим подтверждением. Многое объясняет должность Тимошенко. Его работа - выстраивать отношения со СМИ и доносить журналистам "президентскую реальность". Конечно, журналисты хорошо знают, что "замы по работе со СМИ" могут умалчивать, приукрашивать, сгущать краски, а полученная информация должна делиться на восемь и калиброваться по шкале "кому выгодно". Но допустить, что он может так топорно обманывать журналистов, очень и очень сложно. Доверие СМИ - главный актив любого чиновника на этой должности. Придумать рациональное объяснение, зачем так поступать, совсем не просто. Это как, если бы министр здравоохранения разослал часть фото с фейковым протоколом о начале смертоносной эпидемии в стране.

Но и это было еще не дно.

В пятницу журналисты профильного сайта Детектор Медиа смогли задать Тимошенко вопрос, он ли источник информации об отставке Богдана. "Кирило Тимошенко наголосив, що він не надавав ЗМІ цієї інформації", - пишет издание.

И, ничего…

Большинство журналистов, получивших фото, предпочли промолчать. Кто-то посчитал, что даже такой источник раскрывать нельзя (мне ближе взгляд Юлии Мостовой - что это источник манипуляции, а не информации, и на него не распространяется правило анонимности). Кто-то не захотел портить отношения с властью: подписать жесткое (невышедшее) обращение, требующее отставки Тимошенко, согласилось полдесятка главредов.

В субботу репортеры Радио Свобода смогли добиться комментария Андрея Богдана, в котором услышали уже ставшее мемом "ми спілкуємось із суспільством без посередників, без журналістів". Этой фразы хватило, чтобы медиа тусовка забыла про причину возникновения вопроса к Богдану, - манипуляцию и ложь - и бросилась доказывать свою нужность. Что, конечно, только усилило уверенность общества в журналистской ненужности.

В реальности украинские журналисты - кто угодно, но не посредники между властью и обществом. Офис президента может вообще перестать общаться с традиционными медиа, на их жизнь это повлияет минимально: переведут одного репортера "с банковой" на Instagram-ленту.

Власть развращает, безнаказанность развращает еще больше. Приготовиться иметь дело с развращенной властью стоит не только журналистам.

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