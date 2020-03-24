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24.03.2020, 16:05

Борьба с COVID-19: в Украине все криво. Но у всех так. Это вызов для всего мира

Борьба с COVID-19: в Украине все криво. Но у всех так. Это вызов для всего мира
Head of Strategy в Finteum

Мне кажется за тотальной зрадой и депрессией украинцы упускают тот факт, что ни одна страна мира не готова к пандемии COVID-19

У кого-то был оригинальный SARS (после него в аэропорту Гонконга температуру измеряли ВСЕГДА), у кого-то MERS. У кого-то страна беднее и хаотичнее, у кого-то богаче и организованнее. Кому-то повезло, а у кого-то один пропущенный пациент заразил тысячи людей. Но не готова была ни одна страна, и к худшим сценариям до сих пор никто не готов ни по оборудованию ни по персонлу, ни организационно.

Мы потеряли время и не готовились, когда коронавирус уже бушевал в Китае? Конечно. Но не только мы. Все не готовились. И тот же сам Китай упускал время и не осознавал опасности. Я пристально следил за темой с конца января и прекрасно помню, как поносили Китай в СМИ и даже сами китайцы в соцсетях (да, они это лишь умеренно цензурировали) за полную импотенцию в борьбе с эпидемией и за то, что "их карантин не работает".

Пожалуй только страны "третей волны", к которым вспышка доберется уже после того, как весь мир запаниковал, действительно будут иметь время между осознанием угрозы и началом вспышки. По формальному количеству больных мы как раз из этой категории, но на самом деле, у нас почти ноль представления о том, на какой стадии эпидемия в Украине.

Мы действуем без понятной стратегии? Да, но все страны действуют сейчас без стратегии, у всех на самом деле тактика, потому что новая информация делает планы устаревшими за несколько дней.

У нас нет тестов, апаратов ИВЛ, защиты медперсонала и так далее? Этого всего не хватает ни в одной стране мира. Где-то больше, где-то меньше, но даже в развитых странах, и в том же Китае, медперсонал массово заражается из-за отсутствия защиты. Аппаратов ИВЛ критически мало, с тестами только вот сейчас некоторые страны вышли на темпы, достаточные для получения всей необходимой информации.

Вирус абсолютно новый, мы о нем только начинаем что-то узнавать. Угроза абсолютно новая для большинства стран мира. Это вызов для всех, не только для Украины. Да, у нас все криво и глупо. Но у всех так.

Это вызов не для Украины, это вызов для всего человечества. Но мы, безусловно, с ним справимся. И справимся без десятков миллионов жертв. Ведь человек силен не тем, что готов ко всем вызовам, а тем, что быстро адаптируется для ответа на любой вызов.

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Теги: карантин, пандемия, коронавирус, борьба с коронавирусом
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