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15.04.2019, 11:55

Борьба с курением и борьба за курильщиков

Борьба с курением и борьба за курильщиков
глава Альянса уменьшения вреда в Украине

Массовая никотиновая зависимость - главное условие процветания табачных компаний. Но мир постепенно меняется, и условия диктует уже не одна индустрия

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Глобальный рынок никотина превышает $1 трлн и приносит солидный объем доходов бюджетам более ста стран мира. Большая доля этого рынка досталась табачной индустрии, но даже малая часть представляет привлекательный бизнес для других игроков. Это и фармацевтические компании, и медицинские (и не только) программы помощи при отказе от курения, и нашумевшие уже нетабачные производители электронных сигарет, которые быстро и успешно перетягивают клиентуру – курильщиков.

Мир меняется. Осознание обществом фундаментальной ценности здоровья, с одной стороны, и стремление сохранить жизнь своих покупателей с другой, привели к трансформации рынка никотина. Произошло это относительно недавно.

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До этого эпидемия табакокурения способствовала происхождению и развитию целого ряда направлений бизнеса, который крутится уже не вокруг табачного листа и того, что из него можно извлечь, а вокруг субъекта – курильщика, и того, что из него можно получить (читай заработать).

Люди курят ради никотина, но умирают не от него, а от табачных смол, которые возникают при его горении. Сам по себе никотин несет не больше вреда, чем кофеин или сахар, бесполезность, вред и зависимость от которого едва ли уступает зависимости от курения. Поняв это более полусотни лет назад, фармацевты разработали никотинозаместительную терапию (НЗТ), суть которой заключается в подаче чистого никотина, которым можно вылечить от курения.

Создание лекарств требует больших денежных и временных затрат, которые потом необходимо окупить. Тем не менее, лекарства от курения с доказанной эффективностью были созданы. Однако успешность их применения требует, чтобы курильщик:

  1. признал свою болезнь;
  2. добровольно согласился на комплексное лечение антидепрессантами;
  3. регулярно проходил психотерапию.

В целом, в ВОЗ стало ясно, как лечить от табакокурения, но что-то пошло не так. Курильщики вовсе не спешили признать себя больными и бегать по клиникам за антидепрессантами, а от бесплатной НЗТ повально отказываются, к примеру, в Великобритании (у нас это просто дорого). А Рамочная конвенция по борьбе с табаком (РКБТ) сконцентрировалась не на помощи курильщикам, а на рутинных войнушках с табачной индустрией.

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РКБТ построила свою стратегию по принципу борьбы с инфекциями: локализовать заразу (сигареты) и ограничить доступ к ним для еще не «зараженных». Эталонные меры MPOWER доказали свою эффективность в уменьшении появления новых поколений курильщиков. Но что делать с более чем миллиардом уже «зараженных» и множеством начинающих курить?

В результате сложилась следующая ситуация. Если куришь, то 1) бросай самостоятельно; 2) если не можешь бросить самостоятельно, иди лечись; 3) не можешь бросить самостоятельно и не можешь или не хочешь лечиться, то... - на такую ситуацию ответа нет, что косвенно сводит все к варианту «бросай или умирай». Ежегодные подсчеты выживших курильщиков, справедливости ради, стоит рассматривать не как признак успешности того, насколько снизился процент курящих, а как показатель, сколько курильщиков из-за такой политики умерло. Это трагедия, а не достижение.

Только 20% курильщиков могут самостоятельно отказаться от курения, остальные нуждаются в комплексном лечении медикаментами и психотерапией. Но сколько курильщиков считают себя больными? Сколько из них согласятся на такое лечение, и кто его оплатит? К слову, его стоимость сопоставима с арендой 1-комнатной квартиры в центре Киева. И последний вопрос: сколько в Украине квалифицированных врачей, которые умеют грамотно выстраивать стратегию применения этих дорогих и опасных лекарств?

Тема курения и борьбы с ним – это не ситуация борьбы добра со злом, где злом в общественном сознании выступает, конечно же, курение. Борьба ведется не столько против курения, сколько за курильщика – как покупателя, пациента или же клиента. В каждом из случаев речь идет о том, кто заработает на курильщике, и за этим заработком кроются миллиарды. Вопрос лишь в том, из чьего и в чей карман.

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Прагматичным решением этой ситуации является политика уменьшение вреда от курения, более известная под англоязычным термином tobacco harm reduction (поскольку именно в успешных англоязычных странах она принята на государственном уровне). Предполагается дополнить меры РКБТ новой возможностью – потреблением никотина с минимальным вредом для здоровья, как своего, так и окружающих. Это спасет от смерти тех, кто не может или не хочет бросить курить, сэкономит деньги налогоплательщиков (акцизы), сохранит множество мелкого и среднего вейп-бизнеса и сохранит доходную отрасль для государства – чистая win-win стратегия!

В противном случае, запреты и ограничения на новые никотиновые продукты проблему курения не решат – люди найдут, как выкрутиться. Многомиллиардная индустрия попросту уйдет в тень, от чего пострадают потребители и государство. Ведь наркотики всегда были вне закона, но на количество наркоманов это никогда не влияло. Сухие законы в СССР и США также продемонстрировали свою полную бесполезность. Аналогично и с никотином – если люди хотят его потреблять, они найдут, как это делать. Пострадает только качество продукции, а за ней и здоровье потребителей. Естественно, пострадает и государственный бюджет, который лишится многомиллиардных налогов.

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Теги: здравоохранение, курение, табачная индустрия
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