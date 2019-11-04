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04.11.2019, 14:05

Быть немножечко гражданином, или Есть достоинство, нет времени

Быть немножечко гражданином, или Есть достоинство, нет времени
журналист, сооснователь партии "Демократична Сокира"

Достоинство - важнейший ресурс. Даже более ценный, чем нефть: есть яркие примеры стран, в которых нефти - хоть утопись, а с достоинством не сложилось

Недавно автор этих строк выступал на конференции, посвященной человеческому достоинству. И сразу, нахал эдакий, заявил: в нашем случае достоинство - это ресурс. Причем важнейший. Даже более ценный, чем нефть: благо, наблюдать за странами, в которых нефти хоть утопись, а с достоинством не срослось, мы можем даже без бинокля.

Именно достоинство дважды вытолкнуло миллионы из нас на Майдан, и сотни тысяч - на войну.

Именно достоинство, а не сила, не навыки, и даже не храбрость с решительностью, заставило оказаться в окопах хипстеров с туннелями в ушах, сельских дедушек и молодых девчонок. Именно его нехватка, а не нехватка смелости или идеализма, заставила в те же годы многих брутальных мужиков с текущим из ушей тестостероном вспомнить, что у них плоскостопие, а то и записаться в батальйон территориальной обороны "Лодзь".

Хорошие новости: с каждым таким рывком достоинства вокруг становится больше. С каждым новым шоком какой-то обыватель превращается в гражданина. В каждом нашем поколении все меньше совков и все больше людей.

Мы эволюционируем. Украина эволюционирует. Да, мы совершаем множество ошибок и теряем годы времени. Да, иногда мы медленно ползем в правильном направлении, а иногда просто лежим и смотрим в ту стороны сумасшедшими глазами, но мы, так или иначе, продвигаемся.

Может сложиться впечатление, что эволюция обрекает нас на успех. Что мы можем позволить себе ошибаться и набивать шишки, экспериментировать с государственным устройством и экономическими моделями, поочередно менять красных на оранжевых, а зеленых на голубых. Что все равно, рано или поздно, так или иначе, перепробовав все, набив все шишки и сделав все выводы, придем, как многие страны до нас, к нормальному цивилизованному быту. Что нам, как библейским евреям, просто нужно сорок лет погулять по пустыне, чтобы своей смертью помер последний, кто помнит египетский кнут.

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И эту обманчивую иллюзию очень, очень важно развеять. Это - ложь, в которую очень хочется, но смертельно опасно, поверить.

У нас нет времени на поступательную эволюцию, нет времени набивать шишки, нет еще сорока лет на прогулки по песчаным пейзажам. Как нет времени накачаться и выучить карате, когда в двадцати метрах впереди уже маячат три типа квадратно-гнездовой наружности, излучая недобрые намерения. Есть время только разбить стоящую у урны бутылку из-под пива или подобрать булыжник поухватистее.

Мы, увы, не на острове. Платой за наше "уникальное геополитическое положение" на мировой проходной есть соседство с Россией - государством, чьи попытки осмыслить свое существование неизбежно упираются в то, что нашу страну надо бы съесть, присоединить и переварить, целиком или по частям. Государством со второй в мире армией и первой в мире отмороженностью. Государством-агрессором просто по факту своего понимания мироустройства.

Мы десятилетиями закрывали на это глаза, и делали вид, что обойдется и пронесет. Что мы можем вечно экспериментировать, мотая наш политический вектор, как ветошь в проруби. Что перед нами вечность, и если мы выберем кого-то не того или пойдем куда-то не туда, все равно вырулим на нужную дорогу методом проб и ошибок.

Это было бы возможным, буде мы Исландией и лежи между нами и великодержавной гопотой, скажем Атлантический океан. Но нет. Мы не можем себе позволить медленную и валкую эволюцию в режиме мирного времени. Позволить убедить себя в обратном было бы смертельной ошибкой. Как-то раз наши предки убедили себя.

Если мы, здесь и сейчас, не обеспечим выживание всего нашего смешного, страшного и дурного сообщества, никакое развитие нам не светит. Не будет следующего поколения, где бойких, предприимчивых, достойных и отважных будет на четверть или даже на треть больше - потому что с ними сделают то, что делали с бойкими, предприимчивыми, достойными и отважными украинцами в первой половине ХХ века.

Мы не можем это игнорировать. Идея засунуть голову в песок, или в еще какие-то не предназначенные для голов места, - очень соблазнительна, но ведет к потешной и внезапной смерти. Увы, мы в такой ситуации, в которой не получится просто тянуть свою лямку, сортировать мусор, ходить на йогу и быть хорошим художником, программистом или журналистом. Все не образуется само, если мы просто будем жить, как ответственные обыватели - невзирая на то, что есть целые политические силы, пытающиеся убедить нас, что на войну достаточно просто не обращать внимания, а врага достаточно не называть по имени.

Если просто хочешь выжить - надо быть еще хотя бы немножечко гражданином. Надо стараться жить не только для себя, но и немножечко для других, и немножечко - для того целого, что нас объединяет.

В иных странах это условие развития. В нашей - это условие ее сохранения.

Надо ходить на митинги, надо отдавать предпочтение отечественной продукции перед импортной, надо переводить книги, записывать образовательные курсы и убеждать соседей не голосовать за “вот того красивого мужчину, из этой, как ее, попожэзе”. Надо сражаться со всем старым компостом в головах сограждан, начиная от привычки жечь листья и белить деревья и заканчивая антипрививочничеством и страхом перед рыночной экономикой. Надо привыкнуть к мысли, что рядом с нами всегда будет сосед, мечтающий поджечь наш дом, и надо донести эту мысль до максимального количества ближних своих. Не помешает сходить в разрешительную систему МВД по месту жительства и обзавестись карабином. Не будет лишним учиться если не стрельбе, то хотя бы оказанию первой помощи - это уж точно сил много не отберет, а в жизни всяко пригодится.

Нам нужно сражаться уже сейчас, используя все то достоинство, что у нас есть.

Если мы победим, если мы выйдем из этого исторического испытания, если мы сумеем одновременно развиться в приличную европейскую страну и отмахаться от гопника с ядерной дубинкой - мы и сами не поймем, как это мы так быстро вышли в дамки. Мы и сами не заметим, как нас начнут ставить в пример.

И это - задача нашего поколения. Ваша и моя. Мы в любом случае войдем в учебники истории. Вопрос лишь в том, какими.

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Теги: революция достоинства, честь и достоинство, Виктор Трегубов
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