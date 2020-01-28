Чего мы не узнали из переписи населения: четыре вопроса Дубилету

Команда пана Дубілета, яка проводить альтернативну перепису оцінку чисельності населення, оприлюднила перші результати роботи. Опубліковані дані щодо загальної чисельності населення України (37,29 млн), його статево-вікова структура, розподіл населення за регіонами та статтю, окремо - регіонами та віком.

Що потрібно розуміти про результати цієї оцінки? Передусім те, що, поки що це не альтернатива перепису. Як сказав сам Дубілет: "Ми будемо оперувати цими даними неофіційно".

Як вплинуть ці дані на державну статистику щодо населення, яку виробляє Держстат - поки що невідомо. Як вони використовуватимуться у державному управлінні - теж невідомо. Поки що це все ще ініціатива, пілотний проєкт.

Перші результати цієї оцінки викликають багато запитань. Відсутність детально описаної методології (усіх пророблених кроків, а також обмежень методології) призводить до питань як щодо надійності даних (вже опублікованих чи тих, що обіцяють опублікувати), так і щодо можливостей їх використання.

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Де зараз шукати відповіді на ці питання - невідомо. Саме тому, на мою думку, необхідно оприлюднити детальний опис усіх трьох методів альтернативної оцінки.

Ось лише декілька прикладів таких питань:

- Під час презентації було вказано на одне з обмежень оцінки територіального розміщення населення на основі даних мобільних операторів: неможливо прив’язати до конкретних територій представників мобільних професій (таких як провідники).

А як щодо маятникової міграції? У традиційних переписах визначення місця звичайного проживання базується на тому, де особа проводить свій щоденний відпочинок. У такому разі необхідно використовувати дані щодо місця перебування особи не вдень, а вночі. Чи було це враховано в результатах альтернативної оцінки? Можливо, було. Але ми цього не знаємо, тому що методологія не опублікована.

- Інше питання стосується статево-вікової структури населення, яка екстраполюється на дані щодо чисельності населення. У матеріалах презентації чесно прописано, що статево-вікова структура не враховує внутрішні та зовнішні міграційні процеси.

По суті, це статево-вікова структура офіційно зареєстрованого населення. Але ця структура не враховує мінімум 6% населення, яке проживає не в тому населеному пункті, де зареєстроване - саме стільки їх (мінімально) за даними дослідження системи реєстрації місця проживання CEDOS та ZMINA в 2019 році.

- Що з оцінкою сільського населення? Чи можливо в результаті альтернативної оцінки на основі даних мобільних операторів отримати такі ж надійні дані про чисельність населення у сільській місцевості, як у міській?

- Нещодавно команда Дубілета оцінила сальдо виїзду на основі даних прикордонників. Це негативне сальдо склало 4 мільйони. Як ці чотири мільйони співвідносяться з тим, що різниця між чисельністю населення за офіційними та неофіційними даними значно менша?

Це лише частина питань, які виникають через відсутність детально описаної методології та аналізу обмежень альтернативної оцінки. Можливо, на кожне з питань у команди альтернативної оцінки чисельності населення є гідна відповідь.

Проте, доки відсутня детально описана методологія, дані не виглядають достатньо надійними. А тому не будуть легітимізовані в дослідницькому середовищі.

Друга група питань, що виникає за результатами оцінки, стосується того, як ці дані будуть використовуватися. Пан Дубілет сказав, що ці дані зараз не є офіційними, і будуть використовуватися лише у плануванні інфраструктури.

Чому ці дані не будуть використовуватися у державному плануванні - незрозуміло. У деяких областях відмінність у чисельності населення за офіційною статистикою Держстату і неофіційною статистикою ініціативної групи Дубілета, сягає 25%.

Які невідповідності будуть між різними районами й типами населених пунктів, ми ще побачимо, якщо ці дані будуть. Але поки що це звучить несправедливо.

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Три місяці тому CEDOS опублікував заяву щодо необхідності проведення традиційного перепису. Вона все ще актуальна. Ми підтримуємо поточну ініціативу Уряду оцінити чисельність населення альтернативними методами, але не погоджуємося з тим, що вона може стати альтернативою перепису зараз. Якщо йдеться про перехід від традиційного перепису до перепису, базованого на реєстрах, він має бути поступовим.