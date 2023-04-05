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Чему нас учит Песах?

Цей матеріал також доступний українською
Чему нас учит Песах?

преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
05.04.2023, 20:00

История выхода евреев из Египта – архетип процесса общественных преобразований, где свобода – главная ценность. Но не "от", а "для".

Когда евреи выходили из Египта, они не думали, что потребуется 40 лет. Думали, через пару месяцев дойдут, там действительно недалеко. Может быть, раньше мы не понимали, зачем так долго. Теперь понимаем.

Библейскую историю выхода из Египта читали и вдохновлялись ею сотни миллионов людей в разных уголках мира на протяжении более ста поколений. Эта история – архетип процесса общественных преобразований. Мы сейчас на таком же пути. Очень хочется верить, что скоро дойдем до вожделенной цели.

Именно из этой первой и архетипической истории мы знаем, что свобода – главная ценность, а рабство – ненавистно, и рабов в рай не пускают. Всевышний, обращаясь к недавним рабам, постоянно напоминает им, откуда и зачем их вывел. Тема свободы и рабства – основной мотив этой библейской истории, да и всей истории человечества.

Сегодня вечером евреи всего мира начнут праздновать Песах – праздник свободы. В эти дни неоднократно будет читаться и пересказываться эта старая история, ставшая основой и источником вдохновения для сотен подобных историй движения к свободе в разное время и на разных континентах.

Но от евреев традиция требует не просто чтения и пересказа. Традиция прямым текстом требует: "В каждом поколении, во все времена, каждый должен считать, что это он сам вышел из Египта". Только так можно пережить ценности, а ведь вы помните Виктора Франкла: "Ценности нельзя передать, на них нельзя указать, им нельзя научить, они должны быть пережиты". Нельзя стать свободным оттого, что тебя отпустили. Нельзя стать свободным внезапно. Рабство выжимается из людей и обществ по капле их собственными усилиями. Сверхусилиями.

И здесь важно подчеркнуть, что свобода, описанная в Библии как смысл выхода из Египта, есть свобода не "от", а свобода "для". Не просто свободой от оков, унижений, горения и чужих божков, а свободой для построения собственной страны, собственной духовности и благополучия.

Всем нам желаю того, к чему стремимся больше всего – Победы ради возможности жить свободными людьми в собственной свободной стране.

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