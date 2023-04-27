Что может остановить российскую пропаганду в мире

Финское управление по взысканию долгов в связи с санкциями ЕС заморозило средства Российского центра науки и культуры, расположенного в Хельсинки. Перед Пасхой "Россотрудничество" приостановило работу сразу в нескольких европейских странах, в частности в Словении, Словакии, Румынии. Глава РС Примаков отметил, что при нынешних обстоятельствах организация будет ориентироваться на приоритетные для себя регионы, а именно: Азию, Африку и Латинскую Америку.

"Россотрудничество" является самым масштабным, лучше всего финансируемым и исторически укоренившимся институтом российской культурной дипломатии, которая сегодня в разных уголках мира распространяет не только российские нарративы и фейки, но и откровенную ложь.

В свое время Путин был директором дрезденского Дома дружбы в ГДР — "прабабушке" "Россотрудничества", которое в 80-х называлось "Союзом советских обществ дружественных и культурных связей с зарубежными странами". Это было официальным прикрытием основной шпионской работы нынешнего президента.

Культура является легитимным местом присутствия государства на территориях других стран. Задекларированные цели и направления работы "Россотрудничества" побуждают сравнивать эту организацию, с одной стороны, с широко известными и представленными во всем мире институтами в сфере культурной дипломатии, как Британский Совет, Гете-Институт, Французский институт, а с другой – с агентствами по международному развитию, как американский USAID, германский GIZ.

Однако "Россотрудничество" (полное название "Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству") может стоять в одном ряду с этими учреждениями только на первый невнимательный взгляд.

Рассмотрев истинные цели РС, в 2016 году Европарламент признал этот институт пропагандистской структурой. Резолюция Европейского парламента по противодействию пропаганде против ЕС со стороны третьих сторон признала РС (как и ряд других российских культурно-дипломатических организаций и пропагандистских медиа – в частности, фонд "Русский мир", многоязычную ТВ-платформу RT ("Россия сегодня"), мультимедийный сервис Sputnik) инструментами дезинформации и пропаганды, финансируемыми Кремлем.

Более того: за РС и его зарубежными представительствами давно тянется шлейф обвинений в шпионаже, провокациях и других скандалах (например, в США, Чехии, Германии, Украине).

В марте 2021 года трудно выговариваемое для иностранцев "Россотрудничество" было переименовано в "Русский дом". За полгода до широкомасштабного вторжения в Украину открылось еще 20 новых "Русских домов". Сейчас "Русские дома" функционируют почти в 80 странах мира, преимущественно в столицах в престижных местах.

Продолжаются регулярные публикации пропагандистского характера, связанные с российско-украинской войной, информирование о собственных событиях или акциях третьих сторон в поддержку России и прямое распространение кремлевских нарративов. Еще за год до полномасштабного вторжения, в начале марта 2021-го, непосредственно председатель РС Евгений Примаков, между прочим, внук шефа Службы внешней разведки РФ, в своем Telegram-канале угрожал уничтожением центра Киева, аэродромов, вокзалов, мостов и промышленных предприятий в случае попыток деоккупации Донбасса.

Борьба за умы и души между добром и злом продолжается. Украина ожидает от всего цивилизованного мира, от авторитетных международных организаций признания Российской Федерации страной, совершающей геноцид против украинцев. И важно не только вводить санкции против нее, но и арестовать имущество российских пропагандистских центров.

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