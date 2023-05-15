Что уже показали выборы в Турции?

Второй тур выборов в Турции это и хорошо, и плохо. Плохо потому, что всех нас ждут две очень напряженные недели турбулентности. Хорошо, потому что вопрос о демократии в Турции снят даже для самых отчаянных скептиков.

Я понимаю, что все равно найдутся люди, повторяющие мем "диктатор Эрдоган", но я советовал бы им быть до конца последовательными и продолжить фразу – диктатор Эрдоган не сумел победить в первом туре выборов президента. Хотите – называйте этот мем сюром, хотите – фразой из сумасшедшего дома, его смысл от этого не изменится.

Как большой поклонник Нассима Талеба, я прекрасно понимаю опасность и ограниченность любой категоризации и определений. С другой стороны, без этого не обойтись. Поэтому если мы хотим разобраться для себя, а не для других, то разговоров о том, что такое диктатура, что такое демократия и все остальное, не избежать.

Впрочем, можно этого не делать, и вообще не применять никаких понятий, кроме хороший-плохой. Кстати, вышеперечисленные понятия не имеют никакого отношения к системе оценок хороший-плохой. Я могу назвать достаточно диктаторов, чья политика была благом для страны, и еще больше плохих демократических лидеров.

Между тем мотивация, по которой жители соседних стран за Эрдогана или против, пока выглядит примерно так. Те, кто за то, чтобы Турция продолжала активную внешнюю политику, – поддерживают Эрдогана. Те, кто считает, что такая политика вредит интересам их страны, – против Эрдогана. А значит, за то, чтобы Турция была замкнута в себе, за модель, которая была до действующего президента.

Ну и из этого списка следует исключить идейных людей, которые до сих пор находятся под властью стереотипов по поводу того, что у Турции нет демократии, она против Запада, поэтому в целом Турция – это плохо для их страны.

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