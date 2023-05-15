UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Мир азарта
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Что уже показали выборы в Турции?

Цей матеріал також доступний українською
Что уже показали выборы в Турции?

Политолог (Грузия)
15.05.2023, 15:03

Выборы в Турции ломают стереотипы об этой стране. Впрочем, не для соседей.

Второй тур выборов в Турции это и хорошо, и плохо. Плохо потому, что всех нас ждут две очень напряженные недели турбулентности. Хорошо, потому что вопрос о демократии в Турции снят даже для самых отчаянных скептиков.

Я понимаю, что все равно найдутся люди, повторяющие мем "диктатор Эрдоган", но я советовал бы им быть до конца последовательными и продолжить фразу – диктатор Эрдоган не сумел победить в первом туре выборов президента. Хотите – называйте этот мем сюром, хотите – фразой из сумасшедшего дома, его смысл от этого не изменится.

Как большой поклонник Нассима Талеба, я прекрасно понимаю опасность и ограниченность любой категоризации и определений. С другой стороны, без этого не обойтись. Поэтому если мы хотим разобраться для себя, а не для других, то разговоров о том, что такое диктатура, что такое демократия и все остальное, не избежать.

Впрочем, можно этого не делать, и вообще не применять никаких понятий, кроме хороший-плохой. Кстати, вышеперечисленные понятия не имеют никакого отношения к системе оценок хороший-плохой. Я могу назвать достаточно диктаторов, чья политика была благом для страны, и еще больше плохих демократических лидеров.

Между тем мотивация, по которой жители соседних стран за Эрдогана или против, пока выглядит примерно так. Те, кто за то, чтобы Турция продолжала активную внешнюю политику, – поддерживают Эрдогана. Те, кто считает, что такая политика вредит интересам их страны, – против Эрдогана. А значит, за то, чтобы Турция была замкнута в себе, за модель, которая была до действующего президента.

Ну и из этого списка следует исключить идейных людей, которые до сих пор находятся под властью стереотипов по поводу того, что у Турции нет демократии, она против Запада, поэтому в целом Турция – это плохо для их страны.

Оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
выборы в турцииэрдоган
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 