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Что значит – в школе нельзя подсказывать, многократно исправлять и чиркать написанное

Что значит – в школе нельзя подсказывать, многократно исправлять и чиркать написанное

бизнесмен, писатель, основатель лицея Гранд
12.03.2021, 13:40

Даже в спорте дают три попытки и выбирают лучшую. И только школьника заставляют отвечать немедленно. И пусть только попробует сделать заминку

Тогда почему во взрослой жизни архитекторы сначала делают эскиз, чертеж, обсуждают его со всеми, получают кучу замечаний, и потом 20 раз все переделывают, добиваясь совершенства?

Почему автор книги безжалостно правит ее 10 раз, прежде чем она приобретает окончательный товарный вид и отправляется в печать?

Даже в спорте дают три попытки и выбирают лучшую, заметьте, а не среднюю. А в прыжках в длину – дают аж шесть попыток.

И только несчастного школьника заставляют отвечать сразу, немедленно. И пусть он только попробует сделать заминку хоть на пару секунд… Все, двойка, неуд и испорченная жизнь.

Отчего такая несправедливость и непонимание того, что именно является процессом учебы!? Ведь если бы для целей взрослой жизни ученик освоил эту "модель многократных корректировок", это и было бы его подготовкой к взрослой жизни. Тренировкой нужных навыков и умений.

Учеба – это не то, когда тебе ставят оценку за то, что ты выучил или не выучил…

Учеба – это когда ты многократно исправлял, улучшал свою контрольную работу, преодолевая муки творчества, проявляя силу воли, и думая о том, как еще улучшить то, что уже и так хорошо…

Вот в чем надо кардинально менять весь процесс учебы.

В школе надо добиваться не оценок, а достижения каждым учеником своих идеальных результатов, не считаясь с количеством попыток. Давать столько попыток, сколько ученик захочет.

При этом дети поделятся на две категории. Одни будут стремиться к перфекционизму, улучшая качество своих знаний, памяти, результатов.

А другие скажут: ну, его в баню, надоело, больше продолжать не хочу, ставьте, что хотите.

Это тоже будет результатом, и знаний, и характера. А также ответом на вопрос: на какую работу тебя потом возьмут?

Несогласные тут же возразят: а как же он с ошибками и переделыванием будет потом лечить, летать и строить? Ведь напортачит!

Так ведь речь идет не о работе, а об учебе. Чтобы человек тренировался, когда он еще учится, а не когда он уже работает. В этом-то и вся разница.

Еще часты возражения насчет подсказываний. Типа, необходимо, чтобы ребенок сам думал, и вообще все делал сам! 

На это есть простой ответ. Да, должны быть задания – на самостоятельную работу... Но – и на работу в команде, где все друг другу подсказывают, чтобы добиться наилучшего командного результата. Как при мозговом штурме.

Ведь именно от отсутствия командных кейсов, заданий и проектов, потом, во взрослой жизни, тысячи компаний пытаются компенсировать этот пробел многочисленными платными тимбилдингами. Когда уже поздно, так как эта компетенция не воспитана с детства.

Так не лучше ли этот тимбилдинг начинать с детства, как тренировку "быстро научиться учиться", через многократное переделывание, пока ребенок еще на стадии "ученика"? Ведь дети в команде учатся друг от друга намного эффективнее.

Хорошо, что есть уже школы, которые такой подход внедрили, и результаты радуют и детей, и учителей, и родителей.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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