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11.12.2019, 19:02

Даешь дешевую коммуналку и высокие пенсии, или Эффект рыбки Гуппи

Даешь дешевую коммуналку и высокие пенсии, или Эффект рыбки Гуппи
коммуникационщик, психолог, руководитель службы коммуникаций ПУМБ

Отсутствие противоядия от манипуляций в виде критического мышления - национальный украинский симптом. Нам комфортно быть "заложниками обстоятельств"

"Память, как у рыбки Гуппи" - мем, появившийся в эпоху постреволюционной пропаганды. Это о наших людях, так называемых "пересічних" украинцах, на которых сегодня успешно отрабатывают различные приемы манипуляций. И об отсутствии противоядия в виде критического мышления как национальном украинском симптоме. Почему у нас так?

Сказка про рыбку

"Рыбка Гуппи" - это про память, которая не помнит вчерашние события, и не выстраивает причинно-следственные связи. Это про инфантильное мышление, которое не выдерживает ответственности за свои поступки и выборы. Это про добровольную амнезию, которая защищает от сложностей "взрослого" мира, где тебе никто ничего не должен. "Должен!", - не согласна маленькая рыбка Гуппи и жаждет наказания всем, кто пытается лишить ее священного права требовать. А право требовать предполагает наличие того, с кого можно это требовать.

В зависимости от ситуации на этом месте может оказаться любой объект, у которого точно "что-то есть", и который может это "что-то" дать, но не дает из вредности или жадности. И поэтому этот кто-то всегда плохой, всегда виноват.

В случае Украины на этом месте часто оказывается государство, которое "не дает дешевую коммуналку и высокие пенсии", чиновники-коррупционеры, которые "обворовывают и наживаются", и просто любой, кто демонстрирует более высокое качество жизни. Он виновен самим фактом своего благополучия, что вызывает у рыбки зависть и желание отмщения, которое она расценивает как стремление к справедливости.

Маленькая же Гуппи – всегда жертва, всегда заложник обстоятельств. И ее униженное положение обеспечивает ей постоянную презумпция невиновности. Абсолютную святость. И это чувство собственной святости – наивысшее наслаждение, от которого рыбка отказаться не в силах.

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Добровольная глупость как психологическая защита

Описанная выше схема, выражаясь психоаналитическим языком, - нечто вроде культурного архетипа. Это конструкция коллективного украинского симптома – бессознательной самоидентификации и сценария поведения, которые будут воспроизводиться из раза в раз, пока не будут осознаны.

Так работает психика – как на персональном, так и на коллективном уровне. Поэтому все попытки разбудить осознанность "простых" людей оказываются провальны. Включить критическое мышление, начать думать по-другому и поставить под сомнение себя и свое мышление – это всегда неприятно и похоже на попытку отлучить наркомана от дозы. То есть всегда чревато ломкой, перекрытием "источника наслаждения" - психической энергии, которая подпитывает привычный образ себя – образ безвинной жертвы-обличителя, которой все должны. 

Поэтому популизм и манипуляции, которые подтверждают коллективный миф, всегда будут предпочтительны, на них всегда есть стабильный эмоциональный отклик. И в данном случае дефицит критического мышления – это такое добровольная глупость с целью сохранить бессознательный образ себя от разрушения.

Антидот от манипуляции

Что же делать с рыбками Гуппи?

Можно ли деконструировать и затем собрать заново мышление массы? Можно, но это будет создание нового мифа, а значит вновь манипуляция.

Воспитать критическое мышление можно только у конкретного индивида, но не у массы. Это всегда ювелирная работа по осознаванию собственных смыслов, которые далеко не всегда совпадают с общепринятой повесткой дня.

Критическое мышление предполагает работу одновременно в двух направлениях - психологическую и ментальную.

Психологическая направлена на понимание себя - своих желаний, чувств, потребностей, особенностей характера и эмоций. В этом поле происходит в основном манипуляции межличностного характера - мы имеем дело с членами семьи, друзьями, партнерами, коллегами и т.д.

Если я не понимаю, чего хочу на самом деле, мне легко навязать чужие желания. Как результат, мы имеем толпы людей с несложившейся личной жизнью, профессиональным выгоранием, и блеклыми карьерами. Причина – выбор партнеров, профессий, жизненных путей без рефлексии и понимания вышеперечисленных пунктов.

Ментальная работа направлена на понимание таких вещей, как собственные ценности, принципы и мировоззрение. Тут нужно ответить себе на два вопроса:

- Какая моя система ценностных координат, что для меня плохое, а что – хорошее, приемлемое и неприемлемое?
- Почему я так считаю? Откуда взялись эти мои убеждения?

Может оказаться, что многие из этих установок формируются социально/культурно. Мы не замечаем, как начинаем принимать ту или иную точку зрения как свою, не на основе личного опыта, а потому что она является общепринятой в нашем окружении. В это место часто бьют масштабные массовые манипуляции - политические, социальные, медиа кампании. Это формирование общественного мнения по достаточно радикальным вопросам типа политических убеждений, религии, абортов, гендерной политики и т.д. В каждом социуме/стране/культуре своя адженда.

Кстати, позиция "я не имею мнения на этот счет" нередко отвергается, как недостойная. Стыдно не иметь мнения по тому или иному вопросу. Ты должен его иметь, и обязательно "общепринятое", иначе ты рискуешь выглядеть необразованным и несовременным. Поэтому отсутствие точки зрения или сомнения по тому или иному вопросу нередко говорит о зрелости мышления. Тогда как рыбка Гуппи не выдерживает непонимания и не умеет сомневаться в общепринятых истинах.

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Теги: пропаганда, манипуляция, критическое мышление, рыбка Гуппи, Анна Кокоба, как бороться с манипуляцией
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