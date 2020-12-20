Дело не в шляпе на елке. В Украине победил вульгарный и агрессивный "креатив"

Спорящие разделились на два противоположных блока: за то, чтобы верхушку елки на Софийской площади в Киеве украсили сказочной шляпой, и против шляпы.

Те, кто против, аргументировали свою позицию неуместностью и нарушением православных канонов. Те, кто за, в основном оперировали терминами: "прикольно", "креативно", "поддерживает инновационный дух". Сами же авторы обосновали решение "потребностью волшебства".

Читайте также Давайте поставим точку в вопросе о новогодней елке

Можно сказать, что сторонники "сказок" столкнулись с хранителями церковных ценностей, а сторонники "инноваций" — с "традиционалистами".

Но есть небольшая группа людей, которая смотрит на ситуацию с другой точки зрения, видя в ней имитацию, вульгарность и безвкусицу.

Давайте попробуем разобраться, о чем вообще эта история.

Связаны ли бытовые проявления "креатива" и реальные инновации?

Возьмем Израиль. Эта страна лидирует в глобальным списке инноваций и стартапов. При этом Израиль довольно консервативен в том, что касается проявлений "креатива" в публичных местах. И ничего, как-то справляются.

И напротив, беспощадный публичный "креатив" является чем-то привычным в тоталитарных Беларуси и России, зато с инновациями, как и с личными свободами, там серьезная беда.

Но ведь если внешний вид необычный, это же инновационно?

Нет. На самом деле, украшательство и инновационное мышление — противоположности. История со шляпой — это как раз украшательство. Что было бы настоящей инновацией? Например, не рубить дерево, сделав голограмму елки, напечатав все это на 3D принтере или использовать для украшения елки AR (дополненная реальность).

В чем проблема украшательства и "креатива"?

Проблемы нет, если сделано качественно и уместно. В нашем случае то, как оформлена Софиевская площадь, – это тотальное безвкусица. Это просто очень плохо.

Шляпа была просто вершиной.

Посмотрите вокруг: полотно в виде гипертрофированного пня, коряво прикрывающее бетонные плиты, перевернутые елки, свисающие, как летучие мыши, с перекрытий, агрессивный маркетинг, технические будки с торчащими проводами и другие проявления необузданной творческой энергии в стиле "а давайте тут еще бурячков". И потом, с хорошим дизайном елка бы не загорелась во время открытия, принципы качественного проектирования не дали бы этому произойти.

Но тут важно смотреть шире. В стране победил вульгарный и агрессивный "креатив" как стилеобразующая основа всего: от упаковки и одежды до публичных пространств и архитектуры. И это проблема. Потому что такой такой подход поглощает творческую энергию, которая могла бы идти на реальные инновации. Не создавать, а решать проблемы.

Как же так вышло?

Во-первых у нас полностью отсутствует современное образование. Многие из тех, у кого можно было бы учиться, не востребованы и уехали. Победил "коллективный Поплавский" и вульгарная периферийность.

Отдельно стоит отметить травму постмодернизма — когда критерии исчезли и люди потеряли координаты для общей оценки чего-либо. Значительная часть тех, кто заказывает и принимает решения, тех, кто создает и комментирует, не понимает, что такое хороший дизайн или искусство. Но считает себя экспертами, чье мнение крайне важно.

Ну и ладно, в конце концов это не так уж и важно!

Еще как важно! От этого зависит и уровень жизни, и конкурентоспособность, и создание добавленной ценности. Банально — уровень "креативного" визуального шума напрямую влияет на самочувствие граждан: чем больше внимания они вынуждены на него тратить, тем меньше у них энергии. То же касается связи агрессивной визуальности и депрессии.

Продукт с хорошим дизайном стоит дороже и может конкурировать на международном рынке. Да и люди просто чувствуют себя счастливей в красивых и комфортных местах. Как многие говорят: мы ездим в Европу, чтобы погулять в комфортном городском пространстве. А это, в свою очередь, влияет на стоимость недвижимости или преимущество в борьбе за таланты.

Вместо вывода

За последние 30 лет наше общество породило дикий китч, смешавший традиционное, барочное, советское, европейское, восточное, историческое и современное.

Наш стиль уже сам по себе стал феноменом. В Киев приезжают студенты из западных университетов — смотреть на то, как делать не надо. Книги о нашем архитектурном китче с успехом продаются в Европе. В каком-то смысле это уже стало нашей идентичностью.

Но технический прогресс и инновации невозможны с плохим дизайном. Плохой дизайн создает "Таврию Нову" и делает ваш продукт героем шуток. Хороший — создает продукты Apple, за которыми выстраиваются в очереди по всему миру.

В 1837 году в Британии была создана Правительственная школа дизайна, нацеленная на обучение производителей. Чуть позже был основан Музей Виктории и Альберта, в котором существовал отдельный зал, выставлявший худшие образцы дизайна — так называемая "галерея ложных принципов".

Возможно, нам тоже нужно создать что-то подобное. Места там понадобится очень много.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.