Детские болезни. Украина победила вип-коррупцию. И не заметила

Любимая часть моей работы – общаться с людьми. На конференциях и экономических форумах стараюсь поговорить как с можно бОльшим количеством средне-крупных бизнесменов. Они уже хорошо понимают, как все устроено в стране, так как достаточно крупные, чтобы их замечало государство, но еще не олигархи, чтобы устанавливать правила в Украине.

За последние полгода я поговорил, наверное, с двумя-тремя десятками таких предпринимателей, и всем задал один и тот же вопрос: «новая власть коррупционная»? И от всех услышал вариацию ответа – нет, Зеленский, команда Офиса президента, новые люди в Кабмине, большинство новоназначенных чиновников на местах - не коррупционеры, они не торгуют решениями или должностями, не выстраивают вертикаль сбора дани или распила бюджетных денег и т.д. (и часто даже не понимают, как все было устроено, что, наверное, плохо).

При этом у большинства бизнесменов масса претензий к новой власти как к институту и их решениям, так и к конкретным представителям.

Зеленский – «не разбирается в предмете», но «импульсивен и непредсказуем».

Богдан - «стремный парень» и друзья у него исключительно такие же стремные, типа Портнова и Добвенко.

Премьер Гончарук не «слышит бизнес» и не знает «реальной жизни».

Но еще раз подчеркну, не смотря на вал претензий от некомпетентности до популизма, не один собеседник не сказал, что новыми людьми на верхушке власти руководит жажда наживы.

Чем власть руководствуется, это другой вопрос. Лично мне кажется, что большинство решений взвешиваются на весах, - а как этот отразится на рейтинге Зеленского. Но мне может казаться.

Зачем об этом говорить (у власти же еще много времени, чтобы скурвиться)?

Во-первых, чтобы все мы – украинское общество - чуть повзрослели и перестали верить в «коррупцию, как самое главное зло». А импортированный лозунг российских оппозиционеров «не врать и не воровать» - всего лишь лозунг, а не самодостаточная программа действий.

Оказалось, что не алчные к деньгам люди на вершине украинского Олимпа, – это обязательное, но еще совсем недостаточное условие. Хорошо бы подпереть честность компетентностью, управленческим опытом, не ангажированностью, минимальной командой и т.д.

Но безусловно, факт, что пришли ценностные люди и хотят изменить правила, – очень положительный. Украина переболела очень опасной детской болезнью и выжила, но это совсем не гарантия счастливой и успешной жизни в будущем.

Вторая причина, в стране смешали опасный коктейль, когда на поверхности тонким слоем размазаны ценностные люди, а под ними «три метра» соотечественников, зарабатывающих на государстве: коррумпированных чиновников, крепких хозяйственников в тысячах госкомпаний, силовики и региональные бизнес элиты, которые стали таковыми только потому, что имеют доступ к «метру» границы, налоговой и т.д.

Эти три метра - такое себе украинское глубинное государство (deep state).

Ситуацию в стране хорошо объясняет байка, рассказанная одним из депутатов. Приходит директор государственного облэнерго к депутату профильного комитета и жалуется, мол, главы департаментов по отлаженной схеме и тарифам продолжают носить ему деньги для передачи наверх, у него уже $150 000 накопилось. А кому отдавать не понятно. Люди волнуются, не знают, как работать. По легенде, честный депутат сказал, пусть подключают к электросетям всех по процедуре и без денег-ускорителей. На что директор облэнерго на полном серьезе разъяснил нардепу, что тогда вообще все станет и работать не будет. Мол, никто за официальную зарплату не работает, а неофициальная как раз и платится с этих коррупционных денег.

Очевидно, что такой коктейль, – крайне нестабильная смесь. Или новая власть поменяет и перекует украинское «deep state», или старые кадры сумеют защитить свои доходы, свой статус и образ жизни. У первых еще есть желание и запал, у вторых есть большие и все время пополняемые ресурсы, и им некуда отступать.

А значит в 2020-ом мы должны стать свидетелями большой войны: где с одного фронта должны нестись пачки новостей об увольнениях, задержаниях и посадках, а с другой стороны – все, что способно дискредитировать власть: реальный и вымышленный компромат, проплаченные статьи, телевизионные сюжеты и митинги с демонстрациями.

Будет нескучно.