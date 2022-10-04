Для Украины эта война – о существовании. А для Маска – повод еще раз хайпонуть в Twitter

Миллиардер Илон Маск разошелся в Twitter, генерируя все новые и новые идеи, как Украине завершить войну с РФ. Сначала подумал, что его Twitter "хакнули". Но нет.

Предложения Маска бесполезно даже обсуждать, ведь он допустил фундаментальную ошибку: все его идеи выглядят как рациональная и лишенная какой-либо эмоции бизнес-стратегия. А для нас эта война – за существование, а здесь, как говорила одна из основательниц государства Израиль Голда Меир, не место компромиссам.

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Да и с демократией у Маска не сложилось: предлагает под наблюдением ООН провести новый "референдум" в оккупированных Россией областях Украины. И полагает, что с российским режимом можно о чем-то договориться.

Поэтому за предоставление Украине сервиса глобальной спутниковой системы Starlink спасибо, но сейчас Маску нужна "политинформация". Если бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер нас теперь поддерживает, то и Маска точно убедим.

И главное, чего он не понимает: с преступниками нельзя договариваться, их нужно судить и привлекать к ответственности. Либо они нас, либо мы их. И победа будет точно за нами.

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