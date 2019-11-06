Дни польского кино - совсем не дань традиции "дружбы народов"

Дни польского кино в Украине – совсем не дань традиции "дружбы народов". Кино глубокое и интеллигентное, которое не купят прокатчики, позволяет не только посмотреть, что снимают соседи, но задуматься и о собственной судьбе.

"Курьер" Владислава Пасиковского - шпионская история, вдохновленная миссией молодого польского офицера, прибывшего в Лондон, на самом деле не только о Варшавском восстании и судьбе Польши во время и после Второй мировой войны. Это рассказ о долге и совести, свободе и политике, расчете и азарте.

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Молодой офицер сталкивается с противоречиями и интригами эмиграционного правительства Польши, встречается с Черчиллем, понимает, что ждать помощи от англичан тщетно, проходит через множество больших неприятностей и мелких пакостей. И, наконец, отправляется в Варшаву с ответственной миссией.

Британские союзники не стремятся выполнить свои обещания и отказываются отправлять вооружение в Польшу, лишая восстание реальных шансов на успех, а советская армия, стоящая на противоположном берегу Вислы, тоже, скорее всего, не поможет. Противоречивы и приказы польского правительства. Одни хотят не допустить кровопролития, другие стремятся к восстанию.

Военная одиссея на самолетах, поездах, автомобилях, телегах и даже велосипедах, наконец, приводит курьера в Варшаву, к руководителю подполья, генералу Тадеушу Бор-Коморовскому…

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По большому счету, мы все знаем, какой трагедией закончилась эта история. Одни считают, что Варшавское вооруженное восстание оказалось лишь бессмысленным убийством невинных людей, другие - их большинство среди поляков – восхищаются этим примером самоотверженности и борьбы за свободу и свято чтят память погибших!

Это фильм о войне и мире, трезвом расчете и самопожертвовании, жажде борьбы и предательстве друзей. Одним словом – о выборе. Он всегда есть. Даже в самом безвыходном положении!

Так получилось, что это польское кино о Второй мировой войне на самом деле про нас! О сегодняшней Украине, о нашем завтрашнем дне!