Докричаться до соотечественника

Вчера журналу "Cosmopolitan Украина" пришлось уволить заместителя главного редактора. Она написала ироничный пост о похоронах какого-то "не последнего человека" из СБУ, мимо которых ей не повезло пройти.

Хоронили подполковника Дениса Волочаева. Героя Украины, выдающегося офицера Центра специальных операций СБУ. Она не знала, но ей быстро поведали. Неуместная шуточка обрушила на голову девушки Ниагару из недобрых комментариев.

Автор этих строк, однако, не склонен считать девушку сепаратисткой и украинофобкой - тут скорее другая проблема. По первоначальному посту видно: она искренне посчитала, что хоронят какую-то шишку. Чиновника. Толстого дядьку в пиджаке, наверняка нечистого на руку. И отнеслась так, как у нас давно было принято относиться к такого рода большим начальникам - без всякой эмпатии.

Когда она поняла, что речь о боевом офицере, она спохватилась. Но было поздно. Возмущение уже дошло до центрального офиса Cosmopolitan, и проштрафившуюся сотрудницу было логичнее уволить, чем оставить. Что и было сделано.

Мне сложно винить людей, у которых СБУ больше ассоциируется с толстыми дядьками в пиджаках, и меньше - с боевыми офицерами. До 2014 года этот стереотип был понятен и во многом обоснован.

Так что главный вопрос здесь - как так получилось, что мимо многих людей прошел 2014-й?

Пес бы с ними, с посполитыми и пересичными, которые вообще не интересуются жизнью за пределами маршрута "дом-работа". Ладно малолетки, чьими основными источниками информации о внешнем мире есть, в лучшем случае, паблики ВКонтакте, в худшем - YouTube Шария. Но как так получилось, что у нас в стране для львиной доли спортсменов не существует войны? Откуда лезут все эти Усики с "политика нас рассорила"? Все эти певцы с "а чо такого?" и барды с "ездил на Грушино и буду ездить"?

Помните, как когда-то смеялись над американцами, которые не могут показать страны Европы на карте мира? Поздравляю: теперь миллионы наших граждан не могут показать войну на карте Украины. По крайней мере, пока лично у них над головами не пролетит пакет "Градов".

Как людям удается жить в ракушках?

О, это довольно просто.

Возьмем как пример последние президентские выборы в Украине. "Да львиная доля голосов за этого кандидата были вброшены! Никто из моих знакомых за него не голосовал", - твердили сторонники самых разных кандидатов.

Они были правы. Никто среди их знакомых, с которыми они говорят о политике, не поддерживал этого самого кандидата. Связано это с тем, что знакомых, с которыми мы говорим о политике, мы подбираем по собственным предпочтениям.

Так было всегда. Мы всегда подбирали свой круг общения из более-менее похожих на нас людей. Но с появлением веб 2.0 и соцсетей стало много хуже: мы теперь можем подобрать отдельный и достаточный круг общения по каждому интересному нам вопросу.

И жить со святой уверенностью, что все человечество смотрит на жизнь так же, как и мы. Ведь все люди, с которыми я общаюсь…

Все люди, с которыми общаются спортсмены - такие же спортсмены, бесконечно далекие от политики. Так же дело обстоит с певцами и с другими закрытыми сообществами.

И это будет усугубляться. Интернет подарил нам возможность все глубже закрываться в своих ракушках. С каждым годом все тяжелее докричаться даже до собственного соседа. Если то, что ты кричишь, не впишется в его картину мира, убрать тебя из круга общения немногим сложнее, чем переключить телеканал.

Это пакость, но это данность. С ней придется иметь дело.

Главная внутренняя война современного общества - война за внимание людей. Война за возможность быть услышанными. Недостаточно просто убедительно говорить правду - нужно сделать ее интересной, нужно уметь подать ее так, чтобы на тебя обернулись.

Если редактора модных журналов, певцы и боксеры не в контексте войны - это, отчасти, и наша с вами вина. Мы не докричались - и это при том, что все время были рядом.

Возможно, стоит задуматься, как делать это лучше.