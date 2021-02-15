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Две удивительные истории, о том, какие возможности дает нам жизнь. А вы верите в судьбу?

Две удивительные истории, о том, какие возможности дает нам жизнь. А вы верите в судьбу?

партнер FinPoint Advisers
15.02.2021, 10:51

Как нужно увидеть возможности, которые нам посылает судьба, и поверить в них

Меня уже с неделю не отпускают две человеческие истории, о которых я узнал в течение одного дня. Обе – о судьбе и о том, как нужно увидеть возможности, которые нам она посылает, и поверить в них.

Первая история – о жене моего австралийского знакомого. Почти глухая от рождения, она закончила колледж и университет, активно занималась спортом и мечтала попасть в олимпийскую сборную Австралии, но не дотягивала по результатам.  

По злой иронии судьбы в год Олимпиады в Сиднее, когда ей исполнилось 25 лет, ей поставили диагноз деградация сетчатки и предупредили, что лучше физическими нагрузками не заниматься, так как это ускоряет развитие слепоты.  

В ответ на вопрос о том, восстановится ли зрение, если она прекратит заниматься спортом, врач ей ответил, что нет, это только лишь вопрос того, насколько быстро она ослепнет, за год или за три-четыре, и никакого лечения этой болезни современная наука не знает.  

Тогда она сказала: "Fuck it, then I shall win the Paralympics in triathlon" и пошла тренироваться.  

В 2016 году в Рио она была первой в женском триатлоне и стала, к тому же, дважды чемпионкой мира, принеся Австралии первую в истории медаль в этом виде спорта.

Вторая история – об оперном певце.  

Я на прошлой неделе был в Опере и лучшим из тех, кто был на сцене, был бас Виталий Ковалев. La Scala, Metropolitan Opera, Sydney Opera (список очень длинный, больше сорока партий). Солист в Мариинке.  Солист в Опере Берна. Записи с Чикагским Симфоническим оркестром. Его карьера началась с того, что он закончил Консерваторию Берна и в 1999 году, участвуя в конкурсе Operalia, основанном Пласидо Доминго, подписал контракт с его импресарио. Но это – гламурная часть истории. 

Негламурная – в том, что он вырос в Черкассах, служил в восьмидесятых на Северном флоте, после возвращения в Черкассы работал пожарным и дирижировал церковным хором.  

Работа пожарным закончилась после того, как он поломал позвоночник и полгода лежал в корсете. Работа дирижера церковного хора в конце восьмидесятых – начале девяностых много денег не приносила и хор подрабатывал тем, что пел для туристов, приходивших на круизных пароходах по Днепру, на Тарасову гору.  

Однажды в хоре заболел бас и Ковалев одновременно дирижировал и пел партию баса. Его услышала туристка из Швейцарии и пообещала, что устроит ему прослушивание в консерватории Берна и пришлет приглашение.  

Ковалев был невыездным (как баптист), приглашение из Швейцарии, высланное по почте, опоздало и было просрочено, денег на билет у него не было, но он все равно оказался в Берне. The rest, как говорится, is history.

У этих историй нет какой-то морали, просто удивительно то, что бывает в реальной жизни.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
удача судьба оперный певец Виталий Ковалев
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