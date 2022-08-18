UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Если бы вам даже сказали: завтра война, вы ничего бы не сделали, кроме как паниковать

Цей матеріал також доступний українською
Если бы вам даже сказали: завтра война, вы ничего бы не сделали, кроме как паниковать

основатель и CEO каршеринга Getmancar
18.08.2022, 14:21

Самый легкий способ – найти виновного. Нужно учиться логически думать и принимать решения, а не полагаться на внешние обстоятельства

После статьи The Washington Post "Путь к войне: США пытались убедить союзников и Зеленского в риске вторжения РФ" и интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором он сказал, что украинские власти сознательно не сообщали гражданам Украины о полномасштабном наступлении России, в обществе развернулась горячая дискуссия: верно ли такое решение или нет.

LIGA.net публикует мнение Тараса Гетманского, основатель и CEO каршеринга Getmancar.

Думать о том, что я поступил бы так и так, если бы власть еще до 24 февраля вышла к гражданам с четким месседжем о реальном полномасштабном вторжении России в Украину – равно ситуации, когда вы, проиграв, ушли из казино с мыслью "надо было на черное ставить, мне же говорил человек, конем ходи".

Многие вещи, которые люди воспринимают как лучшие решения в их жизни (выигрывают в лотерею, выходят из инвестиции или наоборот покупают недвижимость перед удорожанием), в 99% случайны: так сошлось, оказались в том месте и в то время, – или приняты спонтанно.

Канадский журналист Малколм Гладуэлл однажды рассказывал интересную историю. Далее – коротко основное из нее.

Один военный по имени Рип, воевавший во Вьетнаме, ориентировался сугубо на мгновенные решения, продиктованные обстоятельствами и никогда не опирался на логику и расчет.

США в этот год проводило большое военное учение: войны в Персидском заливе. По сценарию, диктатор начал локальную войну и стал угрожать США. Роль войск диктатора выполняли "красные" (название команды), а роль войск США – "синие".

"Синие" были очень мощные: у них были все разведывательные данные, преимущество в силе. И вот по разработанному ими плану синие уничтожили средства связи "красных", вышки, и ожидали, что "красные" военные при отсутствии коммуникации начнут использовать обычную связь и мобильные телефоны. Таким образом при полном военном превосходстве у "синих" было преимущество в связи и контроле над "красными".

Но что-то пошло не по сценарию. "Красные" молчали. При этом потопили флагман группировки "синих", затем еще несколько крейсеров, а также до 10 кораблей сопровождения. Нанесли ракетный удар по военно-морской группировке и фактически выиграли бой.

Неудачей (а может и наоборот) военных США было именно избрание Рипа на роль главы "красных". Ибо он действовал не по стандарту.

Когда по окончании разбирали операцию, у Рипа спросили, почему "красные" не выходили на связь и как они общались.

Военный ответил, что, находясь второй раз (после ранения) во Вьетнаме, он был в штабе. Сначала, слыша взрывы, он сразу выходил на связь с подразделениями и спрашивал, что произошло, но там отвечали, что не понимают, какие-то взрывы слышны. То есть они слышали то же, что и Рип.

Тогда он отработал другую тактику: услышав взрывы, ждал пять минут. Если в течение этого времени никто не выходил на связь сам, это означало, что все устроилось на месте. Но если там действительно была проблема, радио разрывалось с криками о помощи. Таким образом, Рипп давал возможность принять первое решение самостоятельно, а при необходимости о помощи просили.

Если вы спросите, почему именно украинская армия мощнее российской и почему воюет как четвертое поколение, а РФ, как третье, это потому, что мы брали пример с НАТО. В армии США, на основании этого примера, выработана практика, что все решения принимаются на местах и не ждут команды сверху, все достаточно децентрализовано.

Последним из вопросов к Рипу был: как вы общались с командой, если мы уничтожили средства связи, по радио и мобильным телефонам на связь вы не выходили, как делали координацию? Рип рассмеялся и сказал: после того, как уничтожили бен Ладена и вычислили его по телефону, вы думаете, что я настолько наивен, что стал бы использовать мобильный телефон?

А как вы отдавали команды и координировались?

Военный ответил: световые сигналы, которыми пользовались еще в Первую мировую войну, никто не отменял, так что даже наши летчики их использовали.

Сегодня можно только гадать: если бы, то…

Но, я точно знаю, многие из вас ничего бы не сделали, если бы власти вам четко сказали о возможности полномасштабного вторжения РФ. Перестаньте ломать руки и перемывать кому-то кости, думайте о себе, живите, принимайте решения.

Я вас не убедил? Что ж, ответьте мне:

Почему сейчас многие граждане возвращаются в Украину из-за границы, сознательно едут под бомбы и ракетные обстрелы? Там квартира, там муж, там…

Почему домой возвращаются даже люди с оккупированных территорий, зная об убийствах гражданских и издевательствах?

Они об этом не знают? Их не предупредили? Или им не таким тоном, не в том смысле сказали что-нибудь?

Легче всего – найти виновного. Если вам так проще, вы не проактивный, а реактивный человек, то есть тот, который все время полагается на внешние обстоятельства, а не принимает решение самостоятельно, исходя из окружающих его обстоятельств.

Будем жить!

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
война в украине Зеленский Владимир предупредить о войне
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 