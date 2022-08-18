Если бы вам даже сказали: завтра война, вы ничего бы не сделали, кроме как паниковать

После статьи The Washington Post "Путь к войне: США пытались убедить союзников и Зеленского в риске вторжения РФ" и интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором он сказал, что украинские власти сознательно не сообщали гражданам Украины о полномасштабном наступлении России, в обществе развернулась горячая дискуссия: верно ли такое решение или нет.

LIGA.net публикует мнение Тараса Гетманского, основатель и CEO каршеринга Getmancar.

Думать о том, что я поступил бы так и так, если бы власть еще до 24 февраля вышла к гражданам с четким месседжем о реальном полномасштабном вторжении России в Украину – равно ситуации, когда вы, проиграв, ушли из казино с мыслью "надо было на черное ставить, мне же говорил человек, конем ходи".

Многие вещи, которые люди воспринимают как лучшие решения в их жизни (выигрывают в лотерею, выходят из инвестиции или наоборот покупают недвижимость перед удорожанием), в 99% случайны: так сошлось, оказались в том месте и в то время, – или приняты спонтанно.

Канадский журналист Малколм Гладуэлл однажды рассказывал интересную историю. Далее – коротко основное из нее.

Один военный по имени Рип, воевавший во Вьетнаме, ориентировался сугубо на мгновенные решения, продиктованные обстоятельствами и никогда не опирался на логику и расчет.

США в этот год проводило большое военное учение: войны в Персидском заливе. По сценарию, диктатор начал локальную войну и стал угрожать США. Роль войск диктатора выполняли "красные" (название команды), а роль войск США – "синие".

"Синие" были очень мощные: у них были все разведывательные данные, преимущество в силе. И вот по разработанному ими плану синие уничтожили средства связи "красных", вышки, и ожидали, что "красные" военные при отсутствии коммуникации начнут использовать обычную связь и мобильные телефоны. Таким образом при полном военном превосходстве у "синих" было преимущество в связи и контроле над "красными".

Но что-то пошло не по сценарию. "Красные" молчали. При этом потопили флагман группировки "синих", затем еще несколько крейсеров, а также до 10 кораблей сопровождения. Нанесли ракетный удар по военно-морской группировке и фактически выиграли бой.

Неудачей (а может и наоборот) военных США было именно избрание Рипа на роль главы "красных". Ибо он действовал не по стандарту.

Когда по окончании разбирали операцию, у Рипа спросили, почему "красные" не выходили на связь и как они общались.

Военный ответил, что, находясь второй раз (после ранения) во Вьетнаме, он был в штабе. Сначала, слыша взрывы, он сразу выходил на связь с подразделениями и спрашивал, что произошло, но там отвечали, что не понимают, какие-то взрывы слышны. То есть они слышали то же, что и Рип.

Тогда он отработал другую тактику: услышав взрывы, ждал пять минут. Если в течение этого времени никто не выходил на связь сам, это означало, что все устроилось на месте. Но если там действительно была проблема, радио разрывалось с криками о помощи. Таким образом, Рипп давал возможность принять первое решение самостоятельно, а при необходимости о помощи просили.

Если вы спросите, почему именно украинская армия мощнее российской и почему воюет как четвертое поколение, а РФ, как третье, это потому, что мы брали пример с НАТО. В армии США, на основании этого примера, выработана практика, что все решения принимаются на местах и не ждут команды сверху, все достаточно децентрализовано.

Последним из вопросов к Рипу был: как вы общались с командой, если мы уничтожили средства связи, по радио и мобильным телефонам на связь вы не выходили, как делали координацию? Рип рассмеялся и сказал: после того, как уничтожили бен Ладена и вычислили его по телефону, вы думаете, что я настолько наивен, что стал бы использовать мобильный телефон?

А как вы отдавали команды и координировались?

Военный ответил: световые сигналы, которыми пользовались еще в Первую мировую войну, никто не отменял, так что даже наши летчики их использовали.

Сегодня можно только гадать: если бы, то…

Но, я точно знаю, многие из вас ничего бы не сделали, если бы власти вам четко сказали о возможности полномасштабного вторжения РФ. Перестаньте ломать руки и перемывать кому-то кости, думайте о себе, живите, принимайте решения.

Я вас не убедил? Что ж, ответьте мне:

Почему сейчас многие граждане возвращаются в Украину из-за границы, сознательно едут под бомбы и ракетные обстрелы? Там квартира, там муж, там…

Почему домой возвращаются даже люди с оккупированных территорий, зная об убийствах гражданских и издевательствах?

Они об этом не знают? Их не предупредили? Или им не таким тоном, не в том смысле сказали что-нибудь?

Легче всего – найти виновного. Если вам так проще, вы не проактивный, а реактивный человек, то есть тот, который все время полагается на внешние обстоятельства, а не принимает решение самостоятельно, исходя из окружающих его обстоятельств.

Будем жить!

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