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Если самим не формировать повестку дня – ее сформируют за нас. В Кремле, например

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Если самим не формировать повестку дня – ее сформируют за нас. В Кремле, например

медиаэксперт, экс-советник главы Нацсовета по вопросам ТВ и радио
30.08.2021, 19:03

Последние 20 лет они этим активно занимаются

В августе 2019 года, на LIGA.net вышла моя колонка "Как Украина теряет граждан за рубежом в ламповом "русском мире". Прошло два года, в Украине новый президент, обновленный парламент, монобольшинство, обновленный Кабинет министров.  Даже министерство, занимающееся информационной политикой, которой лет 25 особо никто не занимался в Украине, и то обновленное.

Вроде как все в руках законодательной и исполнительной ветвей – бери и делай. Чтобы наконец-то запустить маховик и процессы интеграции Украины в мировое информационное поле, работать хотя бы с украинскими гражданами, не говоря уже об иностранных. Но что-то снова пошло не так. 

За это время в Украине успели:

- создать гибрид  Министерства культуры, спорта, информационной политики по образу британского регулятора Ofcom;

- расформировать большой гибрид и создать маленький – Министерство культуры и информационной политики Украины, где заметна работа с культурой, но нет просвета с информационной политикой;

- в тупую обнулить практически все договоренности с кабельными и телеком операторами по ретрансляции телеканала UATV, потушить сигнал на спутниках, которые покрывают территории, где недоступен ни один сигнал ни одного украинского телеканала со спутников;

- запустить телеканал "Дом" с понятным бюджетом, но непонятной концепцией иновещания для украинских территорий, и еще более непонятным телесмотрением. Отсутствие первые полгода сигнала канала у телевизионных пиратов больше говорит не о защищенности контента, а скорее о недоступности вещателя и нежелании даже флибустьерам напрячься, чтобы достать сигнал;

- ничего не сделать по формированию стратегии и концепции целенаправленной информационной политики государства Украина – что внутри Украины, что за ее пределами -и донесения повестки дня украинцам за границей, иностранцам, интересующимися Украиной и гражданам Украины, массово отдыхающим вне территории Украины. 

Формирование информационной политики государства – процесс сложный, но выполнимый.

Начнем с самого простого: 

- определить, что информационная политика Украины имеет право на существование и стратегию;

- перестать перетягивать одеяло каждые несколько лет, создавая новые министерства, перекраивая старые под конкретного хорошего министра, а не информационную политику государства Украины;

- признать, что существует несколько направлений информационной политики, как внутри Украины, так и за ее пределами;

- четко обозначить, что такое иновещание, и зачем оно необходимо государству Украина как способ донесения повестки дня, так и формирования украинского комьюнити вне Украины без разрыва связей;

 - окончательно утвердить, что иновещанием в Украине обязана заниматься одна единственная структура и этой структурой должна быть Національна суспільна телерадіокомпанія України, а не Минкульт, Минреинтеграции или МИД, либо другое министерство, даже если очень хочется соорудить подконтрольный телеканал и освоить бюджет;

- не стесняться выделять на это самое иновещание деньги, потому что чудес не бывает, и никто кроме украинцев для украинцев в мире ничего не создаст. Все каналы иновещания в этом мире работают по одному принципу –  велосипед выдумывать не обязательно;

- каналов иновещания должно быть несколько: украинозычный, русскоязычный, англоязычный. Давайте признаем, что мы создаем аналог ̶Р̶а̶ш̶а̶Т̶у̶д̶е̶й̶, только у нас главная цель – не распил нефтедолларов, а информационная политика;

- каналов иновещания разной тематики на украинском языке должно быть также несколько: культура, музыкальный, спортивный, образовательно-познавательный, детский, парламентский... По странному стечению обстоятельств, у всех соседей внутри страны существует сильное общественное/государственное телевидение, иновещание, – кроме Украины.

- эти каналы должны ретранслироваться с разных геостационарных спутников, чтобы покрыть все континенты лучами, и отдельным пакетом. Даже у не самой богатой страны Кубы телеканал иновещания Cubavision Internacional доступен на пяти континентах;

- выстроить систему дистрибуции, частично каналы должны ретранслироваться в составах программных услуг иностранных DTH-платформ, ОТТ-сервисов, IPTV-операторов, в отелях и на курортах… Иногда за присутствие на чужих платформах, в отелях, на курортах –  придется платить, у нас был шанс бесплатного входа в европейские кабельные сети с телеканалом UATV, но мы его по-богатому про…фу….ли;

- к спутниковому вещанию обязано в комплекте идти ОТТ, там где нет спутника или он не нужен – достучаться сможем через Интернет. Начнем с приложения, где будет раздел НОВОСТИ, интерактив, потоковое телевещание, архив, радиовещание, видеотека, подкасты... а там и до полноценной ОТТ-платформы дорастем с разделенными CDN-ами и сдвигами часовых поясов;

- в дополнение к ОТТ должны идти приложения для плеймаркетов. Каждый украинец за пределами страны должен знать, что есть приложение из Украины для украинцев, работающее на максимальном количестве устройств, платформ, –  и доступное из каждого утюга;

- организовать вещание пакета украинских телеканалов на зону ООС – где украинское ТВ можно раздать через спутник и через ОТТ, с понятным контролем доступа, –  но это отдельный проект;

- про дни украинской культуры и украинские культурные центры за пределами Украины можно начинать говорить после реализации проекта иновещания, как раз в Украине отремонтируют все дороги, музеи и не успеют угробить исторический облик столицы. 

Если ничего не делать и не формировать повестку дня – ее сформируют за нас. В Кремле, например…. Чем они последние лет 20 активно занимаются!

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