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20.02.2020, 19:06

Эвакуация украинцев из Уханя: как это нужно было сделать. 10 пунктов

Эвакуация украинцев из Уханя: как это нужно было сделать. 10 пунктов
экс-директор по развитию Work.ua, основатель рекрутингового агентства "Борщ"

Вместо продуманной эвакуации граждан из эпицентра вспышки COVID-19, власть решила привезти их в страну, а уже потом как-то разрулить ситуацию (укр.)

Евакуація українців з епіцентру виникнення нового коронавірусу. Як це мало бути.

1. Після перших повідомлень про епідемію коронавірусу, Міністерство закордонних справ України обмежує виїзд українців до Китаю, а Міністерство інфраструктури скасовує всі прямі рейси з України в Китай.

2. Ще на початку січня МЗС складає список громадян України, які перебувають у Китаї та передає у Міністерство охорони здоров’я.

3. Протягом доби після отримання інформації з МЗС, МОЗ знаходить оптимальне рішення щодо розміщення на карантин наших громадян.

4. У медичні заклади, які будуть приймати розміщених на карантин, відряджені представники з центрального апарату МОЗ. Вони привозять на місця всю відому медицині інформацію про коронавірус і методичні рекомендації щодо лікування хворих та дотримання заходів індивідуального захисту для медперсоналу. Представник МОЗ постійно знаходиться в медичному закладі, який готується приймати "карантинних", спілкується з персоналом, роз'яснює ситуацію та не дає поширюватися паніці.

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5. Керівники областей і районів, де розміщені вибрані МОЗ медичні установи для карантину, запрошують на зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Глава держави розповідає, як важливо для нації бути єдиною перед зовнішніми викликами і просить всебічного сприяння.

6. Окрилені високою довірою, місцеві чиновники їдуть в свої "Нові Санжари" і проводять наради з керівниками та представниками громадськості. Розповідають про заходи безпеки і високу місію "Нових Санжар" врятувати Україну від коронавірусу.

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7. Ті ж сільські активісти, що зараз блокують дороги, строчать у Facebook горді пости, що "швидше помруть разом з прибулими з Китаю, але не кинуть свої співгромадян у біді", і дякують Зеленському за високу довіру.

8. В Офісі президента збирають головредів провідних ЗМІ і наполегливо просять, щоб у погоні за лайками і шерами вони не постили заголовків про смерті від коронавірусу, а сконцентруватися на тому, що вірус лікується, а Україна ніколи не кидає своїх громадян у біді.

9. Через два тижні прилітає літак. В аеропорту його зустрічає хтось із високих чиновників. Медики вибирають серед прибулих когось явно здорового. Його додатково дезінфікують, а  високий чиновник тисне йому руку на камеру. Потім високий чиновник сам проходить повну дезінфекцію. Люди у всій країні бачать, що влада з народом, і не панікують.

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10. Наші земляки прибувають у Нові Санжари, проходять карантин, а потім ще місяць ходять по етерах і розказують, як їм було страшно, і як вони вдячні українській владі, що не кинула їх у біді.

Але це дуже довго і нудно. Бачите, цілих десять пунктів. Тому ми зробимо простіше. Просто привеземо літак із потенційними носіями смертельного вірусу в країну, а там якось розрулимо. А, може, й ні. Але це вже інша сторіз, і на ній ми зрубаємо ще трохи лайків. Ваша влада.

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Теги: Владимир Зеленский, МОЗ, коронавирус, эвакуация из Уханя
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