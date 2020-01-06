Гибель Сулеймани: какие могут быть последствия убийства в Багдаде

В ночь со 2 на 3 января 2020 года США нанесли авиаудар по колонне автомобилей у международного аэропорта Багдада. В результате удара беспилотника, погибли 12 человек, среди которых двое особо важных высокопоставленных чиновника – иранский генерал Касем Сулеймани и иракский военачальник Абу Магди Аль-Мугандес.

Касем Сулеймани был далеко не последним человеком в Иране. Легендарный военачальник, он командовал специальными бригадами "Аль-Кудс", которые осуществляли различные операции за рубежом. Именно Сулеймани был главным куратором региональных силовых операций Ирана на территории Сирии, Ирака и Ливана. Он много десятков лет координировал диверсионно-подрывную деятельность иранцев против их врагов, включая США. Бывали и моменты, когда они сотрудничали, например, во время войны с "Исламским государством" в 2014-2018 годах. Сулеймани считается одним из архитекторов создания антитеррористического фронта в Ираке и Сирии после 2013 года.

Абу Магди Аль-Мугандес – заместитель командующего специальных подразделений "Силы народной мобилизации" в составе Вооруженных сил Ирака. Эти формирования, куда входят шиитские, суннитские, христианские, ассирийские, езидские добровольцы, были созданы в 2014 году для обороны Багдада от наступающих сил террористов "Исламского государства". Они внесли существенный вклад в борьбу с боевиками на протяжении следующих пяти лет.

Сулеймани и Аль-Мугандес часто координировали между собой усилия в борьбе с "ИГ".

Согласно официальной версии США, которой они оправдывают свои авиаудары по Ираку, ликвидация Аль-Мугандеса и Сулеймани произошла в ответ на агрессивные действия про-иранских сил против американцев, такие как обстрел военной базы США в Ираке 27 декабря, в ходе которого погиб контрактник, а также нападение на посольство США в Багдаде 31 декабря.

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Впрочем, эти два события были использованы, скорее, как формальный повод, дабы пост-фактум объяснить сомнительный с точки зрения международного права авиаудар, о котором не знал никто, даже Конгресс США и ближайшие союзники Вашингтона.

По факту, воздушный удар проистекал из политического решения Белого Дома, основанного на определенном наборе убеждений и предубеждений относительно внутренней ситуации в Иране и Ираке. Судя по заявлениям официальных лиц из Вашингтона, в Штатах считали, что внутриполитическая ситуация в Иране близка к предреволюционной, а, значит, убийство Сулеймани должно было расшатать режим в Тегеране, поколебав веру в него и вызвав народные волнения. Кроме того, убийство Аль-Мугандеса считали жестом в сторону протестующих на улицах Ирака, которые якобы выступают против вмешательства Ирана в дела страны (на самом деле, нет).

Гибель обоих военачальников стала переломным моментом для всей американской политики на Ближнем Востоке. На мой взгляд, можно выделить следующие последствия авиаудара для США.

1. Эскалация региональной прокси-войны между США и Ираном

До прямого военного столкновения дело не дойдет, однако обострение "гибридного конфликта" вполне вероятно. Самые горячие точки: Персидский залив, Ирак, Ливан, Сирия, Саудовская Аравия, Палестина, Израиль. Возможностей "насолить" США у Ирана достаточно, как и оперативно-организационных возможностей: от перекрытия Ормузского пролива и захвата нефтяных танкеров до обстрелов военных объектов США в Сирии и Ираке. Вне зависимости от формы иранской "ответки" Штатам, выиграют лишь нефтедобывающие корпорации (цены пойдут вверх), оружейные компании (вырастет спрос на оружие) и другие глобальные игроки (Россия и Китай).

2. Начало конца политики США в Ираке

Гибель Аль-Мугандеса объединила практически все политические партии Ирака вокруг идеи выдворения американских военных из страны, что и собираются сделать на экстренной сессии парламента 5 января.

3. Подрыв доверия между союзниками

То, что США никому не сказали про авиаудар, еще раз подтвердило односторонность внешней политики США, и подвергает сомнению их готовность защищать партнеров в регионе, особенно тех, кто не желает войны с Ираном, находясь на переднем краю потенциального фронта (Израиль, Саудовская Аравия, Эмираты, Кувейт, Иордания).

4. Дальнейшая эрозия регионального порядка

Гибель Сулеймани нарушила негласное правило в международной политике о недопущении персональных убийств своих врагов. США по сути показали всем, что готовы к ликвидации любого политического лидера или высокопоставленного чиновника, которого считают врагом. А это потенциально убивает на корню любую дипломатию и вероятность достижения стабильных мирных соглашений.

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Кроме того, ответом на такие действия может быть только террор или масштабная герилья, что вгоняет регион в ещё больший хаос. Таким образом, убийство Сулеймани становится такой себе "красной чертой", за которой существенно меняются правила игры.

5. Вероятная смерть ядерного соглашения 2015 года

После убийства Сулеймани, Иран вряд ли будет даже рассматривать идею возможных ядерных переговоров с США, как этого хотел Дональд Трамп. Если в прошлом году стороны пытались организовать некое подобие непрямых переговоров, то после Сулеймани склонить Тегеран к переговорам будет максимально сложно, что может "убить" окончательно ядерный договор 2015 года, и вернуть регион в состояние ядерной гонки.

6. Вывод американских войск из Ирака

Скорее всего, явное нарушение США суверенитета Ирака и убийство Аль-Мугандеса послужат началом процесса вывода американского военного контингента из Ирака, о чем не перестают говорить иракские политики уже несколько лет к ряду.

Токсичность присутствия американцев в Ираке уже настолько высока, что игнорировать зов улицы парламент не может. А разлад в среде союзников сыграет на руку лишь террористам "ИГ", которые все еще чувствуют себя довольно комфортно, хоть и в подполье.