Год борьбы и надежды. Обращение главного редактора к читателям LIGA.net

2020 год для LIGA.net - год борьбы и надежды. Мы рьяно боролись за журналистику, стоящую на стандартах и здравом смысле, за возможность рассказывать вам, нашим читателям, о важном и полезном, за привилегию искать не там, где светло, и копать глубже других.

Как бы пафосно это не звучало, мы боролись за реальность.

Очевидно, что реальность, которую конструируют большинство СМИ в Украине, очень отличается от действительности. Не менее очевидны и причины: Кремлю, олигархам, политикам, финансирующим медиа, не нужна глубина и объективность, им нужны месседжи, нарративы и влияние на умы.

В лучшем случае, медиа в погоне за миллионами читателей "заливают" инфополе сотнями хайповых заголовков. А это отнюдь не добавляет ясности.

2020-й подарил надежду. Мы точно не проиграли в этой борьбе с "баблом и хайпом", а, может быть, и отвоевали для вас пару метров здравого смысла.

Надежду и возможность принесли почти 5000 читателей, которые поддержали нас финансово. Из них около 1000 делают это ежемесячно. Мы смогли сохранить профессиональных редакторов и журналистов, создавших сотни статей, которые объясняют происходящее, вносят ясность и несут смысл.

Наш подход к журналистике хорошо описывает фраза: "Мы стараемся говорить не о погоде на завтра, а об изменении климата".

В 2021-м мы хотим продолжать делать это для вас. Ваша читательская поддержка уже разрушила миф, что украинцы – адепты шары, и никогда не будут платить за контент.

Помогите нам разрушить еще один миф – что в Украине нет бизнес-модели, способной прокормить качественную журналистику. Сейчас можно констатировать факт, что без прямого участия читателей, – точно нет. Но уверен, когда у нас и других независимых медиа будет более 10 000 друзей-подписчиков, то журналистики в Украине будет на порядок выше. И это будет сильным подспорьем информационной безопасности и развития эффективной демократии.

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Будьте уверены, эти деньги пойдут только на оплату труда журналистов LIGA.net. И это очень нужный и громкий голос в поддержку качественной журналистики в Украине.

Со своей стороны обещаем написать еще больше качественных и важных текстов, подарим вам доступ к сайту LIGA.net без рекламы, а каждое воскресное утро у вас на почте будет пересказ лучших историй из мировых СМИ. Вы станете участниками содержательных дискуссий с учеными, артистами и предпринимателям.

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