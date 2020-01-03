Горизонт Украины - Европа и свобода. В этом наша идентичность

Вибір між націоналізмом і радянщиною, Бандерою і Жуковим в XXI сторіччі - це все одне що вибір між "касетником" і "бобінніком" в епоху iCloud.

Колись я жартома спитав одного свого друга: то хто ж ти більшою мірою, за внутрішнім відчуттям - тіролець чи австрієць? Цей іронічний інтелектуал дав несподівано серйозну відповідь: тіролець, австрієць - це все другорядне, в першу чергу я - європеєць.

Європа - це і наша відповідь на суперечки щодо ідентичності.

Не тому, що Європа зітре всі розбіжності та перетворить нас на нову істоту. І не тому, що нема різниці, яка мова, звичаї або віра. Звичайно, є. Зеленський і не каже, що нема. Але треба бути сліпим, щоб не бачити: ми об’єктивно різні - і це нормально. Головне, щоб у нас був горизонт за межею наших розбіжностей.

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