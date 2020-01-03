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03.01.2020, 07:06

Горизонт Украины - Европа и свобода. В этом наша идентичность

Горизонт Украины - Европа и свобода. В этом наша идентичность
дипломат, посол Украины в Австрии

Россиянам главное ощущение величия, а украинцам - чтобы за них не решали. Когда нас лишали свободы, либо случался Майдан, либо падала империя (укр)

Вибір між націоналізмом і радянщиною, Бандерою і Жуковим в XXI сторіччі - це все одне що вибір між "касетником" і "бобінніком" в епоху iCloud.

Колись я жартома спитав одного свого друга: то хто ж ти більшою мірою, за внутрішнім відчуттям - тіролець чи австрієць? Цей іронічний інтелектуал дав несподівано серйозну відповідь: тіролець, австрієць - це все другорядне, в першу чергу я - європеєць.

Європа - це і наша відповідь на суперечки щодо ідентичності.

Не тому, що Європа зітре всі розбіжності та перетворить нас на нову істоту. І не тому, що нема різниці, яка мова, звичаї або віра. Звичайно, є. Зеленський і не каже, що нема. Але треба бути сліпим, щоб не бачити: ми об’єктивно різні - і це нормально. Головне, щоб у нас був горизонт за межею наших розбіжностей.

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Цей горизонт - Європа. І нема на ньому ні Жукова, ні Бандери. Але є досвід успішного суспільства, гуманізм, повага до людини, християнське прощення, терпимість до інакших. І любов до свободи.

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Не тому, що свобода така дорога кожному українцю, і не тому, що в свободі ми такі щасливі. Декому таки не дорога і дехто таки щасливіший без свободи. Але без свободи ми не можемо функціонувати як нація. Це факт.

Якщо росіянам головне - відчуття величі, то українцям головне, щоб за них не вирішували. Коли українців позбавляли свободи, то або траплявся майдан, або падала імперія. Тут і шукайте ідентичність.

І так, я розумію, що "перефарбувався", "совок", "малорос", "манкурт". Ненависть, неприйняття інакших теж єднає. Середній палець перед екраном телевізора теж єднає. Але все ж таки не так добре і міцно, як любов.

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Теги: Александр Щерба, Владимир Зеленский, идентичность украинцев, поздравление зеленского с новым годом
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