Готовы ли мы умереть за свободу. Украины, Европы и не только

Текстовая версия моего выступления на форуме Yalta European Strategy 2022. Хочу через год прочитать и понять, изменилось ли что-то.

Готовы ли мы умереть за свободу? Эта дискуссия была бы интересна в России, и вопрос мог бы звучать так: готовы ли ВЫ умереть в битве против нашей свободы.

Но дискуссия у нас здесь, в сердце Европы, в Украине.

И вопрос, который я задаю: на что мы готовы пойти, чтобы жить в свободе.

Свобода – это не только качество жизни в свободной стране.

Свобода – это осознание, выбор и действие. Правозащитник Нельсон Мандела говорил: "Быть свободным – значит не просто сбросить с себя цепи, а жить, уважая и умножая волю других".

Борьба Украины – это и борьба за волю других. За свободу Европы и не только. Это борьба, несмотря на страх, потому что это выбор жить в свободе. Это выбор нашей страны.

Я юрист, и я разведчик. Это значит и работать в тылу врага. И однажды, готовясь к выезду за "ноль", я надел бронежилет, пояс и каску. И еще килограмм …надцать снаряжения.

Когда надевал, заметил, что сердце бьется быстрее. Ощущение, будто я готовлюсь к свиданию, а не на позицию врага.

И я тогда себя спросил, боюсь ли я?

Это был адреналин и, конечно, страх. Страх попасть в плен или быть раненым. Но главное, что я не шел умирать. Но тогда себе сказал, что вопрос ранения – всего-навсего вопрос времени. Если идти умирать за свободу, то однажды это произойдет. Но если идти бороться за нее, то шансы растут.

5 июня 2022-го я получил свое ранение. Оно изменило меня: теперь я знаю, сколько весит мой глаз, ведь я потерял 10 кг.

В больнице в первые две недели очень боялся умереть. Ночью было особенно страшно. Но тогда только понял – я не шел умирать. Я шел сражаться за свободу. Жить за свободу. И война – лишь одна из форм жизни.

Отсюда вопрос… а готово ли человечество, ЕС и США защищать свою свободу? Как глобальная система безопасности реально готова защищать свободу?

Ведь организации типа Красного Креста, Amnesty International, ООН… фактически умерли, но точно не за свободу.

У граждан ЕС, и не только, есть уверенность, что свобода с ними навсегда. Но насколько у них есть воля ее защитить. Ведь свобода – это не состояние по умолчанию, она не гарантирована.

Недаром историк Тимоти Снайдер написал свою книгу "Путь к несвободе". Иногда этот путь выглядит очень похожим на газовую трубу.

Свобода действительно хрупкая, и я это видел своими глазами. Тогда у меня их было два.

Я родился в Афганистане. Мне было шесть лет, когда мы уехали оттуда, это был 1990 год. Год назад Афганистан показал, что он не готов бороться за свободу. Ни его лидеры, ни его армия.

Готова ли Европа отстоять свою свободу? Или, возможно, она готова увидеть свои памятники культуры в руинах, фильтрационные лагеря, сообщения, что их сосед-художник или поэт, или как я – юрист, ранен на фронте, и он может не выжить? Не знаю…

Знаю, что украинцы не одно десятилетие выбирают отстаивать свободу. Из ближайших дат 1991-й, 2004-й, 2014-й, 2022 год. Не только оружием, но и оружием тоже. Ибо свобода – это наш выбор и образ жизни.

И еще... Украина не посылает нас умирать. Мы выбираем жить в свободе и за эту свободу сражаться. Война уже в Европе, и очень важно, что Европа и мир начали просыпаться.

И от того, насколько быстро они проснутся, полностью зависит, сколько жизней украинцы отдадут за нашу и их свободу.

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