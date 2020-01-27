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27.01.2020, 15:23

Холокост. 6 млн мертвых. Их убили не садисты и злодеи

Холокост. 6 млн мертвых. Их убили не садисты и злодеи
писатель, бизнесмен, блогер

В каждом человеке спит зверь и ангел. Все зависит от того, кого ты будишь по утрам. Холокост тому подтверждение

Сегодня, 27 января, весь мир чтит память жертв Холокоста.

Я помню о «Шоа» (с иврита - действие, катастрофа. Употребляется евреями для обозначения действий немецких нацистов, осуществлявших цель планомерного уничтожения еврейского народа как этноса. - Ред.)не только в этот день. 

Я не могу понять разумом, как могли чьи-то отцы, мужья, братья, обычные граждане Рейха делать то, что они делали. В голове не укладывается. 

У меня нет иллюзий по поводу человеческой сущности. Я знаю цену словам и заповедям: нет ничего проще, чем нарушать их. 

Но представить себе машину уничтожения, в которой винтиками были вменяемые люди, я могу с огромным трудом. Как можно после такого прийти домой и взять на руки ребенка? Как можно спать? Есть? Жить?

Но можно, оказывается... 

И представить, и жить с этим.

Не забывайте. 

6 млн мертвых. Два Киева. Шесть таких городов, как Днепр. 

Их убили не садисты и злодеи - обычные немецкие граждане. И не только немецкие, кстати.

Это очень просто, как оказалось, стать нелюдями. 

Народу Шиллера и Гете это удалось всего за несколько лет.

В каждом человеке спит зверь и ангел. Все зависит от того, кого ты будишь по утрам.

Помните.

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Теги: холокост, освенцим, Ян Валетов, память жертв Холокоста
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