Хватить срывать вакцинацию. Нет вакцины Pfizer, но есть от AstraZeneca. И она эффективна

Хватит саботировать вакцинацию. Надоело. "Украина закупила индийское фуфло, а в это время цивилизованный мир прививается вакциной против коронавируса от Pfizer". Хватит!!

Что надоело? Очередное смешивание понятий. Является ли вакцина Pfizer самой современной и хорошей вакциной против коронавируса? Да, да и еще раз да. Ее разработка – это прорывная технология. Самая эффективная. При этом, изобретение вакцины Pfizer и то, как она помогает победить коронавирус, – идеальный кейс.

С одной стороны, вирус побеждается с помощью технологического прогресса. С другой – победить его помогают дети турецких иммигрантов, показывая, чем силен современный глобальный мир.

Является ли тот факт, что у Pfizer крутая и самая современная вакцина свидетельством того, что Украина сейчас вакцинирует фуфлом? Нет.

Да, вакцина от AstraZeneca не такая супер технологичная как у Pfizer. Но она работает. И она эффективная. И ей надо прививаться. Потому что только она у нас и есть. Потому что альтернатива – тысячи смертей. Не появится у нас внезапно завтра с утра 20 млн вакцин от Pfizer. Поэтому надо исходить из реальности.

иновата ли украинская власть в том, что у нас нет самых современных вакцин. Да, возможно виновата. Но это не имеет значение, когда спор идет о том, прививаться или не прививаться. Потому что антивакцинаторы срывают вакцинацию хорошей вакциной. И это будет иметь последствия. В виде жизни людей. И в виде удара по экономике.

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Лучше ли было бы, если бы у нас был Pfizer? Конечно лучше. Ну так и отдыхать лучше на Мальдивах, чем в Египте. Но это не значит, что если у вас выбор только сидеть дома или ехать в Египте, вы назло бабушке будете сидеть дома. Кушать горячий шашлык лучше, чем бутерброд с колбасой. Но это не значит, что надо на зло бабушке умирать с голоду, если шашлыка нет, и есть только бутерброд.

У нас нет выбора делать прививку Pfizer или индийско-британской вакциной. Его нет. И надо принимать решение в рамках этой реальности. И в рамках этой реальности преступно противостоять вакцинации.

Надо ли спрашивать у власти, почему у нас нет выбора? Надо. Но нельзя смешивать эти понятия.

Да, по вине коррупции и разгильдяйства у нас нет самых современных вакцин против коронавируса, которые, теоретически, у нас могли бы быть. Но это не значит, что мы не должны активно вакцинироваться тем, что у нас есть. Ругая власть надо напоминать о коррупции при закупках и о том, что у нас нет самых лучших вакцин. Но при этом не честно, опасно и даже преступно нивелировать качество индийско-британской вакцины.

Политиканство и ненависть к власти, иногда обоснованная, а иногда и нет, не должны стоить жизней простым людям. Это про ответственность. Каждый, кто сдерживает вакцинацию, будет отвечать за смерти людей. Каждый, кто саботирует вакцинацию, ставя под сомнения качество хорошей вакцины, будет виновен в смерти людей.

Уже и Канада закупает индийскую вакцину, и посол Британии говорит, что вакцина Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 являются идентичными. Covishield – это просто лицензионное название AZD1222, произведенной в Индии. Это говорит не украинский чиновник, это говорит посол Ее Величества.

Но все равно в украинском пространстве продолжают поносить вакцину, которая эффективная и которая не угрожает здоровью. Люди ничего не теряют, если прививаются этой вакциной. Но при этом уменьшают шанс заболеть. Сильно уменьшают свои шансы получить осложнения, если все-таки заболеют. И уменьшают шансы заразить близких, которые могут не перенести коронавирус. Поэтому если у вас есть возможность привиться, а вы этого не делаете, то вы безответственно ставите под угрозы жизни людей.

Да, индийская вакцина может быть не такой эффективной, как Pfizer. И страны с бедной и коррумпированной экономикой часто вынуждены получать не лучший пирог со стола. Но это говорит лишь об одном. Надо делать реформы и бороться с коррупцией. Чтобы выйти из числа беднейших. А пока не вышли – сохранять жизни людей с помощью той вакцины, которая есть.

Да, надо садить в тюрьму тех, кто хотел закупать китайскую вакцину через посредника. Но при этом надо вакцинироваться.

Да, надо задавать вопрос тем людям, кто открыл Буковель и дал старт новой волне вируса в Украине. Но при этом надо вакцинироваться.

Да, можно ругать власть за коррупцию и разгильдяйство. Но это не значит, что надо мешать власти проводить вакцинацию. Что надо мешать власти делать свою работу.

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