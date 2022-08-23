Идея жеста "тризуб Независимости" вызвала большое сопротивление у украинцев. Вот, почему

В День Государственного флага и в контексте бурного обсуждения предложенного креативным агентством Banda вместе с Министерством культуры и информационной политики Украины жестового символа "независимости" хочется подумать, собственно, о символах.

Нам предложили определенный жест, который должен означать независимость, – собственно, принадлежность к сообществу, которое ценит независимость Украины, и члены которого поздравляют друг друга с этим праздником.

Да, у нас есть визуальные воплощения патриотического сообщества. Вышитая одежда – объяснять уже не надо. Человек в вышиванке – "свой". А в минувшие выходные меня поразило, сколько людей в центре Киева ходят в сине-желтом наряде. Ибо это – сигнал о принадлежности к сообществу, объединенному великой идеей, даже если эта идея не до конца осознана.

Жесты – традиционный способ идентификации сообщества.

Христиане делают знак креста, при этом разные конфессии делают это по-разному. У военных есть военное приветствие. Пластуны приветствуются словом СКОБ и подают друг другу левую, а не правую руку, а правой делают знак "тризуб" – "правильный", тремя средними пальцами, ладонью вперед.

Почему идея общего жеста для украинцев вызвала такое сопротивление?

Несколько причин, и они связаны между собой.

Во-первых, предложенный Banda и Минкультом жест имеет несколько разных интерпретаций. Ибо знак получает смысл не только от того, как он выглядит/звучит и какое значение в него вкладывают, но и от контекста.

Нам подсказали, что предложенный жест обозначает звук "н" на языке жестов. То есть, если я знаю язык жестов, общаюсь им, нахожусь среди других людей, которые им общаются, то этот жест действительно обозначает звук "н", и из него несложно развернуть Н – Независимость.

Но основная часть аудитории не находится в этом контексте. Даже если нам объяснить намерение, мы, прежде всего, находимся в уже существующем контексте. И для многих людей этот жест означал конкретное действие в половом акте. То есть контекст был не лингвистический, а сексуальный, вульгарный или даже неприемлемо непристойный.

И две интерпретации жестового символа – имеющаяся и предлагаемая – резко конфликтовали между собой.

Любовь к своей стране сакральная, ее невозможно описывать в терминах полового акта. В конце концов, некоторым современным политикам до сих пор вспоминают злым и нетихим словом сравнения Украины с проституткой. Это – понятие из параллельных плоскостей, лежащих очень далеко друг от друга. У них разный модуль нравственности.

И здесь мы подходим к основной, по моему мнению, причине этого идейного конфликта. Он не столько в том, что означает этот знак в разных контекстах. Он – на шаг раньше. В том, как создается знак. В частности, национальный символ.

Он не создается по заказу. Это как невозможно создать "вирусное видео": можно создать видео, а публика, возможно, будет распространять его настолько активно, что оно станет вирусным. То есть можно создать видео с намерением, чтобы оно стало вирусным. Но вирусным его делают другие люди, делясь им с другими.

Невозможно создать символ. Можно создать знак, в котором будет означаемое (что мы хотим выразить) и означающее (то, чем мы его выражаем). Но смысл знака возникает там, где есть акт мышления, который, в свою очередь, происходит в контексте. И символ становится символом, когда люди наполняют его смыслами.

Так тризуб из "собственнического" знака великого князя киевского Владимира Великого на монетах стал гербом УНР, а затем – символом украинской государственности. Михаил Грушевский с Народной Радой принял решение о гербе УНР, но символом тризуб стал, когда УНР уже была уничтожена, когда украинская государственность существовала только как историческое понятие и как мечта. Если бы знак не прижился и не пережил свое практическое применение, он не стал бы символом.

И потому ни креативная команда (даже наилучшая), ни министерство не могут выбрать знак, претендующий на статус символа. Даже если бы у него не было иных интерпретаций. Даже если бы он был очень удачным как тризуб. Символ не создается на брейнсторминге. Он создается историей.

Герб Украины – тризуб, гимн Украины "Ще не вмерла…", сине-желтый флаг, день которого празднуем, – они, в прямом смысле, освящены историей. Под флагом – и за флаг – люди шли в тюрьмы и насмерть. И идут насмерть сегодня. Флаг объединяет, как на Майдане.

Символ что-то символизирует, когда люди готовы за это что-то платить. Люди платят бешеные деньги за кабриолет Ferrari или сумочку Louis Vuitton, потому что это символ роскоши. Или за яхту – потому что это символ принадлежности к клубу самых богатых. Или за худи Supreme, потому что это символ крутизны, пребывания на острие трендов.

Люди платят отказом от определенного стиля жизни за то, чтобы принадлежать к определенной вере: поэтому "трусы надень или крестик сними" – абсолютно понятный для нас тезис. Крестик – символ, за право носить который надо заплатить, буквально и метафорически.

Приход в страну McDonald's – символ интеграции страны в мировую экономику. Поэтому когда-то считалось, что "две страны, в которых есть McDonald's, не будут воевать друг с другом". Жаль, что смысл этого символа не выдержал испытания историей.

Свастика для нас – однозначно, символ фашизма, хотя в буддизме это – след Будды, знак просветления и духовности. Но за последнее столетие люди наполнили его другим смыслом.

Знак мира был создан в 50-х годах в Великобритании как логотип кампании за ядерное разоружение. По сути, это стилизованные сигналы семафора на буквы N и D: nuclear disarmament. Знак был достаточно прост, чтобы его было легко нарисовать на самодельных плакатах, поэтому он стал популярным на пикетах и митингах. Один из соратников Мартина Лютера Кинга привез этот знак в Соединенные Штаты, где в 60-х годах на фоне войны во Вьетнаме набирало обороты антивоенное движение. Знак ядерного разоружения стал символом мира в целом. Антивоенных активистов и протестующих сажали в тюрьмы. За символы нужно заплатить.

Люди платят деньгами и кровью за гимн, герб и флаг. Я пока не знаю, кто готов заплатить за жест независимости от Минкульта.

Может, не будь жеста на обозначение тризуба, если бы этот жест не фигурировал на эротических сайтах, если бы его иначе интерпретировали – может, тогда у него были бы шансы стать символом.

Но эти шансы убила самолюбивая претензия авторов на то, что они выбрали жест для всех украинцев. Хорошо, что услышали критику и попросили прощения.

Символы имеют склонность быть сакральными, потому что наполняются смыслом ценой принесенных жертв.

Как наш флаг. Ради него наши герои погибают. Ради него мы живем.

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