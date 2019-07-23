"Иди гуляй!": Почему избирателям нравится грубость Зеленского

10 июля президент Украины Владимир Зеленский провел в Борисполе встречу с представителями местной власти. Эта встреча привлекла к себе особое внимание. Во время напряженного, но все же относительно приличного разговора, президент зачитал с телефона информацию о судимости секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, назвал его "разбойником", и, с использованием грубых выражений и обращаясь на "ты" выгнал из заседания.

Действие президента может иметь много причин - от расчета на то, что оно понравится избирателям, до особенностей личности самого Зеленского и тяжелой атмосферы на заседании, когда не выдерживают нервы. Впрочем, в сериале "Слуга народа" виртуальный президент В. Голобородько, которого сыграл президент нынешний, вел себя с чиновниками еще хуже. Голобородько гонялся за губернатором Харьковской области, тогда как Зеленский отделался только словесной агрессией. Учитывая последующий успех Зеленского на выборах, такое поведение избирателей это явно не отпугивает. Скорее даже наоборот, радует.

Почему грубое поведение первого лица немало людей встречает с пониманием, а кто-то – с явным одобрением?

По данным центра Разумкова, опубликованным в феврале 2019 года, украинцы доверяют собственному государственному аппарату и чиновникам меньше, чем полиции, СБУ, судам, прокуратуре. Частично или полностью чиновникам доверяет лишь 8,1% украинских граждан. Меньше веры – только откровенно враждебным СМИ России (6%).

На этом фоне пышно цветет популизм, одна из основных черт которого, – четкое разделение общества на "народ" ("обычных людей"), и "политиков" – "коррумпированных упырей", которые думают лишь о себе, а не о людях.

Оставим вопрос о том, насколько популистская картина мира правдива (вряд ли все так однозначно и просто). Запрос значительной части общества на справедливость и обновление элит очевиден, он подтверждается как данными социологических исследований, так и результатами президентских выборов.

Испытывая беспомощность перед власть имущими, подчас вынужденные терпеть не менее грубое отношение к себе и своим близким, чем продемонстрированное президентом, люди испытывают злорадство, видя агрессию в отношении чиновников и их страдания.

Видимо, действия Зеленского восстанавливают баланс страданий, воспринимаются как справедливое воздаяние бюрократам, которые годами не могут справиться с рутинными задачами. Например, как это было в Борисполе, - решить вопрос неудовлетворительной работы местной больницы или очистки озера.

К сожалению, когда президент позволяет себе откровенную грубость, ее использование может превратиться в приемлемый стиль общения в обществе, понизив и не без того плачевный уровень дискуссии о политических проблемах. Теперь может оказаться не стыдно вести себя развязно, это разрешил президент.

Однако это даже не основная опасность.

Увлекшись демонстрацией справедливости и праведного гнева, можно нечаянно подменить сложную и системную работу по созданию по-настоящему справедливой системы государственной власти показухой.

Независимо от отношения к религии сложно спорить со следующими словами из Библии: "И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою" (Мф. 6:5).

Итак, главный вопрос: готов ли новый украинский президент бороться за справедливость по-настоящему, или он будет лишь активно демонстрировать эту борьбу? Оставим его открытым. Пока.