Игорный бизнес по-украински: 25 000 плевков на закон и правила

Как в Украине с прогрессивными реформами, правом собственности, верховенством права, "новой" полицией и вообще со здравым смыслом? Чтобы ответить на этот вопрос журналисты пишут глубокие статьи, аналитические центры разрабатывают сложные системы мониторинга, международные финансовые организации присылают миссии с армией экспертов.

Зря. Ответить на эти вопросы можно не уходя дальше 500 метров от столичного ж/д вокзала. Любой зрячий человек без труда найдет с десяток казино и залов игровых автоматов. И это приговор украинскому правовому государству и власти закона.

Мне даже иногда кажется, что я вижу на их огромных, неоновых вывесках надпись "плевать мы хотели на ваши законы". И таких плевков в виде залов, зальчиков, подвалов, киосков с игровыми автоматами, замаскированными под лотереи, более 25 000 по всей Украине.

В стране много проблем с верховенством права и соблюдением правил-законов, но это, пожалуй, самый наглядный. Десятки миллионов украинцев видят их каждый день и десятки миллионов понимают-чувствуют - в этой стране закон можно не соблюдать. И миллионы не соблюдают.

Сейчас время возмутиться знатокам закона о лотереях, мол, легальные участники этого рынка ничего не нарушают и все в "рамках закона".

Во-первых, даже правительство признавало, что 60% лотерей-игровых автоматов находятся в "серой" и "черной" зоне: тут используется нелицензированное ПО, подделываются лицензии, а чаще открываются ноу-нейм "козлодерни".

Во-вторых, каждый, кто был в игровом зале МСЛ или УНЛ понимает, что к лотереям это имеет примерно такое же отношение, как публичный дом к институту благородных девиц, - и там, и там много девушек. По сути, "интерактивные лотереи" - обычные залы игровых автоматов с небольшими нюансами пополнения счета.

Все знают о проблеме, все ее признают и… ничего не происходит. Наведение порядка и легализацию игорного бизнеса обещал бывший президент Петр Порошенко, лотереи громил сам министр МВД Арсен Аваков (правда было это пять лет назад), экс-премьер Арсений Яценюк подавал легализирующий законопроект, экс-министр финансов Данилюк пугал Раду уходом МВФ и дефолтом, если депутаты не наведут порядок в игорном бизнесе.

Сейчас тему взял на флаг Зеленский. Как новому гаранту не повторить фиаско предшественников? Для начала понять, с чем он имеет дело.

Сегодня у нас вышла большая статья, из которой президенту будет полезно узнать:

- казино-игровые автоматы - это крупнейший нелегальный рынок. В тени крутится минимум 1 млрд евро;

- около 12 000 точек работают нелегально от слова совсем;

-каждая такая точка платит силовикам 35 000-50 000 в месяц;

- это минимум 5 млрд грн в год черного нала, который расходится среди людей в погонах. Наверное, Арсен Аваков и Юрий Луценко об этом ничего не знают;

- вероятный бенефициар крупнейшего оператора лотерей - влиятельный депутат Александр Третьяков, и его статус-кво устраивает.

Статья - Запрещенный игорный бизнес уже больше $1 млрд. Как он устроен?

Кроме законности, миллиардов в бюджет, коррупционного приза, здравого смысла, есть еще и человеческая сторона этой проблемы.

Моя первая запись в трудовой книжке (времен студенческих лет) - крупье. Я не понаслышке знаю, насколько игорный бизнес вреден. Люди проигрывают квартиры, рушаться карьеры и бизнесы, распадаются семьи. Но я большой сторонник его легализации с жесткими ограничениями: локация, размер, процент возврата.

По данным ряда исследований, от 1% до 7% взрослых людей гэмблинг-зависимы, они не могут не играть. И, конечно, всегда найдутся те, кто предложит им способ удовлетворить их страсть.

И, если в легальном игорном бизнесе против игрока только математика и финансовый запас казино, то на "черном" рынке он нередко играет против криминальных дельцов и коррумпированных силовиков. В таком случае скорость и цена проигрыша несоизмеримы.