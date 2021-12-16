Имперская логика, или Формула существования России

Вы никогда не задумывались, почему в России не носят национальную одежду? Во время народных гуляний на улице легко заметить тельняшку, но не косоворотку.

Это особенно заметно на фоне Украины, где вышиванка давно присутствует на улицах. Элементы украинского орнамента украшают футболки и платья, вышиванку можно приобрести в магазинах одежды, и она уверенно прописалась в бытовом гардеробе. Ее "история успеха" – полная противоположность судьбе, постигшей русскую национальную рубашку.

Косоворотка маргинальная. Ее не впитывают в государственные мероприятия и народные праздники. В России она – маркер "городских безумцев", ориентированных на "посконное" и "домотканое". И в этом нет ничего удивительного. Потому что ключевое слово здесь – "национальная".

Потому что Россия так и не сформировалась как национальное государство. Империя здесь появилась гораздо раньше – начиная с позднего Московского царства государственный аппарат всегда существовал в парадигме "надежд". Первоначально царила идея катехона: государства как препятствия в объявлении Антихриста. Соответственно, госаппарат должен был объединять православных и заниматься миссионерством.

Затем Московское царство разрослось в Российскую империю. Ставшее православным идеократическим государством. Базис стал более рациональным, но имперской сущности не потерял. Позже его сменила советская империя, исповедовавшая идею распространения социализма по всему миру.

Девяностые годы ничего не изменили. Да, размеры империи уменьшились, но империей она от этого быть не перестала. Как только это позволили цены на нефть – идеи реванша снова раздались во всей первоначальной чистоте. Сначала патриарх Кирилл заявил о концепции русского мира, а затем светская власть дополнила ее проектом Евразийского союза.

Особенность российской империи в том, что она изначально противоборствует идее национального государства. Она вынуждена искать общие смыслы для самых разных конфессиональных и этнических групп. Москва отрицает национальное – и вынуждена искать ответ на вопрос, почему чеченец и якут должны жить в одной государственной системе и что их объединяет так, чтобы они готовы были с этим соглашаться.

Все разговоры о "духовных скрепах" – именно оттуда. Из желания собрать на одной чаше весов достаточно аргументов, чтобы центростремительность перевесила центробежность. Империя вынуждена создавать наднациональное очертание, убеждающее колонии, почему им надо жить под общей крышей.

Собственно, отсюда – все поиски новой имперской идеи, все разговоры о "суверенной демократии", "евразийской сверхдержаве" и других геополитических конструкциях. Но империя рождает не только "новоязык". Она рождает еще и эстетику.

Косоворотка проиграла тельняшке не случайно. Чаще всего в основе империи – армия. Именно она позволяет империям поглощать "чужое" и защищать "свое". Империя обречена на культ милитарного и военного – по своей сути. Поэтому армейские атрибуты переходят в категорию "гражданской повседневности": та же тельняшка на российских улицах во время массовых празднований воспринимается как нечто соответствующее событию.

По этой логике косоворотка ссылается на "доимперское" и "внеимперское". Она служит мостом в национальную Россию. Которой никогда не существовало, и саму возможность ее явления отрицают последние три столетия русской истории.

Косоворотка осталась маргинальной, потому что она отсылает Россию к совсем другим границам. А весь культурный багаж, созданный в стране, имеет имперский базис и не может служить национальной русской рубашке за опору и фундамент.

Российские националисты – это оксюморон. Националисты в России могут быть только имперскими. Они могут только призвать к обнулению чужих идентичностей. До переваривания инородцев. До смешения народов и языков ради триумфа имперской идеи. Их рецепт "национального" исчерпывается формулой: "Объявим всех россиянами, а кто не согласится – накажем".

Современная Россия – это страна, у которой нет своего национального проекта. У нее он даже не замыкается, не обдуман и не существует. Единственная формула существования этой территории сводится к имперской логике с ее традицией поглощения и смешения.

Именно поэтому тельняшка убила косоворотку. А теперь пытается совершить то же самое еще и с вышиванкой.

Отрывок из книги "Дикий Запад Восточной Европы"

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