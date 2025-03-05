Мы знаем, кто начал войну, что такое достоинство. Но рамка, в которой целенаправленно действует Трамп, разрушает наше представление о реальном мире

Информационное давление — это тоже часть насилия. Ложь и газлайтинг, как и убийства, тоже могут быть серийными.

Это важно зафиксировать, потому что именно это в последние дни происходит с гражданскими людьми (за военных не скажу, но знаю, что в моем близком кругу наличие задачи сужает возможности для терзаний в соцсетях).

Очень известный американский психиатр Роберт Джей Лифтон (а интеллектуальная Америка, напомню, долгое время экспортировала свои исследования в мир как передовые) употреблял термин "исправление мышления", которым он объяснял кощунственную технологию промывания мозгов.

Этим десятилетиями пользуется Россия, и этим же пользуется Трамп и его молодая команда в отношении Украины (а ранее — в отношении своих политических конкурентов).

Можно поставить 20 специалистов по игнорированию слов, которые будут призывать не реагировать на слова, но это не сработает, потому что слова и заявления на нас влияют.

Так вот, "исправление мышления" обычно относится к тоталитарным сектам, но я думаю, что не слишком ошибусь, если использую этот термин сейчас.

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Это "исправление" базируется на одном важном элементе: признании вины и отречении от своих прежних представлений о мире.

Это давление — и на эмоциональном, и на интеллектуальном уровне, и оно направлено на социальный контроль.

Мы точно знаем, кто начал войну, мы точно знаем, что сопротивление работает, мы точно знаем, что такое достоинство, мы точно знаем, что агрессора невозможно умиротворить и т. д. Но та идеологическая рамка, в которой целенаправленно действует Трамп и его администрация, разрушает наше представление о фактическом мире и подрывает его.

Глазами обычного человека, оторванного от принятия решений и владения достаточной информацией, мир буквально за несколько дней выглядит не просто чужим или угрожающим — он перевернулся с ног на голову.

"Помощь приостановлена". "Мы все умрем".

У Роберта Джея Лифтонa есть еще один термин, и он идеально это описывает: "злокачественная нормализация".

Если тебе постоянно говорят, что ты слабый, ты не способен, ты погибнешь, ты не нацелен на мир, а мир — это капитуляция, ты можешь не устоять. Это и есть злокачественная нормализация.

Катастрофа произошла не в Овальном кабинете.

Катастрофа происходит каждую секунду, когда реальность в нашем сознании подрывается.

Когда из каждого утюга тебе твердят, что без Америки тебя не будет, вряд ли ты попытаешься рационально разобраться, насколько критична эта зависимость, от какой именно номенклатуры помощи, на каком участке фронта или в какой сфере, в какие сроки потребность становится критической или уже стала, есть ли и какая альтернатива — все это информация, которой у обычного человека с улицы недостаточно.

Поскольку информационное давление организовано и целенаправленно, оно, соответственно, вызывает страх и контролирует наше ощущение реальности.

Нашу реальность присваивают другие — и это то, что с нами уже начали делать. Этому надо сопротивляться, и поэтому я это пишу.

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Я понимаю, что это трудно, и не могу рекомендовать свои рецепты, потому что в силу личных обстоятельств я привыкла жить без особого будущего, но с осознанием того, что полезного я буду делать в ближайшем небольшом промежутке времени.

Этот рецепт не подойдет всем, потому что у всех обстоятельства разные. Но я точно знаю, что сопротивляться нужно, и это конструктивно.

Тем отвратительнее для меня сейчас видеть внутренние политические манипуляции. Мир стал настолько сложным, что объяснять его через бинарные оппозиции привязанности к тому или иному политику в Украине, просто не выдерживает никакой критики.

Проще говоря, продолжать носиться с тем, кто за кого голосовал или не голосовал когда-то на выборах, — это деструктивный ноль. Но если мы люди, а не политические животные, мы стремимся к смыслу и истине.

Поэтому мы не можем поддерживать этос, построенный на лжи и газлайтинге. Как бы нас к этому ни склоняли.

Не принимать этот этос — нормально.

Просто знайте это.

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