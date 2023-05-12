Искать деньги на восстановление нужно как в ресторанном бизнесе

Готовых механизмов обновления Украины пока нет. Однако финансирование нужно уже сейчас. Привлечь средства поможет соблюдение принципов восстановления, одобренные украинским обществом, донорским сообществом и исполнителями.

Эксперты Консорциума украинских аналитических центров RRR4U (Resilience, Reconstruction and Relief for Ukraine) — Центр экономической стратегии, Институт экономических исследований и политических консультаций, Институт аналитики и адвокации и DiXi Group очертили следующие принципы и их применение на примере работы ресторанного бизнеса Кулинарной книге украинского обновления.

В первую очередь это прозрачность. Для доверия нужно обеспечить работу прозрачной кухни – все видят, как работает команда и из каких продуктов готовят блюда.

Во-вторых – состоятельность. Если не хватает профессиональных шеф-повара, помощников, закупщиков или финансистов, ресторан скоро обанкротится. Так же и восстановление не состоится без состоятельных институций как на центральном уровне, так и на местах.

Ориентация на нужды людей. Как каждый за столом должен насытиться, так и проекты восстановления должны быть ориентированы прежде всего на нужды людей и общин.

Участие частного капитала. Вместо питания в общественных столовых мы предлагаем развивать культуру заведений, не зависящих от "меню", спущенного сверху. Так же и в проектах обновления должны быть рыночные механизмы.

Доверие. В хорошем ресторане, как и в воссоздании, работа построена на доверии между владельцем, поваром, финансистом, клиентом и другими привлеченными сторонами.

"Build Back Better". Клиент должен быть не только сытым, но и здоровым. Поэтому все большее количество ресторанов ориентируются на использование экологических продуктов и оборудования. Те же правила – инклюзивность, энергосбережение и экологичность – нужно соблюдать в восстановлении.

И наконец – соответствие стандартам ЕС. Доверие к заведению растет, если ресторан соблюдает международные стандарты. Аналогично во время восстановления следует соблюдать индикаторы, заложенные Европейским Зеленым Курсом.

Потребности Украины в восстановлении огромны — до 400 млрд долл. Своими силами покрыть это невозможно. На заседании бюджетного комитета в Европарламенте, чаще всего партнеры спрашивали, можно ли Украине доверять, как использовать средства и кто это будет контролировать. Поэтому соблюдение основных принципов – в интересах каждого украинца.

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