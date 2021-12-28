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История с платьем помощницы замминистра МОН – не о стиле одежды. Людям нужен негатив

Цей матеріал також доступний українською
История с платьем помощницы замминистра МОН – не о стиле одежды. Людям нужен негатив

глава в Центр политических студий Доктрина
28.12.2021, 15:27

Это о ненависти к молодым девушкам и сакрализация встречи во Львовском горсовете до приема во дворце британской королевы

Заместителя министра образования Игоря Гарбарука, попавшего в скандал из-за откровенного платья его помощницы Кристины Тышкун во время официальной встречи в мэрии Львова 24 декабря, сегодня уволили. Он сам подал заявление об отставке, а Кабинет министров его удовлетворил.

Эта история – не о воспитании или стиле одежды. Ранг девушки в министерстве невысок, объективно говоря, но манера наших украинцев тыкать фигу в лоб каждому, у кого есть "министерство" или "заместитель кого-то там" в названии должности – напасть хуже бедности. Это еще один оборот национального анархизма, въеденного в нашу бытность.

Это еще и о запросе на негативные эмоции: как так можно, молодая девушка, еще с декольте, стыд.

Представитель государственного аппарата должен выглядеть, как церковная мышь, от него должно пахнуть тройным одеколоном и нафталином, так думает половина нашего общества. Пара сапог у него должна быть одна на всю жизнь, а носки без дыр он может получить только перед выходом на пенсию. Ибо нет права у государственного служащего быть развратником: ведь она тем декольте всех государственных мужей отвлекла от дрочения их бумаг по кругу, кричит половина общества. Государственный служащий должен хотеть умереть от голода, а не хотеть хорошо жить или, тем более, думать о сексе. А вместо денег за работу с ними нужно расплачиваться разрядами тока, подведенного к конечностям.

Государственный служащий, даже самого низкого ранга, должен быть солидарным с рядовым украинцем в его желании всю жизнь ничего не есть, кроме сала и картошки.

Это о ненависти к молодым девушкам и сакрализации встречи во Львовском горсовете к приему во дворце британской королевы.

Это просто о болезненной потребности получать хоть какие-то негативные эмоции, аккумулировать ненависть.

Если бы на месте Кристины Тышкун был кто-нибудь другой, никто бы на это не обратил внимание. Сейчас на нее просто навесили все, что плохо лежало. Еще и сделали свою экспертную оценку, что ей, мол, пришлось с кем-то спать ради "выгодной" должности помощника заместителя министра образования с окладом примерно 9 000 гривень и преимуществами пребывания на работе в казенном доме с вензелями.

И самое главное, она таки не совершила ни одного преступления, о котором нам по крайней мере известно.

Если бы у нас все педагоги были бы такие, вы бы бежали в те школы, сломя голову, даже после 11 класса, а на работу в министерство стояли бы очереди.

Поэтому, как говорил классик, тихо не там, где молчат, а там, где не воруют.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
платье андрей садовой игорь гарбарук кристина тышкун декольте замминистра образования
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