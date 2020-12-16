Как 35 участников войны на Донбассе превратились в 17 000 американских праворадикалов

Поважне видання The Economist у статті про потенційні загрози з боку американських праворадикалів пише про 17 000 людей, які воюють в Україні. 17 000? Дуже цікава цифра. Давайте розбиратися.

У статті посилаються на книгу американського соціолога Синтії Міллер-Ідріс "Hate in the Homeland" (видавництво Принстонського університету), яка говорить про "17 000 бійців із західних країн, включно з багатьма американцями, які приїхали в Україну воювати, переважно на боці праворадикальних груп". Авторка багато пише про "Азов" та інші жахіття...

Яке складається враження? Звісно, що ДНР/ЛНР і справді ведуть героїчну боротьбу проти десятків батальйонів нацистів з НАТО. Російський пропагандист Дмитро Кисельов аплодує.

Але дивимось далі.

У своїй книзі Міллер-Ідріс посилається на письмові свідчення лівансько-американського колишнього агента ФБР Алі Х. Суфана , який був причетний до ряду гучних випадків антитероризму як у США, так і по всьому світу.

Суфан, зі свого боку, говорить про інше. А саме – про "17 000 людей, з понад 50-ти країн, які приїхали брати активну участь у конфлікті". Звісно, він також на когось посилається. А саме – на дослідження учасника проекту "Протидія екстремізму" Каспера Рекавека.

Але Рекавек відмічає, що більшість з цих 17 000 були росіяни. Та і воювали вони, виявляється, за ДНР/ЛНР. Взагалі, згідно з його дослідженням, більшість найманців із Західної Європи та США воювали теж на боці ДНР/ЛНР. Що повністю змінює картинку.

А загалом, із США в Україну приїхало воювати 35 чоловік. З них більшість – проти України.

Ось така дивна історія.

Висновки

- Критичне мислення – це довго і дорого.

- Навіть найкращі світові експерти, буває, пишуть дивні речі. Можливо, свідомо.

- Все це треба перевіряти і виправляти.

- Слава Україні!

P.S. Я звернувся в Твіттері до The Economist: "The Economist у своїй статті цитує Міллер-Ідріс про те, що 17 000 жителів Заходу воюють в Україні за білих супрематистів. Це помилка. Алі Х. Суфан свідчив про іноземців загалом. А Каспер Рекавек, як першоджерело джерело, повідомляв про переважно росіян, які воюють проти України. Потрібно відкоригувати матеріал."

Поки саме видання ніяк не відреагувало на моє звернення. Але відповіла Міллер-Ідріс: "Дякую за попередження і дуже шкодую за помилку. Я проаналізую джерело її виникнення: це мої слова з книги або їх інтерпретація журналістом видання, щоб побачити, чи потрібно вимагати виправлення інформації у видавця книги чи у The Economist. Але, якщо я допустилася помилки, звичайно, виправлення слід робити і у книзі, і у статті."

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