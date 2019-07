Немой глухому: секрет доверия между государством и обществом

Я сформулировал эти мысли еще в 2010-2013 годах, когда руководил банковским комитетом Американской торговой палаты в Украине. Мы тогда с коллегами пытались достучаться до разных государственных органов и очень часто без толку. Потом я много раз убеждался уже на работе в Национальном банке Украины, да и в Международном валютном фонде, что без правильно настроенного интерфейса общение между государством и гражданским обществом (профессиональным сообществом) превращается в разговор глухого с немым.

Думаю, что новой когорте законодательной и исполнительной власти мои идеи могут быть полезны. Итак, какие же необходимые кирпичики этого интерфейса?

У государства должна быть смелость признать, что оно может ошибаться

У государства есть монополия на власть, в том числе законодательную. Также есть большая власть в исполнительной, правоохранительной, судебной сферах. Все это вместе опьяняет.

Концепция представительской демократии предусматривает, что люди избирают во власть более умных, более образованных своих представителей и делегируют им права собой управлять, наделяя их своеобразным статусом элит. Эта виртуальная элитарность вместе с состоянием опьянения создает у государственных мужей обманное чувство, что они самые умные, лучше других знают, что хорошо и что плохо, а также то, что это им решать, как должно быть на самом деле.

Как мы понимаем, это не так. Все мы люди, все мы можем ошибаться. И чем раньше государство (госчиновники) сможет признать, что оно может ошибаться, тем лучше.

У государства еще должно быть желание услышать чужое мнение

Смелость признать возможные ошибки только приоткрывает дверь для общения. Но монопольная власть, опять-таки, опьяняет.

Государственные мужи могут (и часто так делают) просто сказать: "Да, ошибся, с кем не бывает? Теперь исправлюсь" и снова делают ошибки, не выслушивая советы от общества.

Некоторые такие ошибки мягко называют: задеть крылом. Хотели отменить дотации для одной отрасли, отменили для всех, поставив под угрозу существования многие предприятия. Хотели ввести ограничения для покупки валюты, остановили деятельность авиакомпаний на день. Таких случаев ошибок и их исправлений много у государства.

Поэтому важно не только признавать ошибки, но и реально спрашивать совета у рынка, как сделать правильно.

У государства должны быть в наличии инструменты для улучшения слуха

Очень часто бывает, что государственные организации в четверг вечером направляют отраслевым ассоциациям материалы для комментирования на 60 страницах с просьбой откомментировать к полдню в пятницу. И в ту же пятницу в 15:00 уже выпускают регуляции без учета мнения рынка. Но мы же вас спросили – что вы еще хотите?

Для того, чтобы интерфейс работал эффективно, у государства должны быть инструменты "улучшения слуха".

Таких инструментов много можно придумать: от профессиональных конференций, на которых гос мужам не главное выступить, а главное все-таки послушать рынок. Можно проводить круглые столы, страт сессии, да хоть хакатоны. Можно создавать опросы, только заранее.

В ЕС перед разработкой нормативных актов создаются формальные опросники, которые профессионально заполняются основными игроками. Разработка вопросов оказывается даже более сложным упражнением, чем написание регуляторных актов, потому что очень важно понимать, какую проблему вы собираетесь решать.

У общества должно быть, что сказать

До этого вся ответственность лежала на плечах государства. Но представим, что государство смогло признать, что может ошибаться, захотело услышать и прислушалось. В ответ очень часто обществу нечего сказать.

Помню, как в 2010 году мы разрабатывали концепцию возобновления кредитования. Я обратился за помощью к представителям международных банков, чтобы они узнали опыт из своих стран, дабы не выдумывать "желто-голубой велосипед". Оказалось, практически никакие международные группы не каталогизируют такой опыт (хотя МВФ, Мировой банк, ЕБРР все же делают).

В итоге, люди начинают изобретать локальные решения, без изучения международного опыта, уже сделанных ошибок или анализа/моделирования выгод-затрат предлагаемых решений. Конечно, для квалифицированной работы нужны профессиональные think tanks, ассоциации, которые в постоянном режиме должны быть готовы становиться второй стороной в диалоге с государством. Стоит признать, что с 2014 года Украина прошла большой путь в этом направлении, большой, но все же еще недостаточный.

У государства должно появиться умение понять то, что ему советуют

Помню, как работал над комплексной программой развития финансового сектора в 2014 году. Сначала пригласили компанию McKinsey, с представителями которой нарисовали скелет стратегии. Затем задали около 100 вопросов о проблемах финансового сектора и создали 100 растяжек о том, куда мы можем пойти: увеличивать или уменьшать регулирование в том или ином вопросе, расширять или сокращать ту или иную область и т.д. Затем, 10 мая 2014 года, организовали стратегическую сессию, на которую пришли более 70 ведущих банкиров, специалистов большой четверки и большой тройки, руководители платежных систем. В малых группах прошлись по всем растяжкам и сформировали первый черновик стратегии – он был на 20 страницах.

Затем я сделал этот документ публичным с просьбой к представителям рынка его прокомментировать. Опущу множественные полученные комментарии типа "что это за хр..нь?", но моя команда получила более 300 файлов с комментариями и предложениями к тексту на 500 страницах.

Как результат, мы сидели и разбирали все вопросы и предложения, часто не понимая, что нам все-таки предлагают, но лучшего инструмента у нас тогда не было.

Обществу надо иметь смелость признать, что оно тоже может ошибаться

И здесь мы подходим к важному моменту – представители гражданского общества или профессиональных ассоциаций должны иметь смелость признать, что и они могут ошибаться.

К сожалению, с этим у нас еще более сложно, чем с государством: амбиции, гонор, обиды очень часто маскируют невежество, незнание и дерзость многих представителей общества.

Помню, как разрабатывали закон "О НБУ", в котором прописывали основы его независимости. Сколько я тогда услышал… Наверное, столько же, сколько команда НБУ недавно слышала при подготовке нового закона "О валюте".

Иногда надо признать, что у кого-то в государстве действительно может быть больше компетенции в каком-то вопросе, и что люди действительно прошли весь "регуляторный тоннель": от определения проблем и анализа международного опыта до формирования концепции, обсуждения ее с профильными ассоциациями и разработки законодательных и нормативных актов.

У государства должно появиться правило: "Сказал – сделал"

Наверное, последний кирпичик: государственные мужи должны следовать двумерной концепции, которую я называю "Underpromising and overperfoming is better than vice versa и DWYSYWD": Обещайте меньше, а делайте больше. Если пообещали, выполните то, что пообещали.

Если государство пообещало что-то сделать, обратилось к обществу, услышало правильный совет, признало свои ошибки, тогда дело за малым – внедряйте. Не должны никакие "политические ветра" сдувать правильные инициативы – так доверия не построишь.

С 2014 года гражданское общество в Украине окрепло, появился РПР, Нова Країна с множеством профильных гражданских активистов, значительно усилились Американская торговая палата, Европейская бизнес ассоциация, появился очень мощный СУП, образовались уже ставшие уважаемыми такие think tanks как Центр экономической стратегии или Украинский институт будущего.

Не стоит на этом останавливаться – важно профессиональное развитие профильных ассоциаций, появление большего количества профильных think tanks.

У общества должно быть, что сказать, его голос будет очень важным.

А новому парламенту и Кабинету министров надо развивать инструменты для улучшения слуха – именно так, кирпичик за кирпичиком, мы сможем построить доверие между государством и обществом.