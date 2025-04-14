Как наука может стать "фактором сдерживания" не менее мощным, чем оружие

Страны, постоянно находящиеся под влиянием геополитических вызовов, очень внимательно относятся к развитию своего научного потенциала. При умелой государственной политике наука превращается в инструмент сдерживания противника, не менее мощный, чем обычное или даже ядерное оружие.

Так выглядит стратегическое видение науки в национальной безопасности стран, которые по разным причинам сталкиваются с соответствующими геополитическими вызовами безопасности на протяжении последних нескольких десятилетий. Обратим внимание на количество учёных-исследователей в расчёте на 1 миллион населения страны — это показатель, производный от государственной политики национальной безопасности и представлений государства о роли науки.

Стратегическому видению правительства Южной Кореи можно только позавидовать, ведь стране удалось значительно увеличить долю учёных-исследователей среди всего населения и по этому показателю она сейчас в несколько раз опережает представителя восточного фланга НАТО — Польшу, более чем в 10 раз — постоянно находящийся под санкциями Иран, и почти в 20 раз!!! — Украину, многолетнюю буферную зону геополитики.

Заслуживает внимания и тот факт, что Украина — единственная из приведённых четырёх стран мира, с момента обретения независимости демонстрирующая отрицательную динамику этого показателя. И всё это на фоне значительного сокращения численности населения страны!

Обратите внимание на Иран — геополитическое давление на страну, начавшееся с 2000-х годов, вызвало соответствующую реакцию правительства — рост научной насыщенности за счёт увеличения доли научно-исследовательских сотрудников среди общего населения страны.

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Это резко контрастирует с Украиной, где даже 2014 год с его очевидными вызовами в виде гибридной агрессии России не изменил негативную динамику в научном человеческом капитале! Либо представители власти не осознавали угроз для национальной безопасности Украины, либо не понимали роли науки в национальной безопасности. Либо не понимали ни первого, ни второго.

Анализ государственного финансирования научных исследований, по которому происходит эффективное использование и развитие человеческого капитала, показывает аналогичную проблему — если в странах Европы государственные расходы на науку составляют около 270 евро на одного жителя, то в Украине — лишь около 10 евро!

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В Южной Корее этот показатель превышает 320 евро, то есть в 32 раза больше, чем в Украине, при этом ВВП Украины на одного жителя меньше, чем в Корее, не в 32, а в 6 раз — что указывает на очевидное недофинансирование науки со стороны государства.

То есть научная насыщенность ВВП Украины на одного жителя в 6 раз меньше, чем в Южной Корее! Учитывая также долю учёных-исследователей среди населения, которая почти в 20 раз меньше, чем в Южной Корее — можно ли это назвать национальной безопасностью страны?

Страны с постоянными и сложными геополитическими вызовами стремятся развиваться за счёт науки — как в плане наращивания научного капитала, так и в повышении научной насыщенности ВВП, то есть увеличения расходов на науку как процента от ВВП.

Обратим внимание на Израиль и Южную Корею — за последние почти 30 лет обе страны увеличили наукоемкость ВВП более чем вдвое — до 5% и 5,5% соответственно.

Польша и Иран в настоящее время показывают наукоемкость ВВП, превышающую уровень конца 1990-х — начала 2000-х годов, а за последние 20 и 10 лет соответственно в этих двух странах наблюдается устойчивая тенденция к росту.

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А что у нас, в Украине? Тоже устойчивая тенденция, но обратная — начиная с 2004 года фиксируется "денаукомизация" нашей экономики, то есть расходы на науку как процент ВВП уменьшаются. Удивляет именно продолжительность этой тенденции — более 20 лет.

Такова ли стратегия экономического развития страны — с исчезающей ролью науки?

Кто из причастных к управлению государством за последние 20 лет на разных уровнях может доказать эффективность стратегии "денаукомизации" экономики? Если это невозможно — тогда объясните цель такой "передовой" стратегии.

Коллеги из Израиля, Южной Кореи, Польши и Ирана, видимо, чего-то не понимают, раз упрямо идут другим путём.

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