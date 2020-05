Никак не удается наладить дистанционное обучение ребенка. Вот несколько советов

Отже, карантин продовжили до 22 травня, а це означає, що для наших дітей навчання онлайн досі триває і його організація залишається актуальною темою. Як організувати та не забути про важливе? Як, після закінчення карантину, не втратити здобуті дитиною навички?

Мені дуже подобаються два висловлювання: "Треба багато вчитися, щоб знати хоч трохи", - Шарль Луї де Монтеск'є. Та "Удосконалюватися – значить мінятися, бути досконалим – означає змінюватися часто", - Уінстон Черчилль.

Пройти курси від Гарвардського університету або відвідати давно омріяну галерею чи оперу тепер можна, не виходячи з дому, разом з дітьми. Чи, можливо, ваша дитина давно думає про створення власного стартапу, але все не знаходилось мотивації та часу?

Вчителі надають безліч домашнього завдання, на телебаченні цілий день йдуть записані навчальні ролики зі шкільних дисциплін... Але організувати навчальний день підлітка, не забути жодного завдання, нагадати дитині про скайп урок та мотивувати її не втрачати жаги до навчання у цей складний час, не так легко.

До цього всього ще можна включити додаткові уроки та завдання, наприклад, репетитор, з яким підліток готується до ЗНО або наздоганяє пропущений матеріал. Або читання книжок та інша діяльність для саморозвитку.

Як допомогти дитині та організувати дистанційне онлайн навчання та зменшити час втручання батьків у цей процес?

- Розклад дня

Навіть, якщо ви вважаєте дитину цілком самостійною, допоможіть їй спочатку скласти учбовий план на день, а ще краще - на період карантину. Вмотивуйте підлітка тим, що він полюбляє та поясніть йому, в чому полягає важливість планування на практичних прикладах.

Таким чином, усі завдання будуть підпорядковані, матимуть свій день та час виконання. Наприклад я попросила нашого сина-підлітка внести весь розклад у календар на смартфоні з відповідними нагадуваннями. Це привчає до тайм-менеджменту та дозволяє не забувати: коли заняття, а коли дедлайни по здачі завдань.

- Звичайний режим

Зберігайте режим дня, який був до початку карантина. Підліток матиме змогу зробити усі завдання в першу половину дня, коли концентрація уваги потребує менших зусиль. А решту часу приділяти улюбленим справам. Таким чином, часу на домашнє завдання може бути витрачено менше, а вільного часу стане більше.

- Приберіть по максимуму відволікаючі речі і моменти (наприклад, комп’ютерні ігри, звук повідомлень в месенджерах, меншу дитину, яка заважає навчатися…). Наш син- підліток має власну кімнату і в період занять жоден з членів родини його не відволікає.

- Використовуйте допоміжні платформи для навчання

Яким чином це може допомогти? Наприклад, дитина вивчає математику, виконує домашні вправи в підручнику та переглядає відео-пояснення на регіональному телебаченні. Теле-вчитель не може проконтролювати виконання завдань, та виявити проблеми з якими зустрінеться учень. Як результат - підліток не розуміє, як виконувати ті чи інші вправи.

Батьки починають нервувати, вчителі не встигають приділяти увагу всім учням. Як наслідок, дитина втрачає час та мотивацію, але розуміння теми та предмету не з'являється. В такому випадку, на допомогу приходять онлайн-платформи.

Що допоможе дитині навчатися дистанційно?

В умовах карантину з’явилося багато безкоштовних ресурсів для саморозвитку. Тож пропоную список цікавих джерел знань на час самоізоляції.

- Платформа підготовки до ЗНО з української мови - тут ви знайдете матеріали ЗНО минулих років та зможете підготуватися до майбутніх іспитів. Ресурс є безкоштовним та підійде для майбутніх випускників шкіл.

- Курси по IT-тематиці для підлітків GoITeens.

Вже більше п'яти років GoITeens створюють IT-співтовариство для школярів, і під час карантину запустили безкоштовний п'ятиденний вебінар з найбільш затребуваних IT-професії в Україні. Наприклад, підлітки, які хочуть створити щось своїми руками, знайдуть себе в робототехніці. Ті, хто цікавиться сучасними інтернет-технологіями, вибирає створення сайтів, веб-додатків та ігор. Більш творчі натури висловлюють себе в дизайні.

- Розвинути логіку можна на платформі Logiclike.

Це - онлайн-курс з розвитку логіки для дітей від п'яти років та дорослих. Платформа налічує більше 3 000 завдань на розвиток логічного мислення та є безкоштовним ресурсом.

- Для підлітків дуже цікавими та корисними будуть курси від OpenEdEx.

Це - платформа, на якій зібрані більше 20 000 курсів рівня Harvard University. Після проходження курсу, платформа надає онлайн-сертифікат, якій є дійсним по всьому світу. Курси підійдуть для учнів старших класів, які мають гарний рівень знання англійської мови.

- Coursera надала доступ до більше ніж 3800 різних курсів англійською мовою від провідних університетів світу for nothing (безкоштовно) в розділі Coursera for Campus.

- Українська платформа Prometheus також не відстає: відкрила безкоштовний доступ до 100 курсів на час перебування вдома.

- Комплексно вивчити та зрозуміти математику допоможе платформа GIOS - перша всеукраїнська освітня платформа з математики, що має гриф Міністерства освіти та науки України. На час карантину GIOS надає безкоштовний доступ для шкіл та робить знижку для батьків 50% на всі свої матеріали. Курси з математики для 5-9 класів дозволять організувати дистанційне навчання, а діти старшого віку зможуть підготуватися до ЗНО, ДПА, та контрольних робіт.

Також є можливість придбати супровід репетитора та окремі теми, замість цілого курсу. Наприклад, наш син робить тести і потім надсилає нам та вчителям результати - таким чином ми розуміємо наскільки він готовий по тому чи іншому розділу підручника.

Для розвитку емоціного інтелекту, раджу:

WiseCow - креативна платформа, на якій точно не будеш нудьгувати. Це відеолекції з різних виставок. На сайті є дев'ять розділів: мистецтво, література, музика, історія, культура, кіно, журналістика, мода і театр.

Сайт Arzamas пропонує матеріали про літературу, мистецтво і історію. Вони виставляють статті та підкасти, тож інформацію можна прослухати, якщо очі вже втомилися від монітору.

Бізнес-розвиток:

"Папа бренда" - курс від Андрія Федоріва про те, як створити бренд, раніше коштував $200, а тепер у вільному доступі для всіх бажаючих.

Ну і звісно ж TEDxTalks - YouTube канал про стартаперів, вчених та винахідників. У пошуковій стрічці можна ввести tedxkyiv та знайти ролики українською мовою.

Отже, використовуйте вищенаведені поради та організовуйте дистанційне навчання дитині без турбот для себе.

