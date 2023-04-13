Как отличить фальшивого лидера мнения?

Что повлияло на формирование личного бренда Спартака Субботы и многих других людей, которых ловили на фальсификации информации о себе? Почему он стал так популярен, а его видео вирусятся в Сети?

Украинцы основывают доверие к экспертам или лидерам мнений не по профессиональным (образование, подтвержденный опыт, формальные признаки), а по атрибутивным ("свой-чужой") признакам. Доверие к институции появляется только когда граждане считают, что она не получает явной выгоды от своей работы или существенно страдает, жертвует чем-то ценным – как ВСУ.

Такое отношение определилось исторически, ведь за последние 400 лет Украина пережила многочисленные притеснения и завоевания разными империями (СССР тоже был империей, а Россия является ею до сих пор). Следовательно, институции у нас испокон веков были либо чужие, либо временные, либо карательные, либо слабые и коррупционные – либо все вместе. Поэтому украинцы привыкли полагаться на "цепи доверенных людей".

К тому же система образования в Украине дискредитирована еще с 90-х: диплом это "корочка", которую часто можно купить и которая, кроме узкоспециализированных профессий (врач, юрист, др.), не влияет на перспективы на рынке труда. Аналогично плагиат – это устоявшаяся норма со школьной скамьи, потому что списать это "круто", а не стыдно.

Следовательно, в условиях тотального недоверия и нехватки профессиональных ориентиров, для большинства людей критерием "качества" эксперта является популярность (многие подписчики), медийность (везде показывают, берут интервью), способность красиво и уверенно говорить (все равно аудитория проверить не сможет) и резонирование взглядов с аудиторией. Кстати, вот это "чтобы мне было интересно" (60%) и "резонирование взглядов со мной" (30%) – среди ключевых критериев выбора украинцами информационных источников для потребления.

В дальнейшем таких "разоблачений" будет много, однако они будут вызывать возмущение только в профессиональном меньшинстве, поскольку непрофессиональному большинству безразличны легитимность, добродетель или подтвержденный профессионализм – у них эмоциональная связь.

Еще один фактор популярности "персональных брендов"-пустышек – это наша несклонность к критическому мышлению, присущая (по данным соцопроса USAID/Internews за 2019 год) около 60% украинцев. Мы просто "верим своим" и "полагаемся на интуицию".

На что обращать внимание, когда в соцсетях вирусится очередной лидер мнений? Как понять, что он не тот, за кого себя выдает?

Скажу, как это делаю я. Прежде всего, никто "ни с того, ни с сего" не вирусится. Если какой-то лидер мнений, неизвестно откуда взявшийся, стремительно и массово набирает аудиторию – это раскрутка (использование платных промо-инструментов) или хайп (вбросы триггерных изречений на резонансные и болезненные темы). В каждой теме есть свои специалисты – поэтому стоит, прежде чем лайкать, шерить или селфиться с экспертом, инвестировать время в поиск и проверку информации по нему или ней.

Следует ознакомиться с контентом, который эксперт выдает. Триггерит ли этот контент эмоционально? Предлагает ли "простые решения быстро" для сложных проблем? Или хайпует на болезненных темах для охвата и репоста? Дает ли предметные ответы на уточняющие вопросы? Вам контент помог реально или это "игла", на которую "подсаживаемся" и залипаем часами, пропуская через себя чужие эмоции и нарративы? Если ответы "да", следует соблюдать осторожность.

Есть ли у этого эксперта публичная история, достижения, мероприятия и коллаборации по которым виден профессиональный путь? Если видимые достижения сводятся к одинаковым сообщениям и интервью/колонкам, это "красный флажок". Есть ли у организации, где работает эксперт, информация о нем: на сайте, в материалах, на мероприятиях? Если эксперт утверждает, что занимается наукой, где можно почитать работу?

Осознаю, что все это занимает время и усилия. Однако, на мой взгляд, потребление качественного контента стоит такой инвестиции, ведь мы стремимся есть неиспорченные продукты. Почему же готовы потреблять "гнилую" информацию?

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