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Как преодолеть в себе жертву?

Цей матеріал також доступний українською
Как преодолеть в себе жертву?

преподаватель сторителлинга, писатель, режиссер
07.04.2023, 14:55

Герои, которые иногда могут проиграть, или жертвы, которые никогда не могут победить. Это всегда выбор, и всегда – за нами

Внимание, чувствительный контент. Пожалуйста, не читайте дальше, если вы сейчас не чувствуете себя в безопасности, если не уверены, что находитесь во Взрослом состоянии сознания.

Я хочу сказать исключительно о внутренней истории – той, которую мы рассказываем сами себе; той, где мы сами для себя Жертва, Спаситель и Преследователь.

"Жертва обстоятельств", "жертва преступления", "жертва рекламы", "жертва манипуляций"...

Задумывались ли вы о том, сколько раз при жизни нам дают определение "жертва", а мы с этим соглашаемся, принимаем эту ролевую модель?

Я сейчас не пытаюсь сказать, что обстоятельства, злодеи или манипуляции не могут быть сильнее нас в определенный момент нашей жизни.

Могут. Бывают.

Но повод ли это отказываться от роли главного героя собственной истории?

Да, Герой может быть слабым, уязвимым, опустошенным, подавленным, даже побежденным…

Но пока у нас есть Цель и Ценность, мы остаемся Героями собственных историй, а не Жертвами/Объектами чьих-то желаний.

Жертва появляется тогда, когда мы отказываемся от нашего главного права – ПРАВА ВЫБОРА – и нашей главной ответственности – ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАШ ВЫБОР.

Эта ответственность может пугать настолько, что мы готовы отказаться от права выбора, чтобы не сталкиваться с его последствиями.

И тогда мы из ГЕРОЕВ, КОТОРЫЕ ИНОГДА МОГУТ ПРОИГРАТЬ, превращаемся в ЖЕРТВ, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ МОГУТ ПОБЕДИТЬ.

Нам сейчас очень нужна победа!

Поэтому мы должны упразднить в себе Жертву.

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