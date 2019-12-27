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27.12.2019, 15:17

Как продать "слона" и заработать 22 млрд гривень

Как продать "слона" и заработать 22 млрд гривень
руководитель ГП ProZorro.Продажі

Выгодно продать "токсичные активы" банков-банкротов или госимущество раньше было огромной проблемой. Украина предложила собственное IT-решение (укр)

У грудні 2019 року ЄБРР запросив державне підприємство Прозорро.Продажі презентувати в Лондоні систему електронних аукціонів. Вона дозволяє прозоро та вигідно продавати або здавати в оренду державні активи. І вже заробила для України 22 млрд грн. 

За оцінками МВФ активи державного сектору вдвічі більші світового ВВП. Але не всі держави знають, чим вони володіють, і скільки це коштує. Крім того, на хвилі економічних криз, коли зростають проблемні кредити і державні борги, багатьом країнам потрібні інноваційні рішення для ефективного управління своїми ресурсами. І тут ми маємо "made in Ukraine" технологію, яку вже розглядають у Греції та Молдові. Як усе починалось? 

Проблемні активи. Як продати слона? 

У 2014-2017 роках в Україні 88 банків були визнані неплатоспроможними. Їх активи складали майже 20% ВВП. А Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, що мав здійснювати продаж, зіткнувся з проблемою. На аукціонах Фонду продавалася лише незначна частка усіх активів. Тоді здавалося, що активи банків банкрутів - це той нікому не потрібний слон, з дитячих дражнилок. 

Чому так відбувалось? З одного боку, активам було складно скласти ціну. А з іншого, - повна відсутність конкуренції. Лоти ніхто не рекламував. Продаж проходив у "вузькому колі" або взагалі не відбувався. 

Для продажу фонд використовував і різні офлайн аукціони, і десятки онлайн. Але виходило, що кожен об’єкт продавався на окремому вебсайті, зі своїм регламентом, своїм клієнтам. З такою системою, без чітких та прозорих правил, було багато корупційних ризиків - учасники аукціонів могли домовлятись між собою, когось не допускати до торгів, з’являлися фіктивні компанії-покупці. Як наслідок – велика недовіра з боку бізнесу і відсутність результату. 

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Держава не отримувала грошей, а вкладники відшкодування. Фонд почав шукати рішення, яким стала система державних електронних аукціонів Прозорро.Продажі. У 2016 році було заведено перші лоти, а за півроку зароблено перший мільярд гривень. З 2017 року Фонд прийняв рішення про обов’язкове використання системи для продажу всіх активів неплатоспроможних банків. Технологію почали використовувати і для реалізації майна державних та комунальних підприємств по всій Україні. 

Як працює система, і чому майбутнє за прозорими електронними торгами? 

В основі Прозорро.Продажі – унікальне IT рішення, що забезпечує повну відкритість даних та прибуток для держави. 

На відміну від звичайних електронних аукціонів, де працюють окремі онлайн платформи, аукціони Прозорро.Продажі - це дворівнева система. Є центральна база даних, до якої підключені всі авторизовані маркетплейси. Якщо інформація про лот заходить на один з них, то завдяки центральній базі вона моментально поширюється на всіх інших. Так працює принцип – «усі бачать все», коли кожен може побачити онлайн, що продається, хто і за скільки купує, а головне - після завершення аукціонів у відкритому доступі є вся інформація про торги.   

Чому це важливо? Така система захищена від монополії та корупції, коли продаж відбувається за зачиненими дверима, поміж своїх і за невигідною для держави ціною.  

Інша особливість системи Прозорро.Продажі – конкуренція. Завдання маркетплейсів – залучати більше клієнтів. Маркетплейси змагаються за учасників, а учасники змагаються за лоти. Чим більше учасників аукціону, тим більшою може стати ціна продажу, а отже більший прибуток отримає держава. 

Завдяки тому, що працює 50 маркетплейсів, між ними існує конкуренція - як сервісом, так і розміром комісії. При цьому, максимальний розмір комісії обмежений нормативними актами Кабміну. Ефективна ставка становить не більше 2%. Діє вільне ціноутворення, і покупець може обирати будь-який маркетплейс на свій гаманець. У такій моделі всі виграють. Це і є перевага Прозорро.Продажі.

Отриманий дохід маркетплейси направляють на вдосконалення своїх послуг. Вони проводять роботу, на яку у держави ніколи б не вистачило ані часу, ані ресурсів - рекламують лоти, пояснюють технологію аукціонів, надають юридичні послуги, відслідковують цікаві для своїх клієнтів пропозиції, забезпечують роботу call-центру та розробляють нові додатки, наприклад Telegram-бот для пошуку на аукціонах.

Завдяки системі Прозорро.Продажі державний та місцеві бюджети вже отримують чималі гроші. Наприклад, можна продати зариті труби непрацюючого водогону і заробити на цьому два бюджети села. Або здати в оренду занедбане приміщення колишнього психоневротичного відділення та отримати 630 000 грн. Чи продати старе, напівзруйноване приміщення Броварського ринку і замість стартової ціни в 4 млн грн отримати 30 млн грн завдяки конкуренції між 12 учасниками.

Технологія на експорт

За оцінкою ЄБРР така дворівнева система та IT рішення дозволили Україні досягти успіху і в продажі токсичних активів неплатоспроможних банків. Тепер нас ставлять як приклад на міжнародних конференціях. А інші країни цікавляться, як запустити подібне у себе.

Прозорро.Продажі - це ефективна бізнес-модель. IT-система підтримується завдяки частині комісії, що сплачують маркетплейсам покупці, які виграли на аукціоні. Державне підприємство не витрачає жодної гривні державного бюджету і платників податків. А навпаки, ще й сплачує дивіденди в бюджет та дозволяє державі заробити гроші завдяки оренді чи продажу своїх активів, наприклад боргів або складного майна, сприяючи при цьому розвитку малого і середнього бізнесу. Адже старі вагони стають сучасними хостелами, а на місці зруйнованих приміщень запускаються нові корисні для громад проекти. 

Цього року наша команда потрапила до фіналу міжнародної премії в сфері державних сервісів Global Public Service Team of the Year 2019! І це теж міжнародне визнання. Тепер у номінації Doing more with less ми змагаємось з Британією та США. Якщо виграємо, українські державні IT-продукти будуть визнані найкращими в світі! 

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Теги: ГП Прозорро, Прозорро.Продажи, Прозорро.Продажі
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