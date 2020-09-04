Как работать легко и с удовольствием? Просто найдите свой источник креативной энергии

Осознание, что такое креативность, помогло мне с ней подружиться лучше. Креативность – это не чудаковатость мозга, это и не умение находить необычные образы и не способность соединять неожиданные вещи. Это энергия. Это такой же тип энергии, как физическая или ментальная.

У одних людей есть доступ к этой энергии, а другие ее в себе заблокировали. В детстве мы все умели к ней подключаться, нас от нее перло все делать: и гасать бесконечно, и танцевать, и петь, и дурачиться. Потом посмотрели на родителей, которые не одобряли рисование за пределами листика, научились себя сравнивать с другими, услышали пару критичных замечаний, и все, обиделись и решили, что это все не серьезно и нам это не нужно.

Принимая, что креативность – это энергия, ее можно качать и увеличивать. Так же, как физической энергии становиться больше, когда мы двигаемся, так и с креативной.

Есть действия, места, состояния, которые эту энергию усиливают. У каждого они свои. Это может быть долгое стояние в душе, чтение книги, когда от прочитанного аж сам подрываешься что-то делать, разговор с интересным другом, комплимент, ленивый, залипающий сон.

Наблюдая и подмечая, что запускает импульс к желанию что-то написать, создать, улучшить, мы учимся эту энергию чувствовать. Отмечать для себя, какие действия создают состояние, когда одна идея с легкостью выскакивает за другой. А потом на этой энергии работать легко и с удовольствием.

Людей так тянет к творческим людям, не потому что они такие умные и необычные. Нет. Просто рядом с людьми, у которых много креативной энергии, в нас самих креативная энергия тоже начинает расти. И нам нравится это чувство в себе. Когда хочется делать, создавать, улучшать. Все супер-успешные люди всегда приветливы к творческим личностям. Они интуитивно чувствуют, как подзаряжаются от них.

И в бизнесе тоже самое. Есть компании, в которых креативная энергия закрыта напрочь. И они тянуться к креативным компаниям, чтобы разбудить в себе эту энергию. Она ускоряет все процессы внутри и снаружи. Делает компанию живой.

Мы в Банде часто слышим от наших клиентов, что, работая с нами, они и сами становятся креативнее и смелее. Сотрудники начинают приносить интереснее идеи, предлагать нестандартные решения, люди начинают чаще шутить и ярче одеваться, и даже корпоративы становятся безумнее. У компании открывается доступ к живой креативной энергии. Это состояние влияет на рост компании даже больше, чем самая крутая реклама.

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