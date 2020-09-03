Как разозлить миллионы людей, или Скандал в образовании в Британии

Всегда интересно смотреть на страну с точки зрения самых больших скандалов, которые там происходят.

Так вот - в Англии сейчас это не коронавирус, не падение экономики и не Брэксит.

Это выпускные экзамены из школ. Они в Британии называются A-Levels - и каждый выпускник сдает экзамены с трех предметов. Оценка, которую в итоге получает школьник, является основанием для поступления в университет. Самая высокая оценка «А+» (по старому у нас это «5+»). Потом идет А, В, С и так далее.

Школьники знают – чтобы, например, поступить в Оксфорд, лучше бы получить А+А+А (то есть две пятерки с плюсом и одну просто «пять») – причем, конечно, по профильным предметам.

Если университет попроще, вполне хватает ААВ. В некоторые берут и с ВВС. Это аналог ЗНО в Украине или ЕГЭ в России.

Как и во многих странах, экзамены отменили из-за пандемии.

Недолго думая, решили так: на основании текущей успеваемости школьника его учитель выставляет ему окончательную оценку. И эта оценка уже учитывается университетом для поступления.

Потом подумали подольше, и поняли, что учитель, конечно, знает своего ученика хорошо, но тут есть конфликт интересов. Учителю же выгодно, чтобы именно его ученики имели самые высокие оценки. А директору школы - чтобы выпускники именно его школы (то есть всех учителей под его командой) имели оценки повыше. И поняли, что получат огромную инфляцию оценок.

А в Англии, если школьники являются гражданами страны или Евросоюза, то платят за учебу в университете намного меньше, чем себестоимость их обучения - и правительство доплачивает разницу. Чтобы не платить очень много, каждый год устанавливается верхний порог количества студентов в университете.

Инфляция оценок и так идет - примерно на 2% в год они становятся лучше каждого прошлого года.

Но под угрозой того, что, по сути, учитель ставил бы оценку своему труду, правительство Англии дало задание регулятору образования OFQUAL, которое следит за качеством обучения во всей системе, придумать алгоритм коррекции.

В итоге, ввели простой принцип - если в прошлом году у школы было Х% оценок А+, У% оценок А и так далее, то в этом году решили сохранить примерно такие проценты (допустили рост только на 2% вверх по каждой школе).

То есть, если алгоритм видел, что в какой-то школе уже слишком большой “рост” успеваемости, должен был вернуть их к “почти” уровню прошлого года простой нормировкой.

Учителя повысили своим выпускникам оценки в этом году на 27% - это просто очень сильно. Были школы, где стало +40%. Причем, поскольку год заканчивали все школы дистанционно, то появилась очень большая разница в том, как относились к обучению частные школы (которые обучают за деньги) и государственные (которые обучают бесплатно!). В частных ученики (сюрприз!) занимались более ответственно и поэтому получали более высокие оценки. А в государственных, как посчитали, треть учеников вообще не появлялась в Zoomе. Ну и оценки у них стали ниже – поэтому, в случае государственных школ, инфляция оценок оказалась намного выше. А значит и коррекция тоже более серьезной.

Алгоритм от регулятора сработал и изменил очень много оценок. Причем понизил 97% и повысил только 3%.

Университеты сразу же приняли к себе школьников на основе их оценок ПОСЛЕ алгоритма.

После этого школьники и родителя массово вышли на демонстрации.

Лозунги были такие: “Учитель знает лучше!”, “Требуем разворот (U-turn)”, “Правительство, не убивай мое будущее!”, “Защитите бедные семьи!”.

Начали писать письма депутатам, министрам и лично премьеру страны Борису Джонсону.

Гнев был массовый и страшный - потому что в Англии, как и в других странах, твоя карьера очень сильно зависит от того, какой университет ты окончил. Через три дня министр образования (которому, похоже, сильно настучали по голове “старшие товарищи” по партии) решил сделать разворот.

Все ПОНИЖЕННЫЕ оценки восстановили. А ПОВЫШЕННЫЕ (их, напоминаю, было 3%) оставили - уже прикольно. Университеты пришли в ступор - теперь у них не хватало мест на всех, “успешно” сдавших экзамены.

Им посоветовали отозвать приглашения школьникам из частных школ - и вместо них принять детей из бедных семей. Это не так просто, потому что в Англии еще работает судебная система, и гнев родителей пока что на нее не действует.

Университеты написали много писем с просьбой к выпускникам перенести вступление на следующий год. Потом подумали, что в следующем же году, экзамены будут нормальные (без инфляции 27-40%) и, значит, выпускники следующего года будут неконкурентные с нынешними. А мест не увеличится. И опять впали в ступор.

Директором регулятора образования OFQUAL уже пожертвовали - заставили уйти в отставку. Кстати, мне понравилось, что на этой должности в Англии зарплата 200 000 фунтов в год. Чтобы у человек был независим от разных групп интересов.

Кстати, а кто такой министр образования Англии (в Шотландии есть свой!) Гэвин Уильямсон? А это просто карьерный партиец - никогда в жизни не работал и не имел отношения к образованию. Получил эту должность, поскольку был одним из организаторов предвыборной кампании партии Тори (консерваторов). Они победили с большим отрывом. В итоге он был пожалован такой должностью. До этого был министром обороны - к армии тоже никакого отношения не имел.

Министр сказал, что не знал, как работает алгоритм (глядя на него, я могу в это поверить – он, похоже, мало что знает).

В следующий раз, когда будете ругать наших чиновников, знайте, что есть еще Англия (и в Шотландии было точно также, кстати).

А еще мне интересно, как справились с похожей проблемой в других странах.

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