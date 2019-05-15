Как учиться современным взрослым

У суспільстві існує стереотип, що довгі години навчання обумовлюють високі результати, але часто-густо, наприклад, вивчаючи іноземну мову роками в школі, після завершення навчання мови учні так і не знають. Сучасні дослідження у освітній галузі все більше підтверджують гіпотезу про те, що довго навчатися – не означає ефективно. Зокрема відомий дослідник Кел Ньюпорт, автор блогу Study Hacks та чималої кількості статтей про те, як досягти «продуктивної, цінної та змістовної роботи у цифрову епоху», стверджує, що успішні студенти фактично витрачають часу менше на навчання, ніж їх колеги – вони просто використовують більш ефективні способи навчання.

Для сучасної людини вже звичним став термін «багатозадачність». Тим не менше, не існує терміну «успішна багатозадачність», оскільки з точки зору нейрофізіології під час виконання різноманітних завдань одночасно витрачається забагато часу для мозку аби перезавантажитися та переорієнтуватися на нові контексти. Також про шкоду багатозадачності пише і відомий програміст та розробник методології Scrum Джеф Сазерленд: «Багатозадачність робить вас дурними. Виконання більш, ніж одного завдання за раз гальмує та погіршує обидва». У той же час ми живемо в епоху, коли надзвичайно популярним та необхідним є lifelong learning («навчання впродовж життя»). А традиційні методи навчання через читання та перечитування тексту протягом тривалого часу, виділення важливих слів з повторним переглядом все більше практиками визнаються малоефективними. Як тоді навчатися сучасній людині?

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Пам’ять відіграє центральну роль у нашій здатності виконувати складні когнітивні завдання, такі як застосування теоретичних знань під час вирішення практичних завдань, з якими раніше не зустрічалися і створення нових інтелектуальних продуктів на основі відомих фактів. Доведено, що чим більше перешкод вдається подолати під час навчання, тим кращим буде оволодіння та збереження в пам’яті вивченого. Спираючись на нещодавні відкриття в когнітивній психології та інших наукових напрямках, книгу «Make It Stick”(The Science of Successful learning), маю декілька важливих порад:

Робіть pre-test. Перед вивченням чогось нового сформулюйте кілька основних запитань, які стосуються обраної галузі знань і спробуйте самостійно знайти відповіді на них. Після цього починайте осмислене навчання. Навчайтеся короткотривалими сесіями у різні дні. Створюйте власні ментальні карти (mindmaps) на основі прочитаної інформації . Для ефективного запам’ятовування розробіть та використовуйте власні флеш-картки. Ваше навчання має супроводжуватися створенням власних інтелектуальних продуктів. Застосовуйте перефразовування та переказування. Обговорюйте з друзями, колегами книги та навчальні курси, які ви вивчаєте. А ще спробуйте пояснити 5-річній дитині матеріал для дорослих, не застосовуючи складних термінів.

Звичайно, не існує однієї універсальної методики навчання для сучасної людини, але маючи арсенал різноманітних способів, кожен з нас може сформувати свою стратегію навчання.