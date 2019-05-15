Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.05.2019, 10:13

Как учиться современным взрослым

Как учиться современным взрослым
Сооснователь образовательного проекта SOM.Science, сооснователь и руководитель учебного процесса школы Claris Verbis

Сегодня у многих людей, уже получивших образование и специальность, возникает необходимость получить новые навыки и знания. Как это сделать? (Укр.)

Реклама
Реклама

У суспільстві існує стереотип, що довгі години навчання обумовлюють високі результати, але часто-густо, наприклад, вивчаючи іноземну мову роками в школі, після завершення навчання мови учні так і не знають. Сучасні дослідження у освітній галузі все більше підтверджують гіпотезу про те, що довго навчатися – не означає ефективно. Зокрема відомий дослідник Кел Ньюпорт, автор блогу Study Hacks та чималої кількості статтей про те, як досягти «продуктивної, цінної та змістовної роботи у цифрову епоху», стверджує, що успішні студенти фактично витрачають часу менше на навчання, ніж їх колеги – вони просто використовують більш ефективні способи навчання.

Для сучасної людини вже звичним став термін «багатозадачність». Тим не менше, не існує терміну «успішна багатозадачність», оскільки з точки зору нейрофізіології під час виконання різноманітних завдань одночасно витрачається забагато часу для мозку аби перезавантажитися та переорієнтуватися на нові контексти. Також про шкоду багатозадачності пише і відомий програміст та розробник методології Scrum Джеф Сазерленд: «Багатозадачність робить вас дурними. Виконання більш, ніж одного завдання за раз гальмує та погіршує обидва». У той же час ми живемо в епоху, коли надзвичайно популярним та необхідним є lifelong learning («навчання впродовж життя»). А традиційні методи навчання через читання та перечитування тексту протягом тривалого часу, виділення важливих слів з повторним переглядом все більше практиками визнаються малоефективними. Як тоді навчатися сучасній людині?

Реклама

Пам’ять відіграє центральну роль у нашій здатності виконувати складні когнітивні завдання, такі як застосування теоретичних знань під час вирішення практичних завдань, з якими раніше не зустрічалися і створення нових інтелектуальних продуктів на основі відомих фактів. Доведено, що чим більше перешкод вдається подолати під час навчання, тим кращим буде оволодіння та збереження в пам’яті вивченого. Спираючись на нещодавні відкриття в когнітивній психології та інших наукових напрямках, книгу «Make It Stick”(The Science of Successful learning), маю декілька важливих порад:

  1. Робіть pre-test. Перед вивченням чогось нового сформулюйте кілька основних запитань, які стосуються обраної галузі знань і спробуйте самостійно знайти відповіді на них. Після цього починайте осмислене навчання.
  2. Навчайтеся короткотривалими сесіями у різні дні.
  3. Створюйте власні ментальні карти (mindmaps) на основі прочитаної інформації . Для ефективного запам’ятовування розробіть та використовуйте власні флеш-картки. Ваше навчання має супроводжуватися створенням власних інтелектуальних продуктів.
  4. Застосовуйте перефразовування та переказування. Обговорюйте з друзями, колегами книги та навчальні курси, які ви вивчаєте. А ще спробуйте пояснити 5-річній дитині матеріал для дорослих, не застосовуючи складних термінів.

Звичайно, не існує однієї універсальної методики навчання для сучасної людини, але маючи арсенал різноманітних способів, кожен з нас може сформувати свою стратегію навчання.

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: освіта
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Драма ПриватБанка в 146 СМСках: проблемы, национализация, война
Политика Драма ПриватБанка в 146 СМСках: проблемы, национализация, война
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 