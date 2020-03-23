Карантин и все? Какую именно стратегию борьбы с COVID-19 нам предлагает власть

За последнее время, в Интернете появилось неимоверное количество материалов о текущей ситуации в связи с коронавирусом, и все заинтересованные могут погрузиться в проблему вирусологии и эпидемиологии, как никогда ранее.

Всю свою карьеру, а это без малого 30 лет, я занимался исключительно бизнесом. Вы можете сказать, что я ничего не понимаю в медицине. Но трудно будет утверждать, что я не разбираюсь в бизнесе или в менеджменте. А менеджмент и ведение бизнеса в Украине - это ничто иное, как кризис-менеджмент.

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Так вот, количество медицинского материала зашкаливает, а количество управленческого анализа, что же делать в такой ситуации, хронически не хватает. Но даже не это главное. Главное то, что мы не видим никакой внятной стратегии от государства. За последние два дня есть ощущение, что страной скоро будет управлять армия и милиция. С введением военного положения, мы будем погружаться в темные времена.

Но ведь мы же нанимаем правительство для управления. Мы ждем от президента и правительства разумных управленческих решений, которые соответствует кризисной ситуации.

Мы уже больше не можем обойтись расхожей фразой: "У нас все направлено на спасение пожилых людей." Потому что это требует объяснения! Как именно мы их будем спасать.

Одно из важных действий, которые необходимо произвести в кризис, - это прежде всего его признать (было сделано) и произвести анализ (не было сделано, либо с нами не поделились его результатами).

В анализе у нас есть преимущество. Мы чуть ли не последняя страна, до кого дошла эпидемия. Перед нами сначала месяц полыхал Китай, а сейчас уже две недели полыхает Европа.

Такая затяжка во времени позволяет произвести анализ текущей ситуации в мире по странам, а также выработать перечень мер, которые подойдут нашей стране.

В бизнесе это называется фрейминг. Для того, чтобы делать выводы, необходимо иметь достаточно данных и облечь это в некую модель, которая позволит нам выработать критерии для принятия решений.

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Итак, попробуем разобраться в том что происходит. Что хорошо, и что плохо.

Раньше мы считали, что больше всех от коронавируса пострадал Китай. Там до сих пор наибольшее количество зараженных. Но оказалось, что гораздо хуже ситуация в Италии. Количество смертей там уже превысило китайские кейсы: по состоянию на вечер воскресенья, 22 марта, в Италии от коронавируса умерло 5 476 человек против 3 261 в Китае. Однозначно, Италия сейчас худший кейс и страна, которой пугают всех в Украине. Фразой "Хотите, как в Италии?" можно попытаться оправдать любое управленческое безумие.

Положительными кейсами является Китай, Сингапур и Южная Корея. Эти страны на уровне государства ввели тотальный контроль зараженных. Тесты есть везде. Они доступны, обязательны и прозрачны.

Успешным мы можем считать кейс, при котором остановлено распространение болезни.

Итак, мера №1 - как поступать с инфицированными

Ответ прост - ТЕСТЫ!

Всех подозрительных, инфицированных и болеющих тестируем. А потом тестируем всех, с кем они общались. Как только тест положительный, принудительная изоляция. Отслеживаются мобильные телефоны, и они не могут находиться за пределами дома или госпиталя. За нарушение - тюрьма или "чуть похуже", как в Китае.

Три страны - Италия, Испания и Франция - приняли управленческое решение закрыть всех дома и компенсировать работникам временную потерю доходов. Это самое дорогое решение.

Возможно, они не хотят всех тестировать, потому что это повлияет на привлекательность этих стран, как туристических регионов. Государства согласны платить за сокрытие реальной правды по 300 млрд евро каждая. Этим частично и объясняется статистика 9% уровень смертности в Италии. Реально зараженных намного больше.

В Украину можно закупить несколько десятков миллионов тестов, которые решат эту проблему. Но это не смогут сделать исключительно волонтеры. Нужно содействие всех государственных систем, в том числе милиции и СБУ, чтобы люди были протестированы, и, в случае обнаружения коронавируса, изолированы от общества.

Мера №2 - изоляция группы риска

В Италии, по-прежнему, средний возраст умерших 79,5 лет. Умирают целыми домами престарелых. Потому что к ним приходят родственники. Которые и разносят вирус. Тут нужен немецкий сценарий - к пожилым никого не пускать.

Также поступить к людям с болезнью легких, рака, астматикам и диабетикам. Среди умирающих итальянцев более половины имели по три хронические болезни, более четверти две.

Мера №3. Врачи

Они требуют усиленной защиты. Форма, защитные комбинезоны, маски, наличие койко-мест, ИВЛ, реанимационного оборудования.

Врачи, если не будут чувствовать себя защищенными, могут сбежать еще до начала битвы. Они, как бойцы на передовой, должны быть надежно обеспечены с тыла, а не брошены на амбразуру умирать. Именно они находятся в зоне риска.

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С учетом того, что пик эпидемии придется на середину мая, возможность удержать медицинский персонал на местах, которого итак не будет хватать, сработает только в случае их защиты.

И в этом могут очень сильно помочь волонтеры и координаторы штабов. Такие как Андрей Ставницер и Катерина Ножевникова, которые создали координационный штаб covid-Одесса

Игорь Лиски создаeт похожую структуру в Киеве. Но влияние штабов может быть только на Меру №3. Отлавливать инфицированных и изолировать их, изолировать группу риска сможет исключительно государство.

Так вот вопрос: Какую именно стратегию государство нам предлагает?

Украина страна с ограниченными ресурсами. И это очень мягко сказано. Можем ли мы позволить себе жесткий карантин и остановку всего производства? Это очень большой вопрос. Скорее всего, нет.

Глобальный украинский карантин - очень простое, но при этом самое дорогое, популистическое решение самой бедной страны в Европе. Такие страны как Италия, Франция, Испания проводят тестирование только для пациентов с симптомами, занижая статистику по числу инфицированных (в попытке сохранить перспективы восстановления туристической индустрии по завершении кризиса), проводят режим тотального карантина со значительным замедлением экономики, но при этом выделяют сотни миллиардов евро на прямые дотации бизнесу и компенсации зарплат гражданам.

Такие как Скандинавия, Германия, Нидерланды, Южная Корея, Япония, проводят тотальное тестирование с открытой статистикой и обеспечивают обязательную безоговорочную изоляцию выявленных носителей вируса, не закрывают границы и не останавливают экономику повальным закрытием предприятий. Сохраняют жизнедеятельность экономики. Инвестируют в реанимационные койки и защиту медперсонала. Не тратят ресурсы на дотации и компенсации. При этом имеют несравнимо лучшую эпидемиологическую ситуацию и перспективы скорого выхода из пандемии.

У Украины нет сотен миллиардов на обеспечение режима тотального карантина.

Нам нужно сфокусироваться на трех мерах:

Мера №1: тотальноe тестирование населения и изоляция инфицированных.

Мера №2: изоляция и защита пожилых и людей из группы риска.

Мера №3: оснащать медучреждения и защитить врачей.