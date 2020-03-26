Карантин как стадия несвободы: обедневшими людьми легче управлять

Кабінет міністрів продовжив карантин та поширив надзвичайну ситуацію на усю країну. Однак, що набагато цікавіше, ввів у дію адміністративні норми державного примусу примусової госпіталізації чи ізоляції осіб, які захворіли, або є такими, що спілкувалися з носіями вірусу.

Першою примусово "закритою" особою стала колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка за наказом президента поїхала в Нові Санжари та сіла під замок. Кейс з Ріфмастером також показує, що тебе можуть "закрити" якщо буде дуже треба.

І тут пора б нам задуматися...

Коли на початку 2014-го року в боротьбі з вірусом російської пропаганди були дуже швидко заблоковані російські телеканали, а потім і соцмережі, було багато криків про "порушення свободи слова" і необхідність "надавати право на брехню" (це один йолоп з офісу Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) колись придумав).

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З іншого боку, я, як відповідальний громадянин, який "самозакрився" вдома сам, не розумію, чому суспільство повинне страждати від "дарвіністів", які продовжують ходити на тусовки і в спортзали? Чому держава не може припнути їх?

Проблему нещодавно підняв Юваль Ной Харарі, роздумуючи про те, що ми залюбки самі віддамо свою свободу держапарату.

Голландські медіа пишуть своїй владі переможні марші. Типу "Нідерланди - це Антикитай! І впораються з проблемою без диктаторських методів". В принципі, результати їх політики можна побачити на світовому дашборді - 276 смертей та 5282 хворих на коронавірус. У світовому чарті вони на сьомому місці за рівнем смертності від COVID-19 (перше - утримує Італія).

Фінляндія попередила своїх громадян, якщо вони і надалі будуть тупити і лазити без потреби вулицями, то до них так само застосують обмеження силою.

Іспанці взагалі пишуть про китайський управлінський підхід, що "ефективність тоталітаризму, якщо вона взагалі існує, ніколи не має на увазі захист громадян. Вона має на увазі виживання режиму!"

А тим часом, в Іспанії вже 3434 смерті та 38 800 хворих.

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Після закінчення карантину ми вийдемо з домівок помітно збіднілими (можливо не усі, враховуючи активний заробіток на закупівлях товарів по боротьбі з пандемією, але більшість).

Збіднілими людьми легше керувати. Вони будуть думати здебільшого про виживання своїх сімей, а не про майдани чи революції гідності.

Наступною хвилею буде відмова від приватних даних. Мій колега Роман Хімич вже багато писав про бази даних Міністерства охорони здоров'я на громадян України як пацієнтів, та стан їх утримання.

Ваш покірний слуга десь рік тому записав відео-блог про "чіп на лобі", або як держава буде контролювати нас через відомості про нас.

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Зараз органам державної влади дуже потрібно мати об'єктивні дані про стан здоров'я громадян та кількість їх контактів між собою. Ці проблеми дуже просто вирішити електронними браслетами, які будуть фіксувати параметри вашого організму і контакти з іншими людьми. І більшість українців самі побіжать їх купувати, як тільки вони з'являться на ринку.

Це - еволюція. Френсіс Фукуяма - брехло. Немає ніякого кінця.

Висновок

Це не добре і не погано. Це просто є! Єдине, що дуже дратує, - це псевдоліберали, які продовжують цинічно лицемірити в європейських ЗМІ.

Історія не закінчується, а просто заходить на друге коло. Адже президент України Володимир Зеленський міг би отримати на виборах і 90%, якби не шалена активність російських грошей через Віктора Медведчука, Юрія Бойка, Вадима Рабіновича.

Маємо, те, чого прагнули.