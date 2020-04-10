Карантин пройдем до конца. Надеюсь, в мае начнем возвращаться к нормальной жизни

Будет время, сладкое и шелковистое, как грядущее лето. Время, когда утихнут все споры.

Время, когда в окружении веселых людей, где-то на веранде летней кафешки, вы воткнете ложечку в недоеденный шарик мороженого, возьмете бокал вина и, щурясь через него на диск садящегося солнца, со смехом скажите собеседнику что-то вроде: "Я, кстати, и сейчас считаю, что обязательные маски на улице при карантине ввели с нарушением моих конституционных прав, разве нет?".

Вино в вашем бокале - белое - будет слегка искриться на солнце, погода будет шептать вам нежным ветерком, и вам захочется по-доброму вспомнить о пережитом совсем недавно.

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А я, если я буду сидеть напротив, я не буду спорить. Тоже сделаю глоток вина, зажмурюсь на секунду от чистоты момента и немедленно соглашусь: "Сатрапы! Полные кретины! У меня от резинок масочных до сих пор уши оттопыриваются".)

И мы будем смеяться и говорить о пустяках, обсуждать новый фильм Тома Круза и растянувшийся на все лето футбольный сезон, наслаждаясь моментами повседневной жизни.

Так будет! И будет скоро. Но не завтра.

Пока надо терпеть и держать карантин! Нет ничего важнее.

Не надо обманываться и никого обманывать. Мы взрослые и ответственные. Мы прошли очень сложный начальный период атаки вируса.

Девять дней назад я писал, что нас ждут важнейшие несколько дней, определяющих сценарий развития событий в Украине.

Эти дни мы прошли. Со спорами и колебаниями, политиканством и дезинформацией, разгильдяйством кого-то из нас и подавляющей ответственностью большинства. Спасибо.

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Эти несколько дней, наши меры, наша дисциплина показали – мы сделали то, что смогли – правильно и своевременно.

Лично у меня, как пишут в серьезных чопорных газетах, появился осторожный оптимизм.

Мы видим, что кривая распространения вируса у нас на сегодня одна из самых приемлемых в Европе.

Пока так! Важно, очень важно "держать строй", не сорваться и посредством режима карантина окончательно разорвать все цепочки распространения опасного вируса.

И не нужно говорить о том, что цифры статистики не объективны. Объективны.

Количество тестирований на вирус наращивается. В напряг, но уже практически нет дефицита тестов по стране.

Да, как и в Италии, Испании, Франции или в Великобритании, далеко не все попадают на тестирование – везде этот показатель колеблется, но примерно одинаков – и у них, и у нас. Картина примерно понятна.

Все с синдромами пневмонии уже проверяются ПЦР-тестами, в отношении каждого теста медики принимают решение, МОЗ и МВД проводят короткое эпидемическое расследование, информируют, проверяют людей в зоне риска – направляя их на самоизоляцию, обсервацию или лечение.

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Контрольный реестр МВД и МОЗ содержит десятки тысяч людей на контроле.

Если бы статистика врала, если бы власти врали вам – больницы были бы завалены телами погибших от вируса – это все бы видели.

У нас свободная пресса и свободные люди – тут лгать нельзя и такое не скроешь.

Потому - текущая картина и динамика развития эпидемии плюс-минус – объективна.

Важно делать то, что дОлжно – поддерживая медицину и создавая систему "разрыва цепочки вирусного заражения" через карантин.

Параллельно с каждым днем – мы все более готовы к удару пандемии, а значит сможем сохранить здоровье и жизни большего количества заболевших..

И все же у нас на сегодня 1890 заболевших из которых 57 погибших.

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Эпидемия в Украине еще не на пике. Даст Бог, обойдемся, может, и без выраженных пиков. Но еще впереди много новых заболевших и увы трагических случаев.

Теперь сверлящий всех вопрос – когда? Сколько еще сидеть в четырех стенах? Деньги подходят к концу, бизнесы рушатся.

Поговорим, отвечая на вопросы честно.

1. Когда? Я очень информированный по роду своей работы человек и даю вам честный ответ: я не знаю, когда, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает, не верьте.

Могу, тем не менее предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - к лету.

Трудно предрекать ход эпидемии, природа которой так мало изучена, но мы в правительстве надеемся, и все делаем для того, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" были бы возможны в конце апреля. В ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, потом для старших. Во второй половине мая.

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Вот такие, как мне кажется, возможные ориентиры – если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твердо будем держать карантин..

Я очень хочу, чтобы в Украине не умирали от вируса сотнями человек в день, как это происходило в Италии, Испании, Франции, США и опоздавшей с карантином, как по мне, Великобритании с сегодняшними 940 (!!) погибшими за сутки..

Поэтому, когда закончится карантин, решим, пройдя путь целиком, а не вывалимся посредине, потому что надоело.

Будем взрослыми и последовательно четкими – вы, дорогие мои, видите, это работает. И мы сбережем себя, выдержав выбранный путь.

2. За что жить? Как пережить карантин? Как содержать семью?

Вчерашние социологические исследования показали нам - из опрошенных людей:

45% - не потеряли в зарплате; работают, как прежде, или дистанционно.

11% - работают в сокращенном режиме.

17% - людей вынуждены быть в отпуске за свой счет.

8% - безработные, и до карантина

7% - домохозяйки, в декрете и не работали до карантина.

6% - уволенные, потерявшие работу.

6% - неработающие пенсионеры, студенты - не работавшие до карантина.

Таким образом, как минимум 55% украинцев оказались в зоне риска!

А 73% опрошенных сознались, что запасов сбережений у них максимум на месяц!

3. Что с этим делать? Как государству и каждому из нас отдельно выйти из такой непростой ситуации?

Не буду говорить, что хотим еще сделать, скажу о том, что на этот момент уже решили президент и Кабмин:

Система прямой финансовой помощи:

- Пенсионерам работающим и нет будет выплачиваться (+1000 грн, у кого сумма начислений в месяц менее 5000 грн; +500 грн старше 80 лет. Все будет проведено автоматически).

- Безработным, потерявшим работу, будут прямые выплаты пособия по безработице через Центры занятости.

Тут нововведения.

Во-первых, выплаты будут насчитываться сразу, с первого дня подачи заявления по упрощенной процедуре.

Во-вторых, не нужно никуда идти. В связи с карантином, заявку можно будет отправить онлайн, не выходя из дома. С вами по телефону свяжутся и вы будете получать пособие.

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Сколько? Минимальная, "голая" сумма на сейчас 650 грн в месяц. Но с учетом страхового стажа и прочих факторов, реальная минимальная выплата составит около 1800 грн в месяц. Максимум 8408 грн в месяц. Какой будет ваша сумма пособия в промежутке 1800 – 8400 грн, вам насчитает по вашим данным работник ЦЗ по телефону.

Правительство отдает себе отчет об огромных суммах, которые надо будет направить на эти расходы. Поэтому, в бюджет закладываются изменения и резкое увеличение финансирования в числе прочего и упомянутых статей.

Много еще и других категорий людей, которые получат субсидии и дотации по разным направлениям. Эти решения возможны будут к реализации сразу после принятия изменений в бюджет.

Надеемся, что в понедельник Верховная Рада примет внесенные правительством изменения со своими правками – и тогда все будет четко и понятно – и обо всех дополнительных мерах будет объявлено дополнительно и официально.

4. Как поддержать малый и средний бизнес, оказавшийся в трудном положении?

Сегодня упомяну об уже реализующейся программе. Другие еще в работе.

Утверждена новая доступная кредитная программа помощи государства - малому и среднему бизнесу. Называется она "5-7-9": 5%, 7%, 9% годовых до 1,5 млн грн, сроком до пяти лет.

Интерес предпринимателей к программе уже громадный - за несколько дней сумма поданных от малого бизнеса заявок на кредиты уже около 10 млрд грн.

Такой государственный шаг помощи может серьезно подержать небольшой бизнес, на котором много держится в стране.

Государственные банки – Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, а также приватные банки: Львов, Кредобанк, ПУМБ – уполномочены на оформление.

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Пока вы вынуждены карантинить, господа предприниматели, думайте о скором рестарте – подробности тут: 5-7-9.gov.ua

Будут еще новости и ответы на вопросы, которые ставит жизнь – их будет много.

Ждем заседание парламента в понедельник. По факту, многое определится – от решений по помощи со стороны международных финансовых организаций, до параметров поддержки людей и бизнеса в период эпидемии и сопутствующего экономического кризиса.

Время будет непростое, но никто сдаваться не собирается. И выживем, и экономику сохраним. Прорвемся!

И да, когда потом, после всего, будете пить вино и улыбаться в хорошей компании – позовите. Я, может, приду со своей бутылкой Montrachet и буду жаловаться вам на резинки от маски, из за которых уши оттопыриваются.

Берегите себя! Украина замечательна, а с вами - прекрасна.